评论：在家千般好，出门一日难

（德国之声中文网）世界正在重新开放旅行，此时应该记住，我们刚刚经历了人类历史上一个前所未有的时期：从未有过如此之多的人在同一时间被禁止前往如此之多的地方。

对于年收入达8.9万亿美元的全球旅游业而言，对于全球旅业所支撑的3.3亿个就业岗位以及去年以国际游客身份参与这个产业的14亿人而言，现在的主要问题是：生活会恢复常态吗？ “新常态”又将是什么样子？

联合国世界旅游组织（World Tourism Organization）最近说，今年的国际游客人数降幅可能超过80％。因此，另一个主要问题是，每天在世界各地旅行的人数减少300万左右到底是不是一件坏事。也许，这其实是一件好事呢？

饱受争议的旅游业

长期以来，旅游业因其对环境的巨大不良影响而遭受抨击。它使文化商品化，驱使本地人离开他们祖祖辈辈的居住之地，即便能留下来也失去了原来的灵魂。

但是支持者们总是宣称其经济收益胜过一切弊端。目前，旅行和旅游业创造了全球大约11％的工作岗位。去年该行业为全球GDP贡献了近10％，其重要性显得无可争辩。

新冠病毒不期而至。突然之间，旅游业完全不再是一门好生意。来自中国大陆——被专家们认为是疫情爆发地——的旅行者会让该病毒在数周之内大肆流行。

本文作者Kevin Cote是德国之声电视经济部的制片人

剑桥大学的一项研究表明，在最坏的情况下，全球经济在未来五年可能因此次疫情损失多达82万亿美元。即便按照该研究的“共识性预测”，在五年内损失为27万亿美元，也说明旅游业的存在不再那么无可争辩了。

从这个角度看，旅行和旅游业是全球化进程中最大的难题。不过，尽管有大量相反的证据，我们仍然会坚信旅游业是一件好事。

就像1939年电影《绿野仙踪》中的多萝西一样，我们会继续相信，幸福就是去遥远的异乡旅行，那里天空蔚蓝，梦想成真。我们相信这一点，与此同时，我们所经历的旅行却大相径庭。

致命的诱惑

因此我们又去新的地方，寻求更多的幸福，更大的满足感。这是促进全球旅游业发展的致命诱惑。除非我们摆脱它，否则旅游业永远都不会是安全的、可持续发展的或经济实惠的。

解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？ 波罗的海度假季 北部海岸的梅克伦堡-前波莫瑞州成为德国首个对游客开放的州。5月25日起，梅前州宾馆、度假公寓开始对外开放。不过，初步接待宾客的人数不应超过满员的六成。下萨克森州也推出类似的放松措施。自5月25日起，宾馆、青年旅舍将对游客开放。不过，接待人数也要减少。此外，房间要空七天，才能入住下一波客人。

解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？ 不用隔离了！ 自本周五(5月15日)起，从其他欧盟和申根国家进入德国北威州的人，取消了14天的隔离措施，其他各州也将在未来几天内解除这个禁令。

解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？ 重开边境 本周六(5月16日)，德国重新开放与三个邻国法国、奥地利和瑞士的边境。过境口岸重新开放后只进行抽检。不过，只有“有充分理由” ，比如跨国情侣才被允许入境或过境德国。图为一对在瑞士和德国边境的跨国情侣。

解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？ 出境旅游 人们夏天或许也可以去西班牙巴利阿里群岛或希腊旅游。德国政府旅游专员巴莱斯（Thomas Bareiß）接受德国媒体采访时表示：“如果这些地方新增病例很少，而且医疗护理条件也可以的话，也可以考虑在这些地方过暑假。”意大利刚刚宣布，6月初将会恢复出入境旅游。

解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？ 奥地利：酒店、餐馆都开了 奥地利宣布，自5月29日起，境内的酒店等住宿设施都将重新开放。本周五（5月15日）起餐馆可以重新开放，不过每桌最多可容纳4个成年人，餐桌之间的距离最少一米。员工必须佩戴口罩。

解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？ 去故宫参观 从5月1日开始，北京故宫已经逐步恢复开放。根据多家中国媒体报道，故宫实行预约、错峰、限流参观的防疫措施，每天参观人数限额为5000人。

解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？ 旅行警告 德国在4月末将全球旅游警告延长到6月14日。德国政府旅游专员巴莱斯表示：“我觉得今年夏天的远途游旅行无法成行。” 作者: Andreas Kirchhoff (联合作者：Susan Bonney-Cox)



随着欧洲旅游业的复兴，我们许多人将面临在机场长时间等候、旅行和住宿价格上涨、服务减少和景点受限等问题。但是也有另外一些人将缩减他们的假期计划，而不是参与到旅游产业的重振中去，这个产业正试图让自己变得更加安全和更加可持续。

这样就意味着我们将用更多的时间呆在家里和我们自己的社区。对于像我这样生活在大城市中的人来说，游客减少了，我们将有更多的机会享受自己的城市。

当多萝西终于从位于堪萨斯州家中的睡梦中醒来时，她从奥兹国学到的一个教训，也可以帮助我们在振兴旅游业的同时抱有更现实的期待：“没有什么别的地方比家更好。”



