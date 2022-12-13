 评论：卡塔尔世界杯，收看还是抵制？ | 评论分析 | DW | 21.11.2022

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评论分析

评论：卡塔尔世界杯，收看还是抵制？

史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。

热情支持还是抵制收看？许多足球迷还犹豫不决

热情支持还是抵制收看？许多足球迷还犹豫不决

（德国之声中文网）这是这个时代棘手的信仰问题。不过不是关于宗教，而是足球。「告诉我，你对卡塔尔世界杯有什么看法？」收看还是忽视？屈服还是抗议？家庭中出现裂痕，朋友聚餐时争论不休，甚至同事间也存在意见分歧。

围绕世界杯的政治争议不断，人们可以收看世界杯，甚至一起欢呼吗？热情为球员喝彩在道德上是错误的吗？

德国球迷的激烈批评

德国赛场上的舆论似乎是一致的：人们普遍拒绝卡塔尔世界杯；过去几周，德国各地许多球迷高举横幅和海报希望唤起注意。东道国卡塔尔的外国劳工权益备受争议，反同性恋法案受到谴责。这是非常正确的。

但对许多评论家而言，卡塔尔象征的还有现代足球所走的危险道路。酋长和「体育洗白」、狡猾的投资者、贪污腐败以及出卖足球灵魂的比赛-卡塔尔是这一切的象征。人们有充分的理由拒绝这一切，我可以理解。

但要完全忽略足球，假装世界上没有举行这场大型体育赛事？2018年俄罗斯世界杯前，媒体上也有类似的舆论，但没有抵制的声音。俄罗斯在叙利亚投下炸弹，朝鲜外籍劳工在体育场馆建设期间遭到系统性剥削，「圣彼得堡的奴隶」一度成为新闻头条。

评论作者、德国之声体育编辑Pascal Jochem

评论作者、德国之声体育编辑Pascal Jochem

当时不就已经越过了红线？电视收视抵制真的能有作为吗？每间酒吧、每一名球迷都可以自行决定是否收看，糟糕的收视率也确实打击了国际足联。但当德国或北欧的收视率低迷时，其他地区却弥补了这一落差。国际足联长期以来不断开辟新市场，人们也无法过分严厉地予以指责。

阿拉伯世界应该办世界杯，但要在哪办？

世界杯早就应该在阿拉伯世界举办。国际足联用了90多年的时间才做到这一点。对于「冬季世界杯」以及卡塔尔缺乏足球传统的批评是以欧洲为中心，甚至是一种西方傲慢的表现。该地区也应该有世界杯。

但非得是卡塔尔吗？我对此也感到不满意。但我还是会打开电视关注世界杯赛事。而我已预期到，这将会很痛苦。期待的喜悦近乎为零。有关「假球迷」在多哈举办派对的报道令我无语。国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）接下来几周可能会发出无数和平信息，对此我也并不感到高兴。

我只能紧抓着童年回忆。1994年，当我还是个小男孩时，我坐在漆黑的房间兴奋地盯着发光的映像管电视。当时尼日利亚队表现可圈可点，而巴西球星贝贝托每次进球都振臂欢呼。

巴西球员贝贝托1994年夺下美国世界杯冠军

巴西球员贝贝托1994年夺下美国世界杯冠军

这些画面深深烙印在我脑海里。每个足球迷都有属于自己的故事，世界杯的魅力正是由此而生。最终我们还是会出于对足球的喜爱打开电视。

观察和质疑

这次将是一场特殊的平衡。非洲冠军塞内加尔能走的多远？梅西最后一次参加世界杯能夺冠吗？德国国家队主教练弗里克和他的球队的表现会如何？这些体育故事都很值得说道，但我个人对场外发生的事情更感兴趣。

国际足联精心策划的"史上最好的世界杯"赛事会在哪个环节碎裂？国际压力是否会促成对外国劳工的赔偿金？卡塔尔人如何看待新闻自由？南美和亚洲球迷如何看待本届世界杯，以及西方所提出的人权议题？德国国家队会像队长诺伊尔所宣布的那样，做一些「代表我们价值观」的事吗？卡塔尔是否会如「小猪」施魏因施泰格之前接受德国之声采访时所评价的那样，利用本次「机会」做点改变？卡塔尔世界杯大使贝克汉姆等收入颇丰的公关人物将如何应对批评？

这些都是我想了解，并且在餐桌上、公司食堂或酒吧里讨论的话题。这一切都需要我们的关注。这就是为何我不能把视线转开的原因。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

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在争议中拉开帷幕的卡塔尔世界杯

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