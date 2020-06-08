评论：在家千般好，出门一日难

旅游业广告和歌手们总是鼓吹“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”。事实到底如何呢？德国之声评论员Kevin Cote认为，这场新冠疫情该让我们从幻觉中醒来了。
（德国之声中文网）世界正在重新开放旅行，此时应该记住，我们刚刚经历了人类历史上一个前所未有的时期：从未有过如此之多的人在同一时间被禁止前往如此之多的地方。
对于年收入达8.9万亿美元的全球旅游业而言，对于全球旅业所支撑的3.3亿个就业岗位以及去年以国际游客身份参与这个产业的14亿人而言，现在的主要问题是：生活会恢复常态吗？ “新常态”又将是什么样子？
联合国世界旅游组织（World Tourism Organization）最近说，今年的国际游客人数降幅可能超过80％。因此，另一个主要问题是，每天在世界各地旅行的人数减少300万左右到底是不是一件坏事。也许，这其实是一件好事呢？
饱受争议的旅游业
长期以来，旅游业因其对环境的巨大不良影响而遭受抨击。它使文化商品化，驱使本地人离开他们祖祖辈辈的居住之地，即便能留下来也失去了原来的灵魂。
但是支持者们总是宣称其经济收益胜过一切弊端。目前，旅行和旅游业创造了全球大约11％的工作岗位。去年该行业为全球GDP贡献了近10％，其重要性显得无可争辩。
新冠病毒不期而至。突然之间，旅游业完全不再是一门好生意。来自中国大陆——被专家们认为是疫情爆发地——的旅行者会让该病毒在数周之内大肆流行。
剑桥大学的一项研究表明，在最坏的情况下，全球经济在未来五年可能因此次疫情损失多达82万亿美元。即便按照该研究的“共识性预测”，在五年内损失为27万亿美元，也说明旅游业的存在不再那么无可争辩了。
从这个角度看，旅行和旅游业是全球化进程中最大的难题。不过，尽管有大量相反的证据，我们仍然会坚信旅游业是一件好事。
就像1939年电影《绿野仙踪》中的多萝西一样，我们会继续相信，幸福就是去遥远的异乡旅行，那里天空蔚蓝，梦想成真。我们相信这一点，与此同时，我们所经历的旅行却大相径庭。
致命的诱惑
因此我们又去新的地方，寻求更多的幸福，更大的满足感。这是促进全球旅游业发展的致命诱惑。除非我们摆脱它，否则旅游业永远都不会是安全的、可持续发展的或经济实惠的。
随着欧洲旅游业的复兴，我们许多人将面临在机场长时间等候、旅行和住宿价格上涨、服务减少和景点受限等问题。但是也有另外一些人将缩减他们的假期计划，而不是参与到旅游产业的重振中去，这个产业正试图让自己变得更加安全和更加可持续。
这样就意味着我们将用更多的时间呆在家里和我们自己的社区。对于像我这样生活在大城市中的人来说，游客减少了，我们将有更多的机会享受自己的城市。
当多萝西终于从位于堪萨斯州家中的睡梦中醒来时，她从奥兹国学到的一个教训，也可以帮助我们在振兴旅游业的同时抱有更现实的期待：“没有什么别的地方比家更好。”