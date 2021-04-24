评论：印度——一场灾难正在发生

新德里政府本有足够时间为应对新一波新冠疫情爆发做准备。然而，当局玩忽职守，酿成大灾。德国之声评论员Ankita Mukhopadhyay指出，印度政府现在必须公开认错。
（德国之声中文网）我是Whatsapp上一个互助小组的成员，在抗疫问题上相互提供帮助。在那里，几乎每秒钟都会有人打听有关哪里能得到氧气瓶、药物或免费重症监护床位的消息。
每看到、听到一次绝望的呼救，我就禁不住会自问，执政的印度人民党（BJP）怎么会如此搞砸抗疫战。当局曾有整整一年时间为新一波疫情做准备。然而，到了2021年初，它却越来越自满，新冠感染者隔离中心被拆除，社交距离和停摆规定被解除。
其实，只稍看一眼其它国家，便早该清楚，印度早晚会爆发新一波疫情。印度医疗保健系统早就寅吃卯粮，难以为继，专家们多年来一直在报警。
然而，不知何故，那些执政者们却相信，凭恃印度教、几座寺庙，加上对冠状病毒的蔑视，便足以应对瘟疫威胁。3月20日，众人心目中的英雄——莫迪总理发表演讲，要求大家呆在家里，以免再度停摆。
演讲中，莫迪夸耀其政府迄今为止如何抗疫，但未说明，政府将如何迅速扶持资金不足的医疗保健系统。
现在，不知所措的政府却文过饰非，将所有错误归咎于反对派和非人民党执政的那些州的政府，从而危及到包括那些投票给人民党的人在内的所有人的生命。
真很遗憾，不久前，英国首相约翰逊未获机会访印。若能成行，他本会看到什么？他会看到，在这个国家，没人在意社交距离，几乎没有人戴口罩，或遵守任何防疫规定。至今还有人声称，该病毒在印度早被战胜了。
许多印度人相信，可服用并无效果的任何药物对抗病毒。他们轻信在Whatsapp上不断收到的某一偏方的广告。
而就在很多人相信政府会做必要的事情之际，变异病毒已呈汹汹来势。专家和医生们紧急警告会爆发新一波疫情。政府却对之置若罔闻。
很快，求救和要求采取行动的呼声越来越高——来自所有那些有亲人在死亡线上挣扎的家庭，来自不愿眼睁睁看着自己的亲人慢慢死去的人们。
我也是这一波新疫情的受害者家属。我的公公未能及时送院，因此转成肺炎，于上周四（4月22日）去世。
很多人甚至未能得到一张医院病床。在新德里，所有医院都人满为患，每张可用的床位都有一个以上病人。那些得不到床位的人最后便死在了走廊里或救护车上。氧气瓶和药物被黑市商人囤积起来。无辜的人不得不筹集数千卢比，只为购买最基本的生活用品。
现在，我的熟人圈内，几乎每个人都有叫人心碎的经历。印度卫生保健系统已被新冠压垮。医生们睡眠不足，精力耗尽，微生物学家正进入医院，以补医生之缺。
印度的危机管理目前可说是世界上最糟的。但就在这个时候，莫迪政府却依旧认为，为有成千上万人参加的选举集会出资是个好主意，而不是把钱用来拯救生命。当局恬不知耻，仍拒绝公开承认错误。曾染疫的前总理辛格（Manmohan Singh）紧急表示，愿提供咨询，却被婉拒。
最让我吃惊的是。当局正囤积药物瑞德西韦（Remdesivir）。政府隐瞒有关印度疫苗开发的数据，且全然忽视已经证明的事实，即：病毒经由气溶胶传播。
印度人民必须在下次选举中因其举措不当而惩罚现政府，而不能支持其一贯的宗教政策。摧毁印度的不是宗教上的分裂，而是当局在抗疫战中的失败作为。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。