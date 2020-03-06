评论：华盛顿的老男人

（德国之声中文网）三位富有的美国公民，分别是73岁、77岁和78岁--凑在一起本可以在加州圣克拉门托一养老院内打一圈高尔夫球。可惜的是，现实并非如此。73岁的那位是现任总统，很愿意当选蝉联。他的竞争对手要么是是77岁的拜登，要么是78岁的桑德斯，就看两人谁最终赢得民主党大会代表中的多数。78岁的布隆伯格和尚可被称为后起之秀的70岁的沃伦刚双双放弃了民主党内初选竞争。

走向老人政治

若将比尔·克林顿作为尺度，则很明显，美国正迈向老人政治。克林顿19年前终止总统任期，现在刚73岁，仍比特朗普、拜登和桑德斯年轻。还有一个比较：美国人口平均年龄38岁，正是竞争者们平均年龄的一半。

本文作者Martin Muno

还有：美国乃是一个多元社会。虽说非拉丁裔的白种人仍居多数，但这一多数地位日渐式微，至2045年，将跌至50%以下。然后，还有以下这一事实：在美国，人口中的一半（目前50.6%），是女性。就是说，由一名老白男当总统会越来越不合时宜。

尽管如此，依然会出现这一情况，究其原因，实在于一个更深层的结构性问题--美国的选举制度。根据该制度，赢者并非得票最多者。2016年，希拉里·克林顿所获票数多出特朗普近300万张。然而，这不算数。更重要的是那个选举制，这一制度源自邮递马车时代，让原本选举结果即俗称的"普选票"（Popular Vote）发生双重扭曲。

小州占比过重

总统由男女选举人选出。选举人的数量却并非与联邦州人口的比例成正比。人口相对分散的小一些的州明显占比过大。籍此，这些州的选民投票的份量更重。其二是所谓的"赢者通吃"原则：除两个州外，所有各州均将男女选举人的票统一投给表决结果的胜者，而不是根据选举结果比例安排选举人。这就会导致选战的结果最终由若干州决定。

选举研究专家预期，在11月的大选中，特朗普可能会比对手少获高达900万张选票，但只要在亚利桑那、佛罗里达、密歇根、宾夕法尼亚和威斯康辛等州获多数，便仍能胜选。所有其它45州实际上都可以省点劲儿不用选举。

白人老年竞争者和一个陈旧、不公平的选举制度--这两者之叠加或会被证明是美国民主制的炸药。

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