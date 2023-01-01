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巴勒斯坦权力机构及部分阿拉伯国家的代表团，选择北京作为其外交斡旋努力的第一站，足见中国在中东不断增强的影响力。但中方既不谴责哈马斯暴行，也不提及人质问题，令德语媒体对北京的中立立场产生了怀疑。
拜习会是否意味着中美两国关系的回暖或是按下“重置键”？《柏林报》对此进行了分析。与此同时，王毅在北京接见阿拉伯和伊斯兰外长联合代表团也吸引了德媒的关注。《日报》指出，王毅和来宾们的合影已经成为中国的一项外交胜利。
上周，中国党和国家领导人习近平高调访美，并同美国总统拜登举行了峰会。这是中国外交路线的重大转折？抑或只是为了缓和同西方阵营的紧张关系、并为国内经济困境寻找出路的权宜之计？
柯文哲从头到尾都瞧不起侯友宜，为什么还要委屈地接受国民党的“城下之盟”？这其中有什么“难言之隐”？ 有评论认为，中共想介入台湾大选举，是一件公开的秘密，种种迹象显示，柯文哲只是其中一枚棋子。
习近平与拜登的会晤依旧是德语媒体关注的重点。《法兰克福汇报》认为，这场会面让世界多了几分安全。而《南德意志报》的一篇评论则指出，习近平的魅力攻势不过是在拖延时间，他对这次会晤的积极态度表明，美国的管制和制裁正在发挥作用。
中美两国领导人时隔一年后举行的首次峰会，也在德国引起了高度的关注。有德语媒体认为，中美峰会上，虽然分歧多于共识，但拜习会仍不失为一次有些瑕疵的成功峰会。
时隔一年，中美首脑终于再次举行了面对面的会谈，这对避免双边关系的进一步恶化显然是个积极信号。但在一系列核心问题上，北京和华盛顿依然存在严重的分歧，因此多数德语媒体认为，中美关系的未来走向依然难以预料。
《柏林晨报》写道，美国总统拜登希望在本国大选的混战阶段前实现与中国关系的正常化。《商报》写道，紧密的贸易关系不再是和平的保障。
美中两大国首脑之间的会晤受到德国媒体的关注：德广联发自华盛顿的报道指出，会晤本身就是最重要的讯号。拜登与习近平的会谈议题预计将包括台湾：《慕尼黑信使报》分析此次会晤对于美国对台军事援助可能产生的影响。
以哈冲突爆发后，中国官方一方面拒绝谴责哈马斯的恐怖暴行，一方面严格管控下的官媒和网络上，反犹言论却在大行其道，有鉴于此，北京在这场冲突中的所谓中立立场也就引起了越来越多的质疑。
有评论指出，美中双方希望在这次拜习会中寻求的结果各自不同，而“台海和平”在其中扮演的角色是一切高层对话的基础。但若要将美中关系可能的局部缓和解读为“台湾将成为牺牲品”，那实在是太小看台海和平重要性了。
德语媒体指出，即将登场的拜习会可以被视为拜登和习近平为稍微缓和局势所做的努力，习近平需要与西方的贸易以挽救陷入困境的经济，拜登则希望防止美中竞争演变成真正的战争。
中美在「拜习会」前进行了军控对话，《慕尼黑水星报》指出，这表明双方都希望管理冲突以免擦枪走火，标志着中美关系解冻。《商报》则认为，美中「熊猫外交」时代终结可被视为双边关系的进一步挫折。
阿根廷迄今与中国保持着紧密的联系。但新当选的阿根廷总统米莱想要结束这一密切关系，这将是一个史无前例的动作。专栏作者Alexander Görlach认为，米莱如果真的迈出这一步，不是一个明智的选择。
中国国台办发言人称台湾总统/副总统候选人“赖萧配”为“双独组合”、“独上加独”。时评作家长平认为，中方帮助这两位候选人说出了心里想说而不方便说的话，再次成为民进党的“最佳助选员”。
时评人邓聿文认为，拜习会对于中国而言，比对于美国而言意义大得多，被中国舆论塑造为是对历史负责、对人民负责、对世界负责的一次会晤。同时，拜习会并不像表面呈现的那样“彬彬有礼”，双方表态依旧很强硬，习近平更是“软中见硬”。
"拜习会"之后，拜登回答记者提问表示，习近平（依然）"是一个独裁者"。时评作家长平认为，独裁者的存在及其对全球舞台的觊觎，正是"拜习会"谈论的所有问题的根本原因。
台湾总统大选的战鼓已经敲响，为击败绿营赖清德，"蓝白合"紧密磋商，但就是不见登场。本文作者邓聿文认为，无论输赢，作为一个百年大党的国民党，都已经输了。
习近平一再强调“枫桥经验”。时评作家长平指出，“枫桥经验”不仅来自毛泽东时代，而且一直在中共统治者扮演着重要角色，其源头是“境外势力”法西斯群众心理学。
美国总统拜登同中国党和国家领导人习近平下周将在旧金山APEC峰会期间举行会谈似乎已成定局。在国际局势风云莫测的今天，中美领导人的会晤自然引起了德语媒体非同寻常的关注。
政治学者张俊华认为，人工智能（AI）虽然是一个全人类的话题，但在AI安全治理方面，中国和西方世界的合作虽然不是不可能，但绝对不会是全面敞开的。
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