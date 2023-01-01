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媒体看中国

德语媒体：倾斜的中立

China Peking | Außenminister Wang Yi trifft Vertreter Arabischer Länder

巴勒斯坦权力机构及部分阿拉伯国家的代表团，选择北京作为其外交斡旋努力的第一站，足见中国在中东不断增强的影响力。但中方既不谴责哈马斯暴行，也不提及人质问题，令德语媒体对北京的中立立场产生了怀疑。 

德语媒体：中美缓和政策或只是喘息之机

上个礼拜的拜习会是一年来美中两国领导人首次举行面对面的会谈，也是6年来习近平首次访问美国。

拜习会是否意味着中美两国关系的回暖或是按下“重置键”？《柏林报》对此进行了分析。与此同时，王毅在北京接见阿拉伯和伊斯兰外长联合代表团也吸引了德媒的关注。《日报》指出，王毅和来宾们的合影已经成为中国的一项外交胜利。 

德语媒体：中美举行峰会本身就是一种突破

USA Präsident Joe Biden und chinesischer Präsident Xi Jinping

上周，中国党和国家领导人习近平高调访美，并同美国总统拜登举行了峰会。这是中国外交路线的重大转折？抑或只是为了缓和同西方阵营的紧张关系、并为国内经济困境寻找出路的权宜之计？ 

墙外文摘：柯文哲是中共介选的一枚棋子？

资料照片：2017年，柯文哲作为台北市市长参加在上海举办的”双城论坛“

柯文哲从头到尾都瞧不起侯友宜，为什么还要委屈地接受国民党的“城下之盟”？这其中有什么“难言之隐”？ 有评论认为，中共想介入台湾大选举，是一件公开的秘密，种种迹象显示，柯文哲只是其中一枚棋子。 

德语媒体：拜习会，让世界多了一点点安全

在旧金山APEC峰会期间习近平和拜登举行了会晤

习近平与拜登的会晤依旧是德语媒体关注的重点。《法兰克福汇报》认为，这场会面让世界多了几分安全。而《南德意志报》的一篇评论则指出，习近平的魅力攻势不过是在拖延时间，他对这次会晤的积极态度表明，美国的管制和制裁正在发挥作用。 

德语媒体：有瑕疵的成功峰会

USA Präsident Joe Biden und chinesischer Präsident Xi Jinping

中美两国领导人时隔一年后举行的首次峰会，也在德国引起了高度的关注。有德语媒体认为，中美峰会上，虽然分歧多于共识，但拜习会仍不失为一次有些瑕疵的成功峰会。 

更多内容

德语媒体：拜习会后 中美关系风云依旧

时隔一年，中美首脑终于再次举行了面对面的会谈，这对避免双边关系的进一步恶化显然是个积极信号。但在一系列核心问题上，北京和华盛顿依然存在严重的分歧，因此多数德语媒体认为，中美关系的未来走向依然难以预料。 

德语媒体：拜登的主导思想是不想对华开战

德语媒体：拜习会影响台湾局势走向

德语媒体：中东冲突中的中国双簧

墙外文摘： 台湾会成为拜习会的牺牲品吗？

德语媒体：拜习会—两个大国的对决

德语媒体：「中美核谈」标志着关系解冻？

评论分析

客座分析：米莱会同中国决裂吗？

阿根廷新当选总统米莱

阿根廷迄今与中国保持着紧密的联系。但新当选的阿根廷总统米莱想要结束这一密切关系，这将是一个史无前例的动作。专栏作者Alexander Görlach认为，米莱如果真的迈出这一步，不是一个明智的选择。 

长平观察：“独上加独”——来自对岸的助选口号

图为赖清德与萧美琴11月20日出席记者会，宣布民进党角逐明年总统大选的正副候选人

中国国台办发言人称台湾总统/副总统候选人“赖萧配”为“双独组合”、“独上加独”。时评作家长平认为，中方帮助这两位候选人说出了心里想说而不方便说的话，再次成为民进党的“最佳助选员”。 

客座评论: 拜习会，礼貌握手背后强硬依旧

时评人邓聿文认为，在拜登与习近平亲切握手背后，双方态度依旧强硬，难以让人对两国关系的未来感到乐观

时评人邓聿文认为，拜习会对于中国而言，比对于美国而言意义大得多，被中国舆论塑造为是对历史负责、对人民负责、对世界负责的一次会晤。同时，拜习会并不像表面呈现的那样“彬彬有礼”，双方表态依旧很强硬，习近平更是“软中见硬”。 

长平观察："他（依然）是一个独裁者"

中国国家主席习近平15日于旧金山出席晚宴发表演说

"拜习会"之后，拜登回答记者提问表示，习近平（依然）"是一个独裁者"。时评作家长平认为，独裁者的存在及其对全球舞台的觊觎，正是"拜习会"谈论的所有问题的根本原因。 

客座评论：无论如何配 国民党都已输了

2023年5月侯友宜（右二）当选国民党总统候选人

台湾总统大选的战鼓已经敲响，为击败绿营赖清德，"蓝白合"紧密磋商，但就是不见登场。本文作者邓聿文认为，无论输赢，作为一个百年大党的国民党，都已经输了。 

长平观察：“枫桥经验” 习近平时代的Cosplay

枫桥经验在历届中共领导层下面都经历了“老酒装新瓶”的过程（资料图片）

习近平一再强调“枫桥经验”。时评作家长平指出，“枫桥经验”不仅来自毛泽东时代，而且一直在中共统治者扮演着重要角色，其源头是“境外势力”法西斯群众心理学。 

德语媒体：拜习峰会是场"互不相让的对话"

Symbolbild Flaggen China USA

美国总统拜登同中国党和国家领导人习近平下周将在旧金山APEC峰会期间举行会谈似乎已成定局。在国际局势风云莫测的今天，中美领导人的会晤自然引起了德语媒体非同寻常的关注。 

客座评论：人工智能全球同盟能建立起来吗？

2023年11月初的那次全球AI系统全线崩溃，更给AI治理带来难题（资料图片）

政治学者张俊华认为，人工智能（AI）虽然是一个全人类的话题，但在AI安全治理方面，中国和西方世界的合作虽然不是不可能，但绝对不会是全面敞开的。 