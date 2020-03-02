评论：土耳其开门放难民 欧盟束手干着急

（德国之声中文网）四年里，欧盟依赖土耳其，将之视为阻挡难民和其他移民的守门人。现在，土耳其总统埃尔多安将他一再发出的威胁付诸实施。土耳其把庇护申请人和移民直接送至与欧盟成员国希腊和保加利亚接壤的边界线。

土耳其威权主义者埃尔多安废除了常被称为"难民交易"的那份签署于2016年3月的关于回收难民及移民的共同声明。由此，他实行了一种以难民和移民为代价的政策。眼下，难民和移民们不得不在边界线上撑着。这位在某些外交领域处于困境的土耳其总统到底想借此达到什么目的，人们不清楚。然而，他以这种胁迫方式想必很难达成一种更好的"交易"。

的确，土耳其收容了360万叙利亚战争难民。而鉴于叙利亚的伊德利卜（Idlib）地区短期内可能会有数十万人出逃土耳其，人们可以理解，土耳其会要求获得更多帮助，并为"移民压力"寻求阀门。

欧盟没有备份方案

那么，欧洲人呢？要求举行欧盟外长和内政部长特别会议、增加欧洲边境保护局人手的急切呼声不过是一种虚伪作态。四年来，欧盟领导人完全知道，和土耳其达成的那份协议只是一种暂时的和不可靠的解决办法。

欧盟委员会曾多次启动程序，试图在欧盟实行一种更完备的庇护制度、在成员国中公平分配来自叙利亚、阿富汗、伊朗和众多非洲国家的难民。相关努力因成员国的反对而一再失败。反对之声并非仅仅来自波兰、匈牙利、奥地利或意大利。在众多欧盟国家，右翼以及右翼民粹主义的反对派地位稳固，他们拒绝本国接收难民，更拒绝移民永久居留。

本人作者Bernd Riegert

欧盟从未能切实落实过与土耳其的"难民交易"。在希腊，2016年达成、本该在数天或数周内办完的程序无限延长。希腊和欧盟当局未能好好加以组织。莫里亚（Moria）难民营等地呈现的令人震惊的状况便是其后果。或者，当局是有意制造这些图像，以对潜在的移民起到以儆效尤之效？

欧盟曾信赖土耳其。现在，它没有备份方案。关闭希腊和保加利亚边界实是无奈之举，试图阻挡难民和移民，而这种做法在远景上不会成功。根据难民公约和欧盟共同的庇护程序法，入境者有权获得个案审理，确定其是需要保护的难民还是移民。若是前者，不能被轻易遣返，并且，也不能被遣送回他们可能会遭受迫害的国家。

团结和权利的终结

2015/16年，大批难民和其他移民经由巴尔干路线和地中海涌入中欧，在有了这样的经历后，欧盟本欲建立起一种审核及分配体系，以应对这样的"浪潮"。然而， 这样的体系并不存在。现在怎么办？建墙（栅栏已经有啦）？关闭欧盟内部边界？退出联合国难民公约？

让人担心的是，多数欧盟成员国会赞同实施一种强硬路线，让边境国家--希腊、保加利亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、匈牙利、奥地利、马耳他、西班牙和意大利--承担实施责任。再见了，欧洲团结！再见了，国际法！再见了，仁爱之心！

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