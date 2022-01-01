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媒体看中国

德语媒体：失控的病毒

Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei Chinas - Xi Jinping

上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。   

德语媒体：贸易促转变 谁转变了谁？

有些人愤世嫉俗地以为，‘以贸易促转变’很好地发挥了作用，只不过被转变的并非中国，而是自由民主国家

《新苏黎世报》的客席评论指出，西方要想摆脱对华经济依赖将非常困难，因为多年的紧密贸易已在西方社会结成了庞大利益集团，而民主政府却无法像专制政府那样雷霆万钧。《南德意志报》则分析了中国防疫政策的功过得失。    

墙外文摘：“白纸革命”与新疆集中营

抗议过后在上海巡逻的警察

有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。   

德语媒体：习近平是受欢迎的客人

沙特阿拉伯为欢迎习近平远道而来，铺上了紫色地毯

中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。   

德语媒体：放弃清零 稳定经济

China | Coronavirus - Börse in Shanghai

多项经济指标的明显恶化，想必也是中国政府终于放弃"清零战略"的原因之一。但经历了近三年的疫情管控之后，中国经济能否在短期内恢复活力，目前还是个未知数。   

德语媒体：极权的极限

《法兰克福汇报》：习近平亲自指挥亲自部署的清零战略最终以失败告终。

周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。   

更多内容

德语媒体：赞誉与警示

本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。   

德语媒体： 习近平在铤而走险

德语媒体：告别"清零"也是一个痛苦的选择

墙外文摘：习近平的浙江帮和福建帮将会内讧?

墙外文摘：白纸运动，送给习近平的圣诞礼物

德语媒体：习近平如何从「清零」下台阶

德语媒体：纸上谈兵的对华战略

评论分析

专访：中美关系的和与不同

万家瑞教授在中共二十大和美国中期选举之后接受德国之声采访，谈及中美关系的走向和未来有可能发生的中美合作

康奈尔大学的万家瑞（Jeremy Wallace）是研究中国和威权政治领域的专家，他最新的著作《寻求真相和隐藏的事实》探讨了中国这样的威权政权是如何统治的。 日前，德国之声采访了万家瑞教授，谈及中美关系的走向和未来有可能发生的中美合作。   

現場紀實：不僅僅是民主 —「白紙革命」時代的新青年

12月3日德國柏林集會现场

89年以來，從未有過這樣一場自中國內地興起，蔓延多個國家，湧現得如此之快之廣的線下社運。當人們開始談論「白紙革命」將何去何從時，我們詳細詢問了12月3日在德國柏林參與集會並發言的一名留學生和一名德籍華人，講述他們爲何跳出自己優越的舒適圈去為他人抗爭。   

长平观察：四通桥勇士在哪里？白纸青年在哪里？

时评作家长平指出，一场突然爆发的“白纸革命”，喊出了民众对于防疫政策背后专制政治的愤怒，让“动态清零”政策狼狈收场

“白纸运动”立竿见影地改变了中国最高领导人“亲自部署、亲自指挥”的防疫大计，选择官方宣传曾经“大力反对”的与病毒共存的“躺平防疫”。时评作家长平问道，四通桥勇士在哪里？白纸青年在哪里？   

客座评论：中国的“白纸革命”失败了吗？

11月下旬，中国多个大城市爆发了抗议活动， 一些大学生和民众手举白纸、走上街头

如何评判中国日前发生的“白纸革命”？它成功与否？政论家邓聿文指出，要想在中国开展一场有组织、有纲领的政治反对运动，在当下可能还是一种奢望。 但“白纸革命”唤起了民心，这实际上为未来的革命培育了火种。   

客座评论：白纸革命与江泽民的历史遗产

从蛤丝到白纸——中国青年人群围绕江泽民形成的蛤丝文化与“白纸革命”之间有何联系？（图为江泽民1999年12月访问澳门时的资料图片）

政论家凯波指出，随着中共前总书记江泽民的遗体火化和追悼会召开，一个时代结束了。在他生命的最后日子里，他大概是绝无可能意识到，一场革命就在窗外发生了。如同江泽民生前就被称作“他改变了中国”，这场短暂的革命也可能永久地改变了中国。   

客座评论：中国领导层的大麻烦才刚刚开始

当南京传媒大学的一位女生、或者清华大学的一位女生在食堂前面孤独地举起一张白纸，一切都改变了

镇压或许在技术和战术上能够继续取得成功，但无法掩盖体制的失败。他们无法逮捕所有的学生、中产阶级和工人。人民已经起来，对当权者发出了嘘声，这不是任何一个镇压体制能够消灭的。他们在清零和镇压中，失去了人民。   

专访李老师：做历史记录者 担忧父母的安危

上海11月30日

推特上的"李老师不是你老师"，2020年开始从微博转战推特，他表示自己"被推着从一个温和的人到成为一个激进的人"。现在，李老师已经拥有了八十多万粉丝，成为了人们获取与中国各地的抗议活动相关信息的主要渠道。以下是12月3日记者对李老师的专访。   

评论：欧洲人必须做好自家的事情

Joe Biden und Emmanuel Macron in Washington

拜登不肯做出半点让步：在法国总统对美国开展的国事访问期间，拜登明确表示，欧洲人要想在绿色转型方面取得成功，只能依靠自己。德国之声记者Ines Pohl发表评论认为，在涉及经济利益问题上，拜登的首选永远只能是美国，欧洲人必须对此有清醒的认识。   