 评论：右翼民粹主义者的致命毒药 | 评论分析 | DW | 30.06.2018

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评论分析

评论：右翼民粹主义者的致命毒药

欧盟已经决定对难民关闭边界，右翼民粹主义者得以实现其目标。德国之声评论员Barbara Wesel认为，现在缺少的是民主派人士的反抗。

Symbolbild EU Flaggen (AFP/Getty Images/Y. Herman)

欧盟决定对难民关闭边界

（德国之声中文网）此次欧盟峰会的结果能否解救德国联邦总理默克尔，不是由布鲁塞尔来决定，而是要由慕尼黑的新民粹主义分子绞尽脑汁。众所周知，围绕政府权力人为挑起的争端与当前的欧盟移民问题并没有什么关系。

令人难以置信的是，一小撮狂妄自大的巴伐利亚人试图将整个欧洲作为人质来实现其权力目标--从联盟党内相对自由的默克尔一派接手更多权力。

民粹主义分子的繁荣昌盛

不幸的是，恰恰是奥地利将在下半年接任欧盟理事会轮值主席。奥地利总理库尔茨（Kurz ）将兴奋地抓住这一机会，促使欧盟改变政策。库尔茨领导下的维也纳保守党就是通过与极右的自由党联盟达到了这一目标。极右的奥地利自由党与意大利极右政党北方联盟（Lega）关系密切。该党领导人萨尔维尼（Matteo Salvini ）将自己视为墨索里尼之后的新"领袖"，将对人类的蔑视提升为一种新的艺术形式。

与这个新的衍生轴保持友好关系的还有匈牙利的奥尔班（Viktor Orbán），他是欧洲谎言运动、仇恨言论和狂妄不羁的民粹主义之父。他所采取的方案是：只要花费足够长的时间告诉人们--外国人和移民是敌人，人们就会相信。这个方法在匈牙利非常有效。

巴伐利亚州的基社盟是否已经考虑过采用哪种形式来进行仇恨煽动和蛊惑呢？这些巴伐利亚人是否都因缺少历史课，因此不了解专制统治是如何建立的、民主机制是如何被毁的？ 尤其对于德国人来说，这是一种政治蒙羞。

Barbara Wesel Kommentarbild App *PROVISORISCH*

德国之声评论员Barbara Wesel

自由民主还是新纳粹主义？

复杂的欧盟体制是欧洲自由民主的产物。它基于成员的平衡权利和义务，合作精神和团结精神，如今这些词几乎已经成为一句咒骂词。然而，罗马新政府现在所追捧"意大利第一"的口号已经表明，让自私的民族主义观念重新抬头对欧洲来说是一副致命的毒药。如果不是以平衡和共同利益为重，那就是选择只顾全国家的自身利益，二者不能兼容。

目前，新的民族主义似乎正在蓬勃发展。然而其追随者目光之短浅令人震惊。这意味着他们正在搬起石头砸自己的脚。如果奥尔班要在匈牙利建立起个人专制，他能这样做，是因为他背后有着欧盟数十亿资金的支持。如果他帮着摧毁欧盟，他将迅速陨落。

几十年来，欧洲给我们带来了自由、繁荣与和平。而巴伐利亚的保守党忽略这样一个事实是多么盲目：难道不正是因为有了欧盟，他们才能够与意大利北部一起成为世界上最富裕的地区之一吗？仅关闭申根地区敞开的边界，就将在极短的时间内耗费数十亿欧元。而这一切都是因为一种意识形态驱使下的歇斯底里--将移民诠释为最大的政治罪恶。

人道主义在哪里？ 所谓的基督教价值又在哪里？巴伐利亚人不应该在办公室里悬挂十字架，而是更应该培养宽容的美德。如今唯一仍然敢于谨慎地强调人权的是默克尔。然而遗憾的是，她靠着这一点无法走多远。

欧洲错过了真正的议题

目前欧盟对民粹主义分子的施压没做出太多的反抗，也因此错过了欧盟真正的议题：北约被拆散的威胁、与特朗普的贸易战、被忽略的地区和居民阶层、数字化经济--有足够多要做的事情！但欧洲的民主党人似乎错过了反击的时间。默克尔的力量被削弱、马克龙算计的纯粹是政治权力，总体来说，现在缺少的是捍卫欧洲核心精神的政治平衡力量。

巴伐利亚的保守党恰恰为这种政治荒芜起了推波助澜的作用。看一下基社盟最近以来的民意调查结果，他们自以为能通过德国"南方联盟"（对应意大利的"北方联盟"）来博出位，实际上其领导人瑟得尔（Söder ）和泽霍费尔（Seehofer）在选民支持率上呈自由落体下降。而作为有着坚定信念的欧洲人，只能祝愿他们的支持率进一步跳水。

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    难民潮缘起：战争、贫困

    2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    从难民营再次逃难

    其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    “巴尔干路线”

    2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    地中海路线

    与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    铁丝网

    欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    “开放边界”

    2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    欧盟、土耳其协议

    2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

  • Deutschland Bundeskanzlerin beim Weltflüchtlingstag (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    德国是接受难民最多的国家

    截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

  • Infografik Karte Geschlossene Balkanroute DEU

    欧洲难民问题的缘起与现状

    前往德国难民人数减少

    在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

  • Infografik Migranten gehen nach Westen ENG

    欧洲难民问题的缘起与现状

    其它国家情况

    目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

  • Libyen Migranten auf dem Mittelmeer (picture-alliance/AP Photo/O. Calvo)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    从地中海前往欧洲的人数减少

    2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

  • Belgien - EU-Gipfel in Brüssel- Kanzlerin Merkel (picture alliance/dpa/AP/O. Matthys)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    欧盟峰会

    2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。

    作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)


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