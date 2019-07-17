评论：困难时刻的良好选择

（德国之声中文网）在互联网大行其道的当下，演讲依然能在某些时刻起到关键作用。本周二，冯·德莱恩在位于斯特拉斯堡的欧洲议会上证明了这一点。虽然在议会殿堂之上，演说本就是最高艺术，但在现实中，往往在意见交锋尚未开始之时，决策便已做出。这次情况有所不同：对于这位德国候选人而言，这一天充满变数。她必须在规模宏大，有时甚至令人手足无措的欧洲议会上证明自己。她要令心怀疑虑者心悦臣服，让追随者受到鼓舞，用恰到好处的政策建议让反对者失去动力。最后，她必须让这一天成为欧洲团结精神得到彰显的时刻。

妇女权益、社会公义和绿色环保

以上几点冯德莱恩都成功做到，即便最终她仅以微弱多数当选。这位信仰坚定的女权主义者表现得比其大多数保守派党友更重视社会公平正义，更重视绿色环保，而后者则有心无力。此外，她还自信满满地打出女性牌。而用三种语言发表竞选演说堪称她当晚的最佳创意。用法语令人感受到一个充满全新热情和公民参与的欧盟，用英语来陈述严峻现实以及提出要求：对世界经济的新巨头们加税、实现真正的性别平等。而最终的感性结尾则以德语进行。这位出生在布鲁塞尔的女性政治人物试图传达这样的讯息：就其个人履历而言，简直就是为欧洲政坛而生。

德国之声总编Ines Pohl

第二人选

冯·德莱恩是欧委会主席的替补人选，这是众所周知的事情。她很明白，必须用纯熟的个人技巧、八面玲珑的应对风格，以及相当完美的呈现方式来克服这一缺陷。她本可能一败涂地，但其表现却令人刮目相看，并成功将劣势扭转为优势。她对欧盟反对者和退欧者冷淡处之，从容化解他们发出的挑衅。她必须清晰坚定地遵循这一路线，并在右翼保守派阵营稳住阵脚，不让极右翼势力有可乘之机。这一切仍不足以确保她能成为一名成功的欧委会主席。但这是一个良好的开端，对于欧洲议会也是一个好日子：这里终于进行了一场真正的选举。

这一选举日的最大输家是德国社民党的欧洲议员们。在党纪约束下，他们直到最后都坚守"只有（欧洲议会选举中的）首席候选人才能担任欧委会主席"的协议，全然不顾这样的人选在议会中无法获得多数支持，以及如果冯·德莱恩无法当选，欧盟可能因此陷入严重危机的事实。

议会做出表态，以多数票做出决定：政治归根结底还是一种注重"可行性"的艺术。

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