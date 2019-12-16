评论：厄齐尔与成熟球星的烦恼

（德国之声中文网）人们心目中理想的体育明星应该是什么样子呢？毋庸置疑，比赛成绩最为重要。但是，现如今光凭成绩好似乎还当不了明星。他或她还要有出众的外表，个性、魅力以及机敏的言谈也必不可少。更重要的是，社交媒体上粉丝必须成千上万。有了这一切，他或她才有望成为完美无缺的体坛明星。

更为重要的是，体育明星要有棱有角，观点鲜明。这样的运动员更受媒体和粉丝的欢迎。无论是对教练、技战术或专业体育协会，还是对手或政治议题，大家都希望运动员能多多发表看法。尤其是当运动员参赛的国度，至少在西方人看来，不符合民主、人权和法治标准的时候，这些运动员就更应当畅所欲言了。这种情况下，运动们不仅应当努力取胜，更应当表明自己的政治立场。

名人的力量

只要这些观点发自肺腑，它就会拥有真实的感召力。比如，1968年墨西哥奥运会上，美国黑人短跑运动员史密斯（Tommie Smith）和卡洛斯（John Carlos）发起的黑人力量运动，拳王阿里的反越战争民权倡议以及1994年澳大利亚短跑运动员弗莱曼在赛场上呼吁国际社会关注澳大利亚原住民的境遇。最近也有很多引起关注的例子，比如，美国橄榄球星科帕尼克（Colin Kaepernick）抗议美国警察对黑人施暴，以及美国女足队员梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）发起的反歧视运动。

评论作者Tobias Oelmaier

这些运动员都在为自己信奉的理念而大声疾呼，而这种理念也早于超越了体育的范畴。于是，人们也期望其他的体育明星同样能借助自己的知名度，为弱势群体和被压迫者仗义执言。足球明星们早应该就俄罗斯和卡塔尔的人权状况发声。田径选手们也应当就中国的政治环境或巴西的贫富差距表明自己的观点。运动员们对这些话题是否有深入了解，并不重要，他们也不需要成为社会和政治问题的专家。

政界无能 体坛更应仗义执言

在政治手段不能奏效的当下，人们普遍希望体育界能够发挥更大的作用。可以同中国做生意吗？当然可以，只要有利于我们的经济，何乐而不为呢。但是，同时也应谴责奥委会将主办权交给北京。有必要修建连接俄罗斯和欧洲的第二条天然气输气管道吗？当然有必要，因为现代化的社会离不开能源。但同时也应提请国际足联注意，让俄罗斯承办2018年世界杯是件耻辱。

但是，当一个运动员发表了不合时宜、违背主流观点的看法时，麻烦就随之而来了。这里当然不包括那些宣扬种族歧视、有悖人性的观点，这类言辞受到谴责和遏止是理所当然的。厄齐尔的例子就很说明问题。2018年世界杯前夕，厄齐尔同土耳其总统奥尔多安合影，后来干脆邀请埃尔多安做他的证婚人，这件事在德国引起了渲染大波。殊不知无论大家喜欢与否，埃尔多安都是位民主选举产生的总统。合影事件不断发酵，最终厄齐尔不得不结束其德国队国脚生涯，厄齐尔本人、媒体、德国足协以及广大球迷，直到今天仍对此事件耿耿于怀。

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厄齐尔 - 对与错的碰撞

现在厄齐尔再度发声。他发表推文，批评"穆斯林兄弟"对中国政府打压维吾尔人一事"默不作声"。按照西方的自由民主理念，他这一次的表态绝对是正确的。中国方面也很快做出了回应。中共宣传喉舌《环球时报》警告阿森纳队将面临"严重后果"，并形容厄齐尔思想混乱、"肆无忌惮"。中国央视还临时取消了阿森纳对阵曼城的英超比赛。

事件发生后，阿森纳管理层的表现极为糟糕。该队立即和厄齐尔的推文撇清关系。阿森纳在其中国微博官方账户发表声明称，厄齐尔的言论只代表他个人观点。阿森纳为什么会发表这类有气无力的声明呢？道理很简单，阿森纳参股了一家中国餐饮连锁店，和其他欧洲俱乐部一样，阿森纳也非常看重巨大的中国市场。阿森纳管理层似乎是要说：运动员可以有个人观点，也可以发表他们的观点。但是这些观点绝不可以揭露时弊，更不能损害经济利益。

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