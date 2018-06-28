评论：右翼民粹主义者的致命毒药

（德国之声中文网）此次欧盟峰会的结果能否解救德国联邦总理默克尔，不是由布鲁塞尔来决定，而是要由慕尼黑的新民粹主义分子绞尽脑汁。众所周知，围绕政府权力人为挑起的争端与当前的欧盟移民问题并没有什么关系。

令人难以置信的是，一小撮狂妄自大的巴伐利亚人试图将整个欧洲作为人质来实现其权力目标--从联盟党内相对自由的默克尔一派接手更多权力。

民粹主义分子的繁荣昌盛

不幸的是，恰恰是奥地利将在下半年接任欧盟理事会轮值主席。奥地利总理库尔茨（Kurz ）将兴奋地抓住这一机会，促使欧盟改变政策。库尔茨领导下的维也纳保守党就是通过与极右的自由党联盟达到了这一目标。极右的奥地利自由党与意大利极右政党北方联盟（Lega）关系密切。该党领导人萨尔维尼（Matteo Salvini ）将自己视为墨索里尼之后的新"领袖"，将对人类的蔑视提升为一种新的艺术形式。

与这个新的衍生轴保持友好关系的还有匈牙利的奥尔班（Viktor Orbán），他是欧洲谎言运动、仇恨言论和狂妄不羁的民粹主义之父。他所采取的方案是：只要花费足够长的时间告诉人们--外国人和移民是敌人，人们就会相信。这个方法在匈牙利非常有效。

巴伐利亚州的基社盟是否已经考虑过采用哪种形式来进行仇恨煽动和蛊惑呢？这些巴伐利亚人是否都因缺少历史课，因此不了解专制统治是如何建立的、民主机制是如何被毁的？ 尤其对于德国人来说，这是一种政治蒙羞。

德国之声评论员Barbara Wesel

自由民主还是新纳粹主义？

复杂的欧盟体制是欧洲自由民主的产物。它基于成员的平衡权利和义务，合作精神和团结精神，如今这些词几乎已经成为一句咒骂词。然而，罗马新政府现在所追捧"意大利第一"的口号已经表明，让自私的民族主义观念重新抬头对欧洲来说是一副致命的毒药。如果不是以平衡和共同利益为重，那就是选择只顾全国家的自身利益，二者不能兼容。

目前，新的民族主义似乎正在蓬勃发展。然而其追随者目光之短浅令人震惊。这意味着他们正在搬起石头砸自己的脚。如果奥尔班要在匈牙利建立起个人专制，他能这样做，是因为他背后有着欧盟数十亿资金的支持。如果他帮着摧毁欧盟，他将迅速陨落。

几十年来，欧洲给我们带来了自由、繁荣与和平。而巴伐利亚的保守党忽略这样一个事实是多么盲目：难道不正是因为有了欧盟，他们才能够与意大利北部一起成为世界上最富裕的地区之一吗？仅关闭申根地区敞开的边界，就将在极短的时间内耗费数十亿欧元。而这一切都是因为一种意识形态驱使下的歇斯底里--将移民诠释为最大的政治罪恶。

人道主义在哪里？ 所谓的基督教价值又在哪里？巴伐利亚人不应该在办公室里悬挂十字架，而是更应该培养宽容的美德。如今唯一仍然敢于谨慎地强调人权的是默克尔。然而遗憾的是，她靠着这一点无法走多远。

欧洲错过了真正的议题

目前欧盟对民粹主义分子的施压没做出太多的反抗，也因此错过了欧盟真正的议题：北约被拆散的威胁、与特朗普的贸易战、被忽略的地区和居民阶层、数字化经济--有足够多要做的事情！但欧洲的民主党人似乎错过了反击的时间。默克尔的力量被削弱、马克龙算计的纯粹是政治权力，总体来说，现在缺少的是捍卫欧洲核心精神的政治平衡力量。

巴伐利亚的保守党恰恰为这种政治荒芜起了推波助澜的作用。看一下基社盟最近以来的民意调查结果，他们自以为能通过德国"南方联盟"（对应意大利的"北方联盟"）来博出位，实际上其领导人瑟得尔（Söder ）和泽霍费尔（Seehofer）在选民支持率上呈自由落体下降。而作为有着坚定信念的欧洲人，只能祝愿他们的支持率进一步跳水。