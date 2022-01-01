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媒体看中国

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

德国车商非常依赖中国市场

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。   

德语媒体：中国仍是“发展中国家”

广东去年9月末采取限电措施

在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候会议上，经过数天激烈谈判，各国终于就设立基金以补偿因气候灾害造成的“损失和损害”。但全球第二大经济体，同时也是全球最大碳排放国的中国却以仍属发展中国家为由，希望成为该基金的受益国而非出款国。   

墙外文摘：习近平为了战备而重塑社会

严格防疫原来是为了战备动员而进行的预演？

有评论认为，中国的疫情管控是为了战备而对社会进行的重塑。把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今管控最激烈的地方。   

德语媒体：习近平希望与谁重归于好？

习近平在曼谷出席APEC峰会

在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。   

德语媒体：转折点上的“清零政策”

目前，北京（图）正在面临新冠疫情开始以来最高的感染数字。在全国范围内，感染率也在数周内不断上升

“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。   

德语媒体：新冷战对手的首次会晤

Indonesien Bali G20-Gipfel | Treffen Xi Jinping, Präsident China & Joe Biden, Präsident USA

G20峰会期间，中国国家主席习近平和美国总统拜登举行了闭门会谈。白宫随后发布的声明称，美国将继续与中国进行激烈的竞争，但这种竞争不应转向冲突。   

更多内容

德语媒体：拜习会的重要性与局限性

德语媒体纷纷聚焦本周一在巴厘岛举行的拜习会。有报刊称这次会晤非常重要，美中对话符合全世界的利益。同时，也有评论指出了这次会晤的局限性：它无法改变美中大国竞争的主旋律。   

国际媒体看拜习会：友好微笑和热情握手背后的信息

德语媒体：避免冲突成了中美关系的主轴

墙外文摘：即便有所松动，清零镣铐也不会解除？

德语媒体：围绕中国利益的权力斗争

德语媒体：德国8名跨国企业高管呼吁“用魔法才能打败魔法”

德语媒体：疫情清零——不可完成的使命

评论分析

专访: 处理不好就会变成病毒不杀人，恐惧杀人

中国民众对新冠病毒存在很大恐惧，也对方舱、歧视感到恐惧

中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。   

评论：卡塔尔世界杯，收看还是抵制？

热情支持还是抵制收看？许多足球迷还犹豫不决

史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。   

客座评论：重提“双百”是引蛇出洞？

习近平要向毛泽东学习“引蛇出洞”？

中宣部长李书磊重提“百花齐放、百家争鸣”，究竟是要“引蛇出洞”打击异议，还是释放调整信号，放松针对舆论的严控？   

长平观察：七个巴掌改成五个，动态清零如何松动？

China | Coronavirus Maßnahmen in Peking

中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。   

客座评论：张爱玲、肖尔茨与柏林墙

德国总理肖尔茨11月4日访问北京，总共停留了11个小时

德国总理肖尔茨前往中国访问引发大量批评声音。但汉学家吕恒君却从三十年前柏林墙的历史与与七十年前张爱玲从中国大陆流亡香港的故事中总得到感悟，认为肖尔茨此行自有其重要意义。   

长平观察：“北京一男子致14亿人受长期管控”

无休无止的核酸检测和停摆措施让中国民众对官方的清零政策普遍表现出厌倦情绪

在“清零”防疫政策宣传中，北京官媒煽动民众对“一女子”进行道德猎巫，出现“大型翻车现场”。时评作家长平认为，在“非必要不出行”的话术背后是官方惯用的人质政治。   

客座评论：习近平经济学能奏效吗？

大权在握的习近平，将会把中国经济引向何方？

二十大以后经济政策完全由习一个人说了算。因此，如果要掌握中国经济今后5-10年的走向，必须把握习近平的那一套“经济学“。    

德语媒体：北京语焉不详的“聪明外交”

北京对俄罗斯立场生变？

德国总理肖尔茨访华期间，习近平做出了反对核战争和核威胁的表态，被解读为北京首次对普京发出的警告。有德国媒体的分析对此提出质疑。   