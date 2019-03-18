 评论：千禧世代——被误解的一代人 | 时事评论 | DW | 19.03.2019

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评论：千禧世代——被误解的一代人

论及1980-2000年出生的那一代人，主流观点似乎有失偏颇。德国之声评论员Cristina Burack认为，这些年轻人颇能打拚，世界应该倾听他们的声音。

Japan Tokyo japanischen Studenten (picture-alliance/ZUMA Press/y06)

千禧世代因为出生的年代而面临很困难的框架条件。全球金融危机对他们的职场生涯造成影响

（德国之声中文网）先玩一个文字游戏：您觉得哪些词汇可以与"千禧世代"联系起来？文青？宠坏了？自我中心？那些一边抱怨不被重视，一边在instagram发牛油果吐司照片的年轻人？

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其实，与"千禧时代"一词更多联系的是债务负担、经济移民以及想要做点什么的冲动。如果您觉得与自己的想象不同，那么您可能并不了解千禧世代的真实生活。

谁是千禧世代？

首先要澄清一点，我自己就是千禧世代的一员，也就是1980年初到1990年末出生的人。不过，引发我感触的不是自己的经历，而是跨欧洲政治运动"伏特欧洲"（Volt Europa）一名成员的犀利点评。

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不久前，我因报道缘故参加了在波恩举行的"伏特德国"（Volt Deutschland）圆桌讨论。杂志《Politico》写道：该政党是由"千禧世代中支持欧洲、热衷搞政治的人推动的"。这样一种表述是出于讽刺，还是严肃的？该政党于2017年由三名不到30岁的欧洲人创立。当我在圆桌讨论上提及这一标签时，"伏特德国"负责财务的一名成员--他本人也是千禧一代--说道："人们抱怨我们不参与政治。我们参与政治的时候，又被贴上这样的标签。"

负面含义的标签

有趣的是，一些千禧世代的成员并不喜欢这种自我认同。或许正是因为这个标签暗含的负面评价。比如，千禧世代不去投票，但实际上，2016年美国大选中千禧世代的投票比例高于2012年。还有英国脱欧，千禧世代也受到指责说他们未参加公投。还有人批评说，千禧世代脱离现实，生活在社交媒体上，不爱工作，喜欢在文艺氛围浓厚的咖啡花大价钱喝拿铁咖啡，而不是为未来存钱。

事实上，千禧世代因为出生的年代而面临很困难的框架条件。全球金融危机对他们的职场生涯造成影响。他们并非一出生就是在"数字时代"，而是亲身经历了互联网技术的崛起，也感受到其破坏性的后果。

Kommentatorenfoto Cristina Burack (Bilal El Soussi)

本文作者

要让公众真正认识到，千禧世代其实是勤奋的一代，恐怕还需时日。许多千禧世代的人深信，一分耕耘，一分收获。只是许多人虽然辛苦劳作，仍仅能勉强度日。

各国"千禧一代"的生活

在美国，许多千禧一代尽管因学业而背上债务、以及工资停滞不前，仍在努力打拚。在意大利，这代人受到公共开支大幅削减的直接影响。许多年轻人不得不去国外找工作。在德国，不少千禧一代靠做好几份临时工勉强生活。零工经济（Gig Economy）、短期合同成为趋势，鲜有财务上的安全感。

经济上的不安，通常会导致民粹主义情绪的产生。然而，千禧一代却对于民族、国家有着十分开放的态度。从跨欧洲的运动"伏特欧洲"上便可见一斑。虽然规模很小，但该政党却吸引了不同年龄层、支持持开放态度以及在欧洲实现社会、经济公平理念的人加入。真的应该好好倾听一下这些年轻人的声音。他们所关心的决不是哪里可以吃到"牛油果吐司"。

 

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