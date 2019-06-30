评论：四处骚动——阿拉伯之春2.0？

（德国之声中文网）罢黜权力寡头、剥夺贪腐精英集团的的权力、实现社会公正、拥有自由和民主的符合人之尊严的生活：为了这些价值，8年多前，在多个阿拉伯国家，公民们勇敢走上街头抗争。结果是，几乎在所有国家，他们均遭失败。

在叙利亚、利比亚、也门，民众起义演变为血腥内战，给人们带来恐怖、死亡和混乱。小国巴林借助其"大兄弟"沙特阿拉伯的军事支持将起义镇压下去。在埃及，旧有体制无情反击：军人政变上台，所谓的"安全力量"对穆斯林兄弟会支持者大开杀戒。今天在埃及，谁若张口，就会处于比前掌权者穆巴拉克2011年垮台前更危险的境地：数千名政府批评者因发表犯上言论而遭囚禁。只有在突尼斯--阿拉伯之春的发源地，才出现了统治体制的根本改革，但仍存在着巨大的社会挑战，政治总体局面极为不稳。

愤懑与绝望

在这一背景下，今年以来，在多个阿拉伯国家，大量民众似乎突然重又挺身而出，反抗现政府和现体制，他们的勇气或许会让人惊讶。然而，在苏丹和阿尔及利亚、在黎巴嫩和伊拉克，人们的这种勇气并非源自某种更具眼光的战略，而是来自纯粹的愤怒和绝望。青年失业率极高、发展前景无望，几乎在所有阿拉伯国家都构成一个令人不堪重负的大问题，而迄今，统治者们未能提供解决该问题的方案。贪腐和裙带经济同样也到处深植于统治结构，在日常生活中让公民饱尝刁难和不公。公民们因此奋起抗争，也就毫不奇怪了。

评论员Rainer Sollich

正因此，在很多阿拉伯国家，民众积怨已久，并一再重新爆发。在这里，抗议本身也是释放愤怒和压力的一个阀门。但它们也导致实现了颇为可观的阶段性成果，尤其是人事方面的成果：在阿尔及利亚和苏丹，长年统治者布特弗利卡和巴希尔终于不得不让位；在黎巴嫩，政府总理哈里里至少被迫口头宣布辞职；在伊拉克，政府首脑迈赫迪的权力动摇。但是，目前还完全看不清，阿拉伯新反抗浪潮会导向何方、是不是有可能波及地区的更多国家。

除机会外，也不能排除风险：在伊拉克和黎巴嫩，统治者和被统治者之间的冲突有可能被人滥用来挑起迄今共同行动的宗教和族群之间的不合。对这两国而言，这将有可能让一个噩梦重现：极端势力和恐怖分子东山再起。在伊拉克，对示威者的暴力镇压现在即已让人忧虑；在阿尔及利亚和苏丹，作为对持续了数星期的抗议浪潮的反应，虽启动了大有希望的过渡期，然而， 这两国的执政者和抗议运动之间的对话均僵持不下，结局难料。最好情况下，能出现妥协方案；但在最坏情况下，对立有可能重新激化。可以预期的结果将是：出现更大的不满和绝望。

欧洲邻区静不下来

之于欧洲，这意味着：在可见的将来，中东这个毗邻地区不会平静、来自那里的移民压力不会减轻。以目前的状况，除了尽力支持和监督在阿尔及利亚和苏丹等地的对话外，欧盟碍难有更多作为。欧盟应该放弃的是，不再继续倚重满口承诺"稳定"、实际上强化打压导致社会和政治压力不断增加的那些"伙伴"，--多年来，在埃及就可以看到这一点。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。