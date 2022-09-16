 评论：反美主义不会让习近平成为亚洲之王 | 评论分析 | DW | 17.09.2022

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评论分析

评论：反美主义不会让习近平成为亚洲之王

中国领导人习近平希望通过上海合作组织建立一个反西方联盟。德国之声评论员Konstantin von Eggert认为，他不会得逞。

普京因入侵乌克兰而陷入困境，削弱了他在中亚国家的地位，习近平能取而代之吗？

普京因入侵乌克兰而陷入困境，削弱了他在中亚国家的地位，习近平能取而代之吗？

（德国之声中文网）仅仅靠俄罗斯总统普京和中国领导人习近平发表的几项声明，在乌兹别克斯坦撒马尔罕市举行的上海合作组织（SCO）峰会就从一个亚洲特定专制政权（外加民主国家印度）的预期无聊聚会变成了一个分水岭事件。

普京承诺向贫困国家提供化肥，并建议上合组织国家共同举办一次大型体育赛事，而习近平则硬生生地试图为峰会提供一个政治框架。他呼吁上合组织领导人反对"颜色革命"，即本世纪初在格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦发生的颠覆腐败政权的人民力量运动。可以想见，习近平认为这些运动是的幕后指挥者是"境外势力"--也就是西方，特别是美国。

德国之声评论员Konstantin von Eggert

德国之声评论员Konstantin von Eggert

尽管普京无疑会同意这种说辞，但是习近平在撒马尔罕峰会的单打独斗反映了俄罗斯的影响正在减弱，即便在同声共气的亚洲政权中也是如此。这也显示了中国政府政权试图将其政治观念灌输给上合组织，将其塑造成美国在亚洲的政治和安全的制衡力量。作为美国最顽固和持久的敌人之一，伊朗预计将于2023年正式加入上合组织，强化了该组织的这种地位。

俄罗斯对乌克兰的侵略至今没有得逞，使得它的影响力大打折扣，即便在那些曾经是苏联加盟共和国的中亚国家也不例外。在乌兹别克斯坦举行峰会的前两天，习近平访问了俄罗斯的传统地区盟友哈萨克斯坦。在那里，他谈到了中国希望支持和加强中亚国家的主权和安全。这听起来像是对俄罗斯的明确警告：不要试图吞并哈萨克斯坦北部传统上讲俄语的地区--这是许多哈萨克斯坦人担心的事情。

北京并不掩饰它向这些中亚国家兜售的机会：逐步减弱（如果不是完全取代的话）俄罗斯作为其主要安全保障者的角色。"随着乌克兰战争对普京资源的不断消耗，俄罗斯将持续丧失其在该地区的影响力。" 哈萨克斯坦政治分析家萨特帕耶夫（Dosym Satpayev）告诉我说，"这个过程如今已难以逆转。"

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中国正在过度膨胀

中国政府对扮演反对美国影响力的角色很是着迷，越来越接近普京在这方面的执念。人们非常担心这样带来同样的灾难性结果。试图把上合组织打造一个反美国、反西方的集团，必将以失败告终。上合组织成员国可能都不喜欢美国和西方，但它们彼此之间的分歧和冲突，往往比这种共同的不喜欢要严重得多。印度和巴基斯坦就是一对冤家，但并非绝无仅有。

其次，即使一些上海合作组织成员国政府准备与中国打交道，甚至靠拢中国，但是未必能得到民众的支持。印度又是一个例证。再以哈萨克斯坦为例，其民众历来都非常抵触中国的影响力，这是该国政府必须考虑的问题。西方国家对乌克兰反击普京侵略的支持使其成为国家团结的典范，不少上海合作组织成员国对此心知肚明。

最后，主要的西方联盟，例如北约和欧盟，牢牢扎根于民主、法治和尊重公民权利的共同价值观。这并不是说它们没有问题--但是有了这些共同的价值观作为支撑，问题解决起来就容易得多。这可能是中国设计的最大障碍：上海合作组织并没有共同的价值观作为支撑。该组织可能会给一些成员国政权带来暂时的安全，却没有长久的安全保障。普京因入侵乌克兰失败而地位削弱，习近平可能以为他就顺势坐上了老大的交椅。他错了。

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