评论：勒夫和德国足协 一错再错

（德国之声中文网）勒夫（Joachim Löw）不会再征召穆勒、胡梅尔斯和博阿滕这三元大将入国家队的决定不仅关乎体育运动。一个教练做出的直接了当的决定已经成为反对德国足协DFB高层的最新佐证。

继博阿滕在Instagram上发帖，对不能继续为德国队效力表示遗憾之后，穆勒翌日也在推特上发布了一段视频。这名29岁的球员在视频上批评道，德国足协和勒夫向媒体发布"事先准备好的"新闻稿，这种做法"没有品味"。

显然这三名球员仍然认为自己有能力为国家队效力。但哪个球员不是这样？问题的关键并不在于球员是否有能力，而是德国足协的处理依然存在问题。

世界杯后的公关滑铁卢

以卫冕冠军姿态出现在俄罗斯世界杯上的德国队出师不利，勒夫和足协此后的做法引发非议。勒夫在世界杯结束后一度失踪，增加了不必要的神秘感。在球员厄齐尔（Mesut Özil ）问题上的处理简直是一场灾难，剧情丰富到可以编成剧本。勒夫花了大量的时间打造一支崭新的德国队，直到去年11月与荷兰队2比2战平之后它才真正成型。

DW体育记者Jonathan Harding

用如此公开的方式宣布弃用穆勒、胡梅尔斯和博阿滕，勒夫和德国足协这次又搞砸了。勒夫和他的老板们面对一大堆问题：为什么是现在，而不是直接在世界杯结束后作出这个决定？按理，在糟糕的比赛之后这个决定或许会得到更多的理解。为什么要发表这样一份声明？

秀肌肉或适得其反

也许是因为，这是勒夫的一场权力的游戏，以警示足球界这仍然是他的球队，他仍然是主帅的合适人选。具有讽刺意味的是，他的前任球员们直接向外界发出回应，他的力量正在消失。下一代年轻球员不会因此受到鼓舞，他们可能会觉得在这种管理之下很难绽放出光彩。

不管怎么说，过去十年里，穆勒、胡梅尔斯和博阿滕无疑都是德国队发展的基石。人员的变化可以理解，但处理的方式却不能让人明白。事实上，过去几个月里，德国足协和勒夫的许多作法都让人无法理解。然而，对他们来说，最糟糕的是，事情还远远没完。别忘了，胡梅尔斯和拜仁俱乐部主席赫内斯（Uli Hoeneß）还没有公开表态呢。

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