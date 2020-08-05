评论：别气馁，德国和美国！

（德国之声中文网）人的确会伤感——下面这段故事听上去的确会让人有恍如隔世之感：1994年，当美国总统比尔·克林顿出现在勃兰登堡前，受到成千上万柏林人欢呼时，作为一名较年轻的记者的我就在现场。克林顿向人们高呼：“一切都是可能的，柏林自由啦！”

此其时，永远进取的美国精神与德国和柏林恰相契合。在很大程度上，是美国使德国统一成为可能；美国给我们带来了民主制，起初在西部，现在，则是在整个德国。

蓬佩奥不来柏林，马斯宁愿去莫斯科

下星期，美国国务卿蓬佩奥到访欧洲。他会去波兰、去奥地利、去捷克、去斯洛文尼亚。他称，这些国家都是美国的伟大朋友。对德国，他只字不提。

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与此同时，因参与被美方视为眼中钉的北溪二号天然气管线项目，3名美国国会参议员威胁制裁位于德国东北部的萨斯尼茨（Sassnitz）渡轮港。而就在蓬佩奥远远绕开德国作欧洲之行的节骨眼上，德国外长马斯将动身前往莫斯科。

偏偏是莫斯科。这可是新冠危机以来的第二次真正重大的出访——此前，他只去过以色列。访问华盛顿吗，根本不予考虑。这真是糟糕透了！

跨大西洋关系领域，一切都停滞了。同那位头脑昏乱、动不动就愤怒的美国总统唐纳德·特朗普没法打交道，对这一点，人们早有体会。也因此，德国政府致力于维持低一些层面的联络，集中精力为迎接特朗普之后的时代多少保持住联系。然而，德国人早已明白，双边关系再也不会像1994年，或更远一些，像肯尼迪总统如救星般被欢呼的1963时一样。

看法改变

就当下的具体争议点而言，它涉及美国人早就认为过低的德国防务支出；它涉及美国从德国撤军——某些人说，这是觉得自己未得到默克尔总理足够尊重的特朗普的报复行为；它涉及上面提及的俄罗斯通往的天然气管道。其实，所有这些争议议题只是表面现象。

核心的问题是，德国人对美国、美国人对德国的看法改变了。那个具有无尽可能性的国家，那个曾被视为确保我们的安全的“好心的霸主”，与我们渐行渐远，将目光首先投向国内，抑或，朝向了太平洋。而我们，德国人，则对美国国内的警察暴力、不可理喻的拥枪狂极其成千上万的罹难者、糟糕的社会差异、在推文上不可一世的总统、两极化社会嗤之以鼻。

社会分崩离析

但我们更应看看我们自己。在美国发生的事情——否认大瘟疫危险、种族主义、加剧的内政对立阵线——皆属糟糕。然而，在我们这里，社会也愈来愈分裂，民粹主义人士和阴谋论者到处叫嚣。而若有朝一日美国失去了其民主核心，欧洲和位于其中心的德国就将带着曾被称作“西方价值共同体”的东西，茕茕孑立。我们势将难以捍卫这一共同体。而在欧洲，也并非所有人都无保留地遵循那个传统的美国理想。

但是，我不放弃希望。在美国、在德国，都还有着他们：历来沉默的多数人。他们认为，民主制是自为价值，无论有多少问题，它依旧是所有政体中最好的。他们认为，美国和德国有着共同的价值，也应携手捍卫之——尽管眼下看来不现实。

希望所在

共同点会如何快速重返，从以下这一历史的一幕就能看出：乔治·沃克·布什治下的困难年份之后，年轻的参议员巴拉克·奥巴马在柏林的凯旋柱前对20万德国人做了演说。所有人都充满希望，因为，他们感觉到了，这个人将成为总统。而这一幕并非发生了很久，不过才12年。别气馁，美国和德国！

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