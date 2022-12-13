現場紀實：不僅僅是民主 —「白紙革命」時代的新青年

89年以來，從未有過這樣一場自中國內地興起，蔓延多個國家，湧現得如此之快之廣的線下社運。當人們開始談論「白紙革命」將何去何從時，我們詳細詢問了12月3日在德國柏林參與集會並發言的一名留學生和一名德籍華人，講述他們爲何跳出自己優越的舒適圈去為他人抗爭。