评论：哪一个本雅明赢得以色列大选？

（德国之声中文网）以色列舆情研究机构目前意见一致：没有任何一次议会选举比这一次更难以预测其结局。距投票前3天，禁止公布预测数据。因此，从上周五（4月5日）起，人们便更难预料本周二举行的大选会对地区、对全球带来何种结果。尤其是，最新民调结果显示，两大阵营的选民支持率几乎无分高低，政府总理本雅明·内塔尼亚胡为首的右翼阵营仅微弱领先。

无一派可单独执政

不确定性本就始终陪伴着此次选战。这从对阵营的定义就开始了：以内塔尼亚胡的"利库德" 集团为核心，集结了多个民族主义或极端正统犹太教的小党。它们都必须跨越得票率3.25%这一最低门槛，以有资格成为"利库德"的联合执政伙伴。对手阵营同样如此：被内塔尼亚胡诅咒为"左派危险"的新政党-"蓝白党"无论如何都不能单独执政：而大多数伙伴自己尚要全力以赴争取闯过"3.25%"关卡。

120席议会的最终权力分配关系完全取决于这些小党派的得票结果，因为，不能过关的政党未兑现的席位将分给其他政党。那两个以色列-阿拉伯政党肯定能进入新议会，而"蓝白"集团却不考虑让其成为执政伙伴。这也就最清楚不过地表明了，由前总参谋长本雅明"本尼"-甘茨领导的这个新党与右翼的"利库德"之间难分轩轾。

实实在在的政治或意识形态的区别在选战中并没有真正得到梳理。内塔尼亚胡嘲笑、谩骂对手，称其对以色列构成危险：甘茨不只是被指责对妻子不忠，而且还有消息称，伊朗方面曾有机会经由他的手机探知以方机密。

本文作者Peter Philipp

与此同时，内塔尼亚胡则以治国者身份大出风头，-能与华盛顿和莫斯科的大人物们合作，因此，国家的命运尽可放心交给他。美国总统特朗普尤其使他轻易得手：很长时间来，特朗普就一直与内塔尼亚胡协调对伊朗政策；通过将美国大使馆迁入耶路撒冷，他帮了内塔尼亚胡的大忙；而就在选战进入高潮之际，他宣布，华盛顿现在也承认以色列对1967年占领的叙利亚戈兰高地的主权要求。

华盛顿助力

内塔尼亚胡的批评者常将他称为"以色列的特朗普"，而这又让百姓昵称为"本本"（Bibi）的他如坠云雾：大选投票前3天，他有意"随口"声称，一俟选举结束，他将很快致力于至少让部分约旦河西岸地区并入以色列版图。正如1981年将戈兰高地并入本国版图一样，这也将是对现行国际法的破坏。但是，既然有华盛顿的如此强劲支撑，"本本"又怎会在意？

在这一点上， 人们也看不到来自"蓝白"阵营的真正抗议：该阵营只是表示，不会拆除约旦河西岸的犹太定居点，但也不打算将其并入版图。也就是说，将继续该地区自1967年以来所处的政治僵局。曾荣膺3个诺贝尔奖的《奥斯陆协定》亦未能改变这一局面。但若吞并，必定带来这样的结果：它将意味着国际社会迄今坚持的和平共处理念的终结。以色列《国土报》因此也有了"两国并存解决方案掘墓人"的说法。所有这一切都将带来远远超越中东地区的难以预料的后果。

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