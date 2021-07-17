 评论：北溪二号——默克尔的败笔 | 时事评论 | DW | 23.07.2021

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时事评论

评论：北溪二号——默克尔的败笔

德国之声评论员Frank Hofmann认为，柏林对俄罗斯的输气管道政策是德国外交政策一大败笔，分裂了西方。德国现在必须重新赢得信任——站在乌克兰一边。

Nord Stream 2 l Russisches Verlegeschiff Fortuna, Wismar

美德两国本周三达成协议，结束双方在俄罗斯北溪2号管道建设上的争端，美国不再阻止北溪2号管道建设。对此，乌克兰和波兰方面已经表示反对

（德国之声中文网）现在还是算数了：普京政权的对德、对欧气候政策赌局。谁能赢得这场赌局，决定权掌握在消费者和下届德国政府之手：我们是沉湎于俄罗斯廉价天然气的甜蜜毒药，还是迅速扩建可再生能源以对抗破坏气候的天然气？  

Frank Hofman Kommentarbild App PROVISORISCH

本文作者 、德国之声评论员Frank Hofmann

外交政策上已受到的损害亦只能以同样明确的路线加以修复。这条由莫斯科赚钱机器Gazprom（俄罗斯天然气工业股份公司）铺设的德俄管道已经分裂了欧洲和西方。长期坚称它是一个纯粹经济项目的默克尔总理要对由此造成的外交伤害负责：违背欧盟议会的意愿、违背最亲密朋友--法国以及斯堪的纳维亚国家、波罗的海国家，尤其是波兰的意愿，执意推行这一项目。最后，还违背了美国国会意愿。 

柏林的这一政策告别了德国外交迄今为止的两大可靠常数。无论是勃兰特（Willy Brandt，社民党）这样的外交政策鹰派，还是像科尔（Helmut Kohl，基民盟）这样的鸽派所追求的都是：德国首先站在其最亲密朋友和伙伴一边、以此为基础推行利益政治。即使在英、法对德国统一是否是一个好主意心存疑虑时依旧如此。巴黎首先被说服，随后，有了《二加四条约》。  

默克尔的绝望之举

默克尔在俄罗斯天然气管道项目上的所作所为只能被视为一种绝望之举，试图以某种方式摆脱无解的困境。普京及其追随者营造管道，是地缘政治行为，亦为讹诈乌克兰。  

Infografik Karte Nord Stream 2 EN

北溪二号可使德国获得更多俄罗斯能源供应。美国和德国达成的协议也包括可能采取的制裁措施，即在俄罗斯利用天然气供应作为对付乌克兰和东欧国家的武器的情况下，其将受到制裁

德国和即将离任的这位总理可以庆幸，经历了黑暗的特朗普时代后，华盛顿的外交政策干才们指出了一条摆脱困境的道路，甚至为此不惜违拗美国国会的两党多数。人们可以说，在此，默克尔在美国首都高层政治圈的良好名望和声誉帮了大忙。还有，她在明斯克和平进程中的工作拯救了乌克兰东部前线的生命，由此确保基辅至少对她保持一定程度的信任。不过，这也就是全部了。  

DW.COM

计划中从俄罗斯经波罗的海至德国的输气管道工程“北溪2号线”让德国面对越来越大的压力。德国之声总结了对这个巨型项目你最需要了解的几件事。

美国前驻德大使布卢姆在接受DW新闻主持人Michael Okwu 采访时表示，尽管德美关系在特朗普时代经历较多困难，但是两国一直关系牢固。他在受访中展望两国关系，谈到了气候变化、中国、北溪二号等问题。

本周六（8月18日），来德访问的普京总统将与联邦政府总理默克尔谈及叙利亚问题和乌克兰冲突等议题；引争议的经波罗的海天然气输送也是议题之一。

德国联邦外交部长马斯近日在接受德新社采访时表示，虽然白宫即将易主，但是在同美国方面有关北溪二号天然气管道的争议以及德国军费开支比例等问题上，德国都不会改变立场。

德国现在要有所作为  

涉及未来，德国必须兑现承诺，重返一种坚定的和值得信赖的外交政策。只有签订明确合同，确保俄罗斯在2024年到期的俄乌协议后，也无法在经济上榨干乌克兰作为天然气过境国的利益，由此方能获得北溪2号的运营许可。 

最重要的是，柏林必须告别过去几年的地缘政治天真态度，并与我们在巴黎的朋友一起，代表欧洲的共同利益。现在，这也意味着，要按其原本性质运用在德国梅前州卢布明（ Lubmin）的天然气龙头。它绝不只是纯经济项目链条上的一个技术环节，而且也是一件地缘政治权力工具。它有两个方向：打开和关闭。 

自1970年代西德工业公司曼内斯曼（Mannesmann）与莫斯科之间的第一批管道交易以来，在这方面没有任何变化。其为勃兰特的通过和解实现变革的鹰派政策提供了支持，是最终使东德人有机会在街头从德国统一社会党政权中解放出来的众多基石之一。  

恰恰是默克尔未能从一开始就看到这一点，让人尤其费解。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。 

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