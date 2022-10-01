评论：充满不满情绪的冬天

（德国之声中文网）德国经济学家、经济师和政府顾问们很少如此一致：国家正面临一个极艰困的冬季。它非指气象学意义上的冬季，而是经济上的。德国经济会很糟糕，增长会放缓。无需具备经济学专业学历，一般常识就足以让人得此结论。

比如，只消瞧一眼上周二（9月18日）的恐怖数字就够了：8月份，生产者价格（正常情况下没人关心这个数字，但如今情况不正常）与去年同期相比升近46%。自73年前开始有此统计以来，从未有过这样的升幅。生产者价格表示企业为其计划加工后销售的产品所须支付的费用，是衡量通胀现象的一个可靠指标。现在的这种情况显示，经济体系中，通胀现象越来越严重。

以衰退抑通胀

眼下，世界各地央行都在设法应对消费价格急剧上升和随之而来的货币贬值。对抗通胀的最有效手段自然是紧缩经济。但它也会导致经济衰退。作为例子，我们不妨回顾一下40年前的美国：当时，备受尊敬的时任美联储主席沃尔克（ Paul Volcker ）只是抑制住了顽固的滞胀（通货膨胀、经济停滞并现，是经济衰退的丑陋姐妹），而为之付出了经济严重滑坡的代价。可以料想，这次也会如此， 因为，我们正走向这样的滞胀。

当然，价格飙升也是因为能源价格暴涨，此外，还有持续性的供应链问题。它实际上是战争狂人普京开辟的第二战场。他以石油尤其是天然气为武器。这是长期来没人愿意相信的事情。他图谋以此分裂欧洲、分裂社会。他觊觎出现社会动荡，即欧洲民众起来闹事，反对各自政府，指责其通过向遭入侵的乌克兰提供武器延长了战争，从而推高了能源价格。

评论作者Henrik Böhme

欧洲受考验

然而，在柏林、巴黎、伦敦和其它国家首都，各政府正戮力应对，避免出现这一局面。法英两国为能源价格设定上限，德国将天然气贸易公司国有化。与此同时，德国人正试图了解什么是天然气特别附加税、是否能在疯狂的能源价格之外再支付这样一笔额外费用。自然，这个国家也制定了数十亿欧元之巨的一揽子资助计划，以期收到某些减负之效。只不过，相关资助使用的是“见者有份”的笼统方式，而非有针对性地帮助真正需要者。

其实，对德国人和欧洲人，真正的考验还在后头。真正让人惊恐的天然气和电力的补缴要求，即由于生产者价格高涨而导致的所有可以想象的产品价格上涨导致的无法支付的账单，来年才会发出，而该账单又会反过来导致企业破产：一言以蔽之，这种螺旋式恐怖明年才会真正开始旋转。本周一，联合国秘书长古特雷斯已出此言："一个充满不满情绪的冬天正在地平线上出现。"

此其时，欧洲团结，站在一起支持乌克兰，反对克里姆林宫战争贩子，至关重要。若欧洲能多少安然度过即将到来的冬季，那么，此后情况好转，仍有机会。或许十分缓慢，但——这是个好消息：不再用普京的天然气。

凛冬将至 欧盟民众焦虑不安

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