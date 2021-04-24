 评论：印度——一场灾难正在发生 | 评论分析 | DW | 26.04.2021

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评论分析

评论：印度——一场灾难正在发生

新德里政府本有足够时间为应对新一波新冠疫情爆发做准备。然而，当局玩忽职守，酿成大灾。德国之声评论员Ankita Mukhopadhyay指出，印度政府现在必须公开认错。

Indien Bildergalerie Coronavirus | Neu Delhi, Krankenhaus

（德国之声中文网）我是Whatsapp上一个互助小组的成员，在抗疫问题上相互提供帮助。在那里，几乎每秒钟都有人打听有关哪里能得到氧气瓶、药物或免费重症监护床位的消息。  

每看到、听到一次绝望的呼救，我就禁不住会自问，执政的印度人民党（BJP）怎么会如此搞砸抗疫战。当局有整整一年时间为新一波疫情做准备。然而，到了2021年初，它越来越自满，新冠感染者隔离中心拆除，社交距离和停摆规定被解除。  

莫迪自夸  

其实，只稍看一眼其它国家，便早该清楚，印度早晚会爆发新一波疫情。印度医疗保健系统早就寅吃卯粮，难以为继，专家们多年来一直在报警。  

然而，不知何故，那些执政者们却相信，凭恃印度教、几座寺庙，加上对冠状病毒的蔑视，便足以应对瘟疫威胁。3月20日，众人心目中的英雄——莫迪总理发表演讲，要求大家呆在家里，以免再度停摆。  

演讲中，莫迪夸耀其政府迄今为止如何抗疫，但未说明，政府将如何迅速扶持资金不足的医疗保健系统。  

现在，不知所措的政府却文过饰非，所有错误归咎于反对派和非人民党执政的那些州的政府，从而危及到包括那些投票给人民党的人在内的所有人生命。 

一个痛苦的现实  

真很遗憾，不久前，英国首相约翰逊未获机会访印。若能成行，他本会看到什么？他会看到，在这个国家，没人在意社交距离，几乎没有人戴口罩，或遵守任何防疫规定。至今还有人声称，该病毒在印度早被战胜了。   

许多印度人相信，可服用并无效的任何药物对抗病毒。他们轻信在Whatsapp上不断收到的某一偏方的广告。 

本篇评论的作者Ankita Mukhopadhyay

本篇评论的作者Ankita Mukhopadhyay

就在很多人相信政府会做必要的事情之际，变异病毒已呈汹汹来势。专家和医生们紧急警告会爆发新一波疫情。政府却对之置若罔闻。   

很快，求救和要求采取行动的呼声越来越高——来自所有那些有亲人在死亡线上挣扎的家庭，来自不愿眼睁睁看着自己的亲人慢慢死去的人们  

我也是这一波新疫情的受害者家属。我的公公未能及时送院，因此转成肺炎，于上周四（4月22日）去世。   

很多人甚至能得到一张医院病床。在新德里，所有医院都人满为患，每张可用的床位都有一个以上病人。那些得不到床位的人最后便死在走廊里或救护车上。氧气瓶和药物被黑市商人囤积起来。无辜的人不得不筹集数千卢比，只为购买最基本的生活用品。

无耻选战  

现在，我的熟人圈内，几乎每个人都有人心碎的经历。印度卫生保健系统已被新冠压垮。医生们睡眠不足，精力耗尽，微生物学家正进入医院，以补医生之缺。  

印度的危机管理目前可说是世界上最糟的。但就在这个时候，莫迪政府却依旧认为，为有成千上万人参加的选举集会出资是个好主意，而不是把钱用来拯救生命。当局恬不知耻，仍拒绝公开承认错误。曾染疫的前总理辛格（Manmohan Singh）紧急表示，愿提供咨询，却被婉拒  

最让我吃惊的是。当局囤积药物瑞德西韦（Remdesivir）。政府隐瞒有关印度疫苗开发的数据，且全然忽视已经证明的事实，即：病毒经由气溶胶传播  

印度人民必须在下次选举中因其举措不当而惩罚现政府，而不能支持其一贯的宗教政策。摧毁印度的不是宗教上的分裂，而是当局在抗疫战中的失败作为。 

  • Relatives of a deceased COVID-19 patient grieve in front of a hospital in the Indian city of Ahmedabad. The health situation has spiraled out of control. The country recorded more than 333,000 new infections in the last 24 hours — the highest daily caseload in the world. That means more than 1 million people in India have been infected with the virus in the past four days alone.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    不能承受之痛

    这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

  • COVID-19 patients wait to be treated at this hospital in New Delhi. Many hospitals are completely overwhelmed. We are running desperately short of beds, desperately short of oxygen [and] essential medicines, Shuchin Bajaj, an Indian doctor and director of a hospital chain, told DW. We are turning away patients. It's breaking our hearts. The situation in the country is almost apocalyptic.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    医院人满为患

    很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

  • Many desperate patients still set out for hospital — and sometimes have to wait for hours in front of them, like this man in a motor rickshaw in Ahmedabad. At least he got one of the increasingly scarce oxygen cylinders. In Delhi alone, according to official figures, there is a shortage of around 5,000 intensive care beds, and some hospitals have almost run out of oxygen.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    绝望的等待

    很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

  • Many places across the country, like here in Allahabad, are seeing people crowd oxygen refilling stations with empty cylinders to bring their relatives. Oxygen is already being traded at exorbitant prices on the black market. The government is considering stopping operations at oil refineries and other industries that use oxygen for production so it can be provided to hospitals.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    排队等氧气

    在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

  • Since the beginning of the pandemic, more than 186,000 Indians have died as a result of the coronavirus. Currently, the country is registering more than 2,000 deaths every day. In many parts of the country, such as here in the capital, Delhi, the crematoriums and cemeteries can barely keep up with the number of bodies.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    日夜不停的火化

    自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

  • Some experts say the situation in the country has worsened because of the rapid spread of a particularly contagious new double mutant variant of the coronavirus, B.1.617. It has prompted many countries to impose entry bans on travelers from India — and even issue travel warnings for the country. The United States has done that even for its citizens already vaccinated against the coronavirus.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    “双重变种”病毒的快速传播

    一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

  • India is home to more than 1.3 billion people. But less than 2 % of the adult population has been vaccinated so far. That's despite the country being one of the world's largest vaccine producers. But the order came late for Indian pharmaceutical companies to first meet domestic demand rather than exporting jabs. From May 1, vaccines will be available to all Indians over the age of 18.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    缺乏疫苗

    印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

  • Experts say it's not just the sluggish vaccination rate that is to blame for the rapid spread of the coronavirus in India. Religious, political and sporting events across the nation have also played a big role. The Kumbh Mela, India's largest Hindu pilgrimage festival, was attended by several million people. During the ritual bath in the Ganges, there were few signs of masks and social distancing.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    群体聚会推波助澜

    专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

  • Politics too has set a poor example so far. Regional elections were held in the state of West Bengal at the beginning of the month. There were mass rallies in the megacity of Kolkata during the campaign with leading politicians from the ruling BJP party. Prime Minister Narendra Modi also took part — and were celebrated by thousands of unmasked supporters.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    危险的政治活动

    迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。

    作者: Thomas Latschan


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