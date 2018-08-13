评论：土耳其危机会威胁欧洲经济？

（德国之声中文网）说白了吧-国际货币基金组织当然早就为土耳其准备了一套危机方案，当然没有人会对此明说。这样的情况2002年就曾有过。当时的土耳其局势不稳，通胀高达40%，失业率惊人。全靠国际货币基金组织的贷款，土耳其才免于国家破产。那一年，埃尔多安的政党-正义与发展党（AKP)执掌了权力。当时的土耳其政府和政府总理成功地落实了国际货币基金组织对贷款国提出的要求。而这位总理就是埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 。

在此之后，土耳其经济强劲发展，新增许多就业岗位，通胀降到10%以下。土耳其成了外国投资者青睐的基地。德国企业也在该国大规模投资。老百姓收入增加，对埃尔多安报以欢呼。是他带来了新的繁荣和政治稳定。人们不会忘记，当欧元危机爆发，希腊濒临破产时，土耳其总是被当作绝路逢生的典范。但如今，一切都面临危机。

风向变了

本周一（8月13日）开始实施的美国对土耳其钢铝产品的制裁不过只是压倒骆驼的最后一根稻草。这场危机数月来一直在蚕食土耳其经济。年初以来，土耳其里拉兑美元的汇率已经下跌一半以上。通胀再次超过15%。这一切土耳其人民迟早都会感受到。那些因为日子变得富裕而对改革家埃尔多安报以欢呼的人，将不再支持他，因为他们将失去工作或无法保持现有生活水平。

以威权政策治国的土耳其总统当然将罪责推给别人。上周末他再次表示，这场战争的武器是"美元、欧元和黄金"。但他自己却一再给央行的独立性打上问号，吓跑了投资者，他还违反主流经济理论称，必须要降低利率来抑制通胀，加强货币。这些都导致投资者和市场越来越缺乏信任。结果现在已经显现：大规模资本流失愈演愈烈，而且殃及其它新兴国家的货币。埃尔多安呼吁土耳其人拿出美元和欧元买里拉，但人们的做法恰恰相反，他们更愿意从银行里取出外汇放到家里。

本文作者

（还）不必惊慌

欧洲现在当然也担心危机蔓延，投资者关心的只是他们的钱。资本流失，货币暴跌，这些都导致人们担心土耳其企业和银行不能应付自己的债务。但从目前看来，情况尚属可控范围。据荷兰银行公布的数据，欧洲的银行向土耳其提供的贷款为1430亿欧元，其中西班牙对外银行(BBVA)和意大利裕信银行（UniCredit)最多，德国银行只有180到200亿欧元。

简言之，没有人会对土耳其经济的大规模崩盘感到高兴，但欧洲也不必因此惊慌。欧元区的国民经济现已重新回到稳定状态，能够抵御一些冲击，包括来自博斯普鲁斯的冲击。当然，土耳其的衰退给所有的不稳定因素又再加一码，这些因素包括英国脱欧中的种种不确定以及美国总统难以捉摸的（商业）政策。但是，是否能将本国经济重新带入正轨，完全要看土耳其总统怎么做。他曾证明过自己有这样的能力。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。