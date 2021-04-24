评论：印度——一场灾难正在发生

（德国之声中文网）我是Whatsapp上一个互助小组的成员，在抗疫问题上相互提供帮助。在那里，几乎每秒钟都会有人打听有关哪里能得到氧气瓶、药物或免费重症监护床位的消息。

每看到、听到一次绝望的呼救，我就禁不住会自问，执政的印度人民党（BJP）怎么会如此搞砸抗疫战。当局曾有整整一年时间为新一波疫情做准备。然而，到了2021年初，它却越来越自满，新冠感染者隔离中心被拆除，社交距离和停摆规定被解除。

莫迪自夸

其实，只稍看一眼其它国家，便早该清楚，印度早晚会爆发新一波疫情。印度医疗保健系统早就寅吃卯粮，难以为继，专家们多年来一直在报警。

然而，不知何故，那些执政者们却相信，凭恃印度教、几座寺庙，加上对冠状病毒的蔑视，便足以应对瘟疫威胁。3月20日，众人心目中的英雄——莫迪总理发表演讲，要求大家呆在家里，以免再度停摆。

演讲中，莫迪夸耀其政府迄今为止如何抗疫，但未说明，政府将如何迅速扶持资金不足的医疗保健系统。

现在，不知所措的政府却文过饰非，将所有错误归咎于反对派和非人民党执政的那些州的政府，从而危及到包括那些投票给人民党的人在内的所有人的生命。

一个痛苦的现实

真很遗憾，不久前，英国首相约翰逊未获机会访印。若能成行，他本会看到什么？他会看到，在这个国家，没人在意社交距离，几乎没有人戴口罩，或遵守任何防疫规定。至今还有人声称，该病毒在印度早被战胜了。

许多印度人相信，可服用并无效果的任何药物对抗病毒。他们轻信在Whatsapp上不断收到的某一偏方的广告。

本篇评论的作者Ankita Mukhopadhyay

而就在很多人相信政府会做必要的事情之际，变异病毒已呈汹汹来势。专家和医生们紧急警告会爆发新一波疫情。政府却对之置若罔闻。

很快，求救和要求采取行动的呼声越来越高——来自所有那些有亲人在死亡线上挣扎的家庭，来自不愿眼睁睁看着自己的亲人慢慢死去的人们。

我也是这一波新疫情的受害者家属。我的公公未能及时送院，因此转成肺炎，于上周四（4月22日）去世。

很多人甚至未能得到一张医院病床。在新德里，所有医院都人满为患，每张可用的床位都有一个以上病人。那些得不到床位的人最后便死在了走廊里或救护车上。氧气瓶和药物被黑市商人囤积起来。无辜的人不得不筹集数千卢比，只为购买最基本的生活用品。

无耻选战

现在，我的熟人圈内，几乎每个人都有叫人心碎的经历。印度卫生保健系统已被新冠压垮。医生们睡眠不足，精力耗尽，微生物学家正进入医院，以补医生之缺。

印度的危机管理目前可说是世界上最糟的。但就在这个时候，莫迪政府却依旧认为，为有成千上万人参加的选举集会出资是个好主意，而不是把钱用来拯救生命。当局恬不知耻，仍拒绝公开承认错误。曾染疫的前总理辛格（Manmohan Singh）紧急表示，愿提供咨询，却被婉拒。

最让我吃惊的是。当局正囤积药物瑞德西韦（Remdesivir）。政府隐瞒有关印度疫苗开发的数据，且全然忽视已经证明的事实，即：病毒经由气溶胶传播。

印度人民必须在下次选举中因其举措不当而惩罚现政府，而不能支持其一贯的宗教政策。摧毁印度的不是宗教上的分裂，而是当局在抗疫战中的失败作为。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 不能承受之痛 这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 医院人满为患 很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 绝望的等待 很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 排队等氧气 在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 日夜不停的火化 自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 “双重变种”病毒的快速传播 一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 缺乏疫苗 印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 群体聚会推波助澜 专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 危险的政治活动 迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。 作者: Thomas Latschan



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