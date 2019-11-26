评论：北京在新疆的文化种族杀戮

（德国之声中文网）对此，我们早有耳闻；多年里，相关迹象越来越多。而现在，" China Cables"提供了确凿证据：可在卫星图片上清晰辨认的位于中国西北省份新疆的营地是受严酷管理的强制营，在那里，如厕次数也受严格管制。中国官员们一再声称，它们是职业培训中心，"学员们"可随时离开。可现在，随着官方文件的曝光，谎言被戳破了。

在新疆，中国共产党采用所有手段意欲强制实现该党宣扬的那种"和谐社会"。经由系统性强制洗脑和大规模镇压，中共要刨掉信仰伊斯兰教的维吾尔族人的文化和宗教根基，代之以对党的"忠诚"。

至少有一百万人遭关押

据估计，至少有100万维族人被关在这些营地内并被洗脑。若这一数据准确，那它就是总人口的十分之一！在那里，人们必须数小时、数小时地唱红歌，必须"承认"自己的"错误"，而属于最严重错误的便是从事宗教活动。谁若想被释放，就必须发誓放弃宗教，并且还得学会说汉语。

然而，等待着被释放者的不是自由，在最好情况下也只是"户外监狱"。在新疆，监控摄像头无处不在；人们随时都会碰上警察检查，手机内容被扫描；送交DNA取样、接受视网膜扫描和摁指纹成了责任；天衣无缝的监控深入到每个家庭。整个世界想必没有第二个地方有着如此全面的监控。男人们被强迫剃光胡子；清真寺和朝圣地被夷为平地；在现代化幌子下，传统市区面貌全非，列入联合国教科文组织世界文化遗产名录的喀什老城便遭受了这样的命运。能让人回忆起自有的维吾尔族认同性的东西被抹掉了。

官方称，所有这些都是反恐的需要。的确，也一再出现过维族人方面的暴力和恐怖行为。10年前，在新疆首府乌鲁木齐的一次血腥暴力事件中，约有200人被杀害。但是，相关袭击行为更多地是出于社会原因而非宗教-意识形态理由。半个世纪以来，这个官方称为"自治区"的新疆地区，因汉人大规模迁入，维族人在自己家乡的成了少数族群，并成了二等公民，职业和未来前途明显要糟糕得多。

本文作者：Matthias von Hein

伊力哈木--所谓的"分裂主义首领"

北京不知自我批评为何物，相反，只强调硬的一手。即使是那些呼吁交流、理解和对话的人也被噤声。伊力哈木·土赫提就是他们当中的一员。这位经济学教授多年里呼吁和平对话，曾获得多个人权奖。然而，2014年，他却因所谓的分裂主义罪被判无期徒刑。

联邦德国外长马斯在其近一年前所作的最后一次访华之行中曾声明，"我们不能容忍再教育营"。除中国外长王毅称这是"干涉中国内政"外，马斯外长的表态迄今未得到任何可见的结果。欧洲企业--大众和西门子等德国康采恩亦然--不顾对人权状况的所有批评仍在新疆经营大型工厂。

中国领导层深知其市场的吸引力，也知道尤其是德国对这一市场的依赖性。它非常知道欧洲人那里无例外的多重声音。然而，面对北京，欧洲必须发出同一种声音。即使欧洲对自己价值的重视只有对周日演说重视程度的一半，那它也应准备好为此付出某种代价。

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