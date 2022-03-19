评论：在家不开暖气 帮不了乌克兰

（德国之声中文网）有些人厌恶自己身体的某些部位，比如自己的右脚，或是左眼。描述这种现象的专业术语叫做“身体完整性认同障碍”（BIID），这时，患者只有在截肢右脚的情况下才会感到满足。出于同样的原因，一段时间以来，不少德国人一直痴迷于立即全面叫停对俄罗斯天然气和石油的进口。他们认为，我们不能继续“为普京提供战争基金。”没有其他快速的替代方案，这就是为什么许多人将进口禁令视为声援乌克兰的英雄之举。

普京会在乎吗？

德国眼下使用的三分之一的石油和一半的天然气和煤炭来都自俄罗斯。简单粗暴地放弃这些进口能源并且完全无视后果，这种不负责任的态度简直令人无法忍受。然而，令人更加无法忍受的是，假定我们舒适温暖的家和饱受战火之苦的乌克兰人有直接联系的说法成立。如果有人认为，在家里多穿衣服，忍受油价飙升和物价全面上涨就能够阻碍普京向前，这是一种错误的思路。

恰恰是对俄罗斯持批评态度的德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）对立即禁止进口俄罗斯化石燃料公开反对，这简直是个讽刺。这位绿党人士呼吁民众冷静行事。她指出，因为如果没有来自俄罗斯的资源，德国的幼儿园无法正常供暖，城市里也可能会有停电的危险，这正中普京的下怀。

普京的算计

俄罗斯对乌克兰犯罪性的入侵毫无理性可言，也是狂妄自大的体现。但我们千万不要以为坐在克里姆林宫里面的是一堆不会算数的鲁莽傻瓜。恰恰相反，他们很可能考虑到了制裁的影响、来自寡头阶层的批评和本国民众的抗议。普京甘愿牺牲成千上万的无辜者，甚至把自己的士兵当作炮灰，乌克兰将出现整整一代永久敌视俄罗斯的人，这名俄罗斯总统对此都清楚的很。并且，他也知道从此以后他会被西方世界视为恶棍。

本文作者Nemanja Rujevic

普京唯一害怕的就是，输掉这场战争。但如果德国停止从俄罗斯进口天然气伤其自身，这场血战必定难停。

今天，德国的决策者们几乎无一例外地属于只知道和平，繁荣和民主的幸福一代，这是好事。也正因如此，他们对战争、苦难和独裁知之甚少也不足为奇。不过作为上世纪90年代经历了南斯拉夫解体的孩子，我对这意味着什么再熟悉不过了：当时，西方也声称制裁措施只针对米洛舍维奇 (Slobodan Milosevic)总统及其政权。但这这是一厢情愿的想法，我们身上有大约5000亿第纳尔纸币（现今汇率500第纳尔= 4.25欧元/4.70美元），但在空荡荡的超市，我们几乎什么东西都买不到。这就是真正的现实！

制裁并非是上选

值得注意的是，俄罗斯与中国和印度关系良好，仅凭这点就可以预见，如今的俄罗斯不会陷入这种困境。普京本人正安稳地坐在金色防空洞。与此同时，俄罗斯普通民众正在遭受双重打击：普京的统治和西方的制裁。

广泛的制裁措施好比集束炸弹——总是击中错误的人。作为报复手段是适合的，但是它不能带来政治变革。因此，对俄罗斯原材料的进口禁令只不过是一个代价昂贵的象征性举动，这本身就证明了我们自己是多么无助。愿望是可以理解的，在德国，没有人想引发第三次世界大战。但面对俄罗斯的侵略，表明态度，愿意付出牺牲是一回事儿，然而一头扎进去鲁莽行事，没有任何胜算的情况下在阴冷的公寓中瑟瑟发抖，则是另外一回事。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 基辅：圣索菲亚大教堂和相关修道院建筑 基辅佩切尔斯克修道院 这座11世纪的东正教教堂是为了与今天伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂相媲美而建造的。它的马赛克和壁画令人叹为观止，极受重视。这座教堂极大地影响了后来的寺庙，并与附近的修道院建筑群一起被称为基辅佩切尔斯克修道院，或基辅洞穴修道院，它也使该地区成为东正教信仰和思想的中心。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 切尔诺夫策：布科维尼亚和达尔马提亚大都市的居所 这座东正教大主教的旧居以其戏剧性的混合风格，包括拜占庭式、哥特式和巴洛克式的影响，表达了奥匈帝国多样化的宗教和文化特征。这个巨大的建筑群由捷克建筑师约瑟夫-赫拉夫卡于1864-1882年建造，还包括一个小教堂、神学院和一个修道院。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 利沃夫：历史悠久的城市建筑群 利沃夫西部城市建立于中世纪晚期，几个世纪以来一直是行政、宗教和商业的重要中心。现代城市仍然保留着中世纪的特征，包括各种宗教团体的礼拜场所。它还拥有许多巴洛克式建筑。它的建筑显示了东欧、意大利和德国影响的混合。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 斯塔罗-涅克拉索夫卡：斯特鲁维测地弧线 斯特鲁维测地弧线是一连串的测量三角区，横跨2820公里和10个国家。它的最南端位于黑海边的乌克兰城镇斯塔罗-涅克拉索夫卡，而最北端则位于挪威的哈默菲斯特（上图 摄于1895年；没有乌克兰方面的照片）。这个合作机制建于1816-55年，用于确定地球的确切形状和大小。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 塞瓦斯托波尔：陶瑞克-切森尼斯古城和乔拉 陶瑞克-切森尼斯古城遗址是公元前5世纪由多里安希腊人建立的城市，位于克里米亚西南部的塞瓦斯托波尔外，该地区在2014年被俄罗斯非法吞并。遗址包括公共建筑群、住宅区和早期基督教遗迹、保存完好的葡萄园地块和相关系统，以及石器时代和青铜时代的建筑遗迹。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 扎卡帕蒂亚州：喀尔巴阡山脉地区的木制教堂 这个联合国教科文组织的世界遗产实际上是一系列由16个—— "tserkvas"，即教堂组成的。分布在波兰和乌克兰的喀尔巴阡山脉地区。这些木质原木结构是由东正教和希腊天主教社区在16至19世纪之间建造的。它们体现了斯拉夫国家的木材建筑传统，其内部装饰也相当出名。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 扎卡帕蒂亚州：喀尔巴阡山脉古老而原始的山毛榉森林 同样位于乌克兰西部的世界自然遗产有无数古老和原始的山毛榉森林。该遗址整体包括18个国家的94个地区。这张照片是Uholka-Shyroki Luh森林，它是世界上最大的原始山毛榉森林的一部分。山毛榉在最后一个冰河时期之后，即11000年前开始蔓延，现在是原始的、复杂的生态系统的一部分。 作者: Christina Burack







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