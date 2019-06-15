评论：只是暂时的喘息

（德国之声中文网）公民上街最后所带来的压力看来还是很大。香港特首林郑月娥召开新闻发布会宣布，暂缓审理这一备受争议的法例。原因是：公众仍然存在诸多疑虑无法化解。而且她也想让香港的街道重返平静。政府如今愿意和所有社会团体进行对话，之后再决定该如何继续。而且没有为最后的立法制定期限。

德国之声中文部主任Philipp Bilsky

《逃犯条例》如果通过，香港政府就可以将嫌犯引渡至包括中国大陆在内的目的地。而且这是在中国司法并不独立的情况下。有人担心，对北京持批评态度的人等于从此被噤声。而这也可以被视为继续瓦解"一国两制"的一步。上周日，数十万人因此上街游行。周三警民发生冲突，其中警察以胡椒水和橡皮子弹予以回应。

抗争还远远没有结束

香港政府如今走出的这一步并不是解决问题的方案。因为从示威民众的角度来说，他们的抗争还远远没有结束。他们要求港府为警察的执法过度而道歉，并立即释放仍然在押的活动人士，并且不再把周三发生的冲突定义为"暴动"--因为根据香港现行的法律可将暴动参与者处以多年徒刑。另外，他们要看到的是立即取消《逃犯条例》的立法程序，而不是推迟。

所以说，他们也将按原计划继续展开周日的示威游行活动。在接下来几天的时间里，香港街头的局势将继续紧张下去。