评论：北京对香港自治的攻击

（德国之声中文网）本周五（5月22日），2897名代表汇聚人大会堂。尽管有着新冠危机这一压倒性议题，这个假象议会的全体会议开幕后不久，代表们便不得不审议一项地方法。此举史无前例。它极具象征意义，因为，它涉及北京对香港的统治。

根据"一国两制"原则，自1997年回归中国以来，这个前英直属殖民地得以享有为期至少50年的自治权。所谓的"基本法"这一核心法律文件虽规定了效法西方的法治和民主，但也有一些弱点。比如，其中没有关于特首和立法会直选的具体期限。

惩罚"叛国罪"

广遭诟病的还有涉及国家安全的那个俗称的"23条"。根据该条规定，香港特区有责任经由地方立法惩罚叛国和颠覆国家政权等罪行；与境外政党和政治机构的联系也被禁止。

"23条"的立法程序在2000年后不久便启动，但不断引发一波波港民抗议浪潮。港人中对"一国两制"基本原则被淘空、北京直接管制的忧虑，以及对共产党的狐疑态度始终存在。尤其是，对中共持批评态度的民主运动始终把第23条作为其政治诉求的选战议题：更多民主、更多公民权，减少来自北京的影响。

强势的北京

北京周五发出的信号是清楚的：中央政府不会再忍了。现在，共产党秀出肌肉，要将一个国安法强加在香港这个700万人口都市头上。

在法律上，北京有权在香港实施这样的地方法规，前提是，该法被纳入香港基本法附件III，而全国人大拥有对附件三的决定权。

"一国两制"原则乃是一种平衡术的产物，是两种截然不同的国体和世界观之间的一项政治妥协，而最终是一场闹剧。因为，这一建构中，分量配置失衡，共产党人明显处于优势地位。中国当局的宣布凸显出，那个威权制度有何能耐：北京能够并将"合法"干预香港的民主基本秩序，消除每一种不中意的批评声音，以共产主义方式改造香港。

不会有反对票

此外，中央政府极有可能在香港设置中共安全机构分部，并在那里活动。北京的红色干部们从2019年香港围绕引争议的"送中法"所发生的混乱和无政府状态中吸取了教训。他们的回应是：若香港因政治平手局面无法实施符合党、国领导层旨意的法律，全国人大就应发挥其绝对权力，通过仅用于香港的某项地方法律。

可想而知，表决中不会出现反对票。虽然香港选区也派出了36名代表出席全国人大会议，但他们大都是得到共产党人眷顾的富商。来自香港反对派阵营的职业政治家则无一人现身于人民大会堂。在这个假象议会看来，他们都是"分离主义分子"和"动乱制造者"，因此，也就不属于人民。

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