（德国之声中文网）上周三（10月30日），在拜仁慕尼黑篮球队与皇家马德里篮球队交锋之际，赫内斯曾脱口而出："无聊会早早来到。"他的这一回答真是针对争夺排名第一之战的提问的吗？抑或更是针对足球队主教练留任与否的？或者，他可能是在影射不久将辞去主席一职后的未来退休生活？

赫内斯在拜仁足球俱乐部全体大会上正式辞去董事局长和监事会主席职务前12天，塞本纳大街（Säbener Straße，拜仁俱乐部地址-译注）又出大事：拜仁队与主帅科瓦奇分手，--如新闻稿所称，协议分手。本来，科瓦奇该率队投入本周三欧冠赛中对希腊奥林匹亚科斯（Olympiakos Piräus）和周六德甲联赛中对多特蒙德这两场赛事。不过，显然，科瓦奇自己表达了辞意。

赫内斯执意聘用科瓦奇

对赫内斯而言，此乃又一挫折。数天前，在法兰克福体育场看台上，面色铁青的他不得不眼睁睁看着他的球队，他执掌、指挥的这个俱乐部，被对手牵着鼻子走，--经历10年来在德甲赛事中的最大败绩。就在即将辞去在拜仁慕尼黑足球俱乐部这个被他视为毕生业绩的协会内重要职务之时，赫内斯必定会将是役1比5的败绩视为他的个人屈辱。当年，不顾鲁梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）的意见，硬将科瓦奇招来慕尼黑的正是他本人。鲁梅尼格想聘用的是图赫尔（Thomas Tuchel）。去秋，在拜仁队--像一年后的现在这样--在赛事上乏善可陈后，也正是他力保科瓦奇不被提前解聘。

评论员Sarah Wiertz

作为教练，科瓦奇在场内外均犯有错误：他的防守型打法从一开始就招致俱乐部官员、球迷、球员们的质疑。带着如他自己常强调的不愿丢弃的那种率直，他使自己成了孤家寡人。把深受球迷喜爱的领袖球员托马斯·米勒（Thomas Müller）降级为备用球员、在媒体面前否认本队的水平、在新闻会上夸赞对方球迷是世界上最好的，这都不太明智；尤其是，当战绩糟糕的时候。

有愿景但无战略

然而，过去几年里，协会的负责人们也不怎么明智。虽然希望拜仁慕尼黑队尽快赢得欧冠，但独独缺乏战略：既没有拜仁慕尼黑应体现的一种踢球哲学，也没有一种和谐的球员组合。两年来，体育主管萨利哈米季奇（Hasan Salihamidzic）负责相关事务。之于科瓦奇，这也是一大问题。

正如他自己一再强调的那样，赫内斯给拜仁慕尼黑足球俱乐部打上了烙印--不论是他作为球员的短暂时期内，还是在他作为经理、主席和董事局长的长时间里。然而，过去数年，他未能使俱乐部得到进一步发展，而是伤害了它，--以他粗俗、情绪化的表态、一意孤行的决定，以及因为他不愿交权。不到两星期后，他将在全体大会上公开告别球队位居第四，且无主帅。

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