评论：在德犹太人有生命危险

(德国之声中文网)70多名犹太人齐聚德国东部的一个犹太教堂,做祈祷、唱赞美歌,共同庆祝犹太节日--赎罪日。只是因为教堂大门紧闭,才阻止了一名配备了手榴弹和自动步枪的德国人大开杀戒。

我们记下这个日子:2019年10月9日。

在600多万人遭德国人杀戮的第二次世界大战爆发80年后,犹太人又有生命之虞--如果他们在德国公开信仰自

网上直播视频

这说明了德国的什么情况?27岁的作案人用头盔摄像机摄下过程,并上传互联网的一个视频游戏网页,这意味着什么?像新西兰克赖斯特彻奇(Christchurch)凶手一样,在开火前,用英语对国际观众说:"The root of all problems are the Jews."(犹太人是全部问题的根源。)

痛苦不能、也不允许被相对化。因此,我们首先要向凶手在逃窜途中残酷射杀的那两个人--一名男子和一名女子--的亲属致哀。

但是, 不能视而不见:这个星期三,局势千钧一发:德国险些出现一场大批犹太人遭杀戮血案。

不能只盯着伊斯兰主义分子

评论作者Ines Pohl

这一行为明显证实:在这个国家,不断增加的、意图致人于死地的反犹主义绝非仅限于伊斯兰恐怖分子。谁如此宣称,就是撒谎、罔顾现实。这一行为说明,对德国境内犹太设施的保护仍具有生死攸关的意义--即使是在纳粹恐怖政权终结近75年之后。在赎罪日这样的节庆之日,犹太教堂竟未得到保护,让人不得不提出质疑。

而这一行为证明,有关潜在的反犹动机行为的迹象,哪怕再小,也应受到重视、坚决追踪。焚烧一面以色列国旗、谩骂头戴基帕(Kippa)而显示自己是犹太人的一名教徒,都属于这样的迹象。

反犹主义不能被视若等闲。因为,"一点儿犹太仇恨"是不存在的--任何地方都不存在。尤其是德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道,以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。