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上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
《新苏黎世报》的客席评论指出，西方要想摆脱对华经济依赖将非常困难，因为多年的紧密贸易已在西方社会结成了庞大利益集团，而民主政府却无法像专制政府那样雷霆万钧。《南德意志报》则分析了中国防疫政策的功过得失。
有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。
康奈尔大学的万家瑞（Jeremy Wallace）是研究中国和威权政治领域的专家，他最新的著作《寻求真相和隐藏的事实》探讨了中国这样的威权政权是如何统治的。 日前，德国之声采访了万家瑞教授，谈及中美关系的走向和未来有可能发生的中美合作。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
多项经济指标的明显恶化，想必也是中国政府终于放弃"清零战略"的原因之一。但经历了近三年的疫情管控之后，中国经济能否在短期内恢复活力，目前还是个未知数。
周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。
89年以來，從未有過這樣一場自中國內地興起，蔓延多個國家，湧現得如此之快之廣的線下社運。當人們開始談論「白紙革命」將何去何從時，我們詳細詢問了12月3日在德國柏林參與集會並發言的一名留學生和一名德籍華人，講述他們爲何跳出自己優越的舒適圈去為他人抗爭。
“白纸运动”立竿见影地改变了中国最高领导人“亲自部署、亲自指挥”的防疫大计，选择官方宣传曾经“大力反对”的与病毒共存的“躺平防疫”。时评作家长平问道，四通桥勇士在哪里？白纸青年在哪里？
本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。
如何评判中国日前发生的“白纸革命”？它成功与否？政论家邓聿文指出，要想在中国开展一场有组织、有纲领的政治反对运动，在当下可能还是一种奢望。 但“白纸革命”唤起了民心，这实际上为未来的革命培育了火种。
"清零政策"在中国引发的抗议浪潮，一方面反映了民间积蓄已久的不满情绪，另一方面也说明，为了维护权力，习近平并不在乎牺牲经济利益。对西方而言，这也是一个危险的发展趋势。
武汉出现首例新冠感染者三年之后，种种迹象显示，中国领导层终于开始了对迄今为止的防疫政策的调整。至于当局是否会彻底告别"清零政策"，目前尚无法定论。但官方宣传机器显然已开始为"与病毒共存"而造势。
政论家凯波指出，随着中共前总书记江泽民的遗体火化和追悼会召开，一个时代结束了。在他生命的最后日子里，他大概是绝无可能意识到，一场革命就在窗外发生了。如同江泽民生前就被称作“他改变了中国”，这场短暂的革命也可能永久地改变了中国。
有评论认为，在习的第二任期，随著反习派主力被清洗或投诚，习派福建帮和浙江帮都已在中共的不同部位握有实权。尽管同是习派，在中共二十大前，内部也有权力争夺的动向。
有评论指出，接下来对中国疫情的观察重点包括中共政权何时会对那些参与"白纸革命"的民众秋后算帐？ 整肃的幅度又会牵连多广？
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