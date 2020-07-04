评论：回避现实——特朗普的死穴

（德国之声中文网）这位美国总统的世界如此小、如此一目了然：他只愿看到符合己愿的东西。不合己意者，他便将之逐出自己的团队；谁若发出批评之声，便被炒鱿鱼；他无视不符合其政治算计的事实，--必要时，不惜造假。 他的政治议程也简单明了：让那些已经富有者更富有；取悦极端宗教群体，以确保得到他们的选票。

手段曾长期奏效

直到新冠危机爆发，这一手段相当管用。经济增长、被美化的失业数字越来越中看，他支持者阵营里的核心群体为他们在白宫有这位强人大为兴奋：终于有一个人能让整个世界好好看看，倘首先考虑自我，美国原来如何了不起。

孰料，来了这个致命病毒。无法看到，无法控制。第45届美国总统的整座金灿灿纸牌屋瞬间遥遥欲坠。

全世界都在讨论保护措施该如何强硬，特朗普却从一开始就拒绝接受现实，似乎还在主持脚本由他一人撰写的电视真人秀。

寡廉鲜耻的算计

从大流行瘟疫的头一天起，他就以极其玩世不恭的态度同若干顾问一起准备牺牲老年人和病人，以不致让糟糕经济数据危及自己的蝉联竞选。所有一切都得照旧进行。商店千万不要关，切切不能付出经营额减少的代价。然而，不久之后，纽约出现地狱般景象。本来，最迟从这时起他该表现出责任感，把公民的健康置于首位。他该呼吁戴口罩、保持社交距离，以遏制疫情恶化。

Ines Pohl，德国之声驻华盛顿负责人

一切都政治化

错了。强人怎能示弱。特朗普年代，戴口罩甚至都已政治化。所有一切都成了政治宣誓。这也是何以众多共和党人起初认为口罩只适合民主党软蛋们的一个原因。于是，病毒尤其在共和党把持的诸州不受阻碍迅速传播。

旨在保护经济的做法起了全然相反的作用。那些规定宽松的州尤受打击。在这些地方，政治负责人认为，若大量限制个人自由，便必然大量失去选票。之所以有此立场，也是因为他们看到有总统的支持，--直至今天，这位总统都在试着把整个事情曲解成是敌手的攻击。

共和党内批评声渐多

不过，数天来，这座谎言建筑已出现明显裂纹。恰恰是特朗普为重新当选所亟需的那些地区，出现灾难性的情况。那里的医院已不堪负担；人们不能不预期，随着连着国庆节的上个周末结束，新感染人数会再度上升。

现在，诸多市长和州长指令必须戴口罩，甚至得克萨斯州亦在此列。有特朗普出场的集会的访问者数量减少，他用以转移人们对危急局势视线的种族主义言论，在很多人那里收到完全相反的效果。越来越多的共和党人公开提出批评，警告不能让他再度当选。

与这位国家元首本人不同，众多男女公民们似乎已然醒悟。在近４年前将特朗普选入白宫的这个国家，对因新冠病毒罹患重病、甚至死亡或失去家人的害怕情绪正日益浓烈。

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