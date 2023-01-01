习近平与拜登的会晤依旧是德语媒体关注的重点。《法兰克福汇报》认为，这场会面让世界多了几分安全。而《南德意志报》的一篇评论则指出，习近平的魅力攻势不过是在拖延时间，他对这次会晤的积极态度表明，美国的管制和制裁正在发挥作用。