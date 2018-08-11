评论：儿童金问题 责不在欧盟

（德国之声中文网）关于其他欧盟成员国公民也能拿到儿童金的讨论好比是圣诞节：年年都会出现。论证论据众所周知。选项党和基社盟的民粹主义者、还有政坛经验丰富的社民党市长和八卦报纸《图片报》，都对许多罗马尼亚和保加利亚移民蹭儿童金的做法大声斥责。下出这种草率的结论是错误的。

按照规定，如果父母中的一方在德国长期居住，就有权领取儿童金。不过孩子必须得和家人在德国生活。一份需要缴税的工作并不是领取儿童金的前提条件。大部分拿到德国儿童金的欧盟成员国公民是公司职员，许多人把孩子留在家乡。这些欧盟公民们必须在德国交税，他们获得与德国员工同等待遇。

仅有很少一部分人来德国仅仅就是为了蹭儿童金福利。但这不属于滥用，因为并没有违反法律。

从我做起

杜伊斯堡市长观察到的那种滥用行为是：申请人填写的居住地，破败不堪的住宅里仅有一张床垫，根本不是真正的居所; 或者没有应缴纳税的工作; 或者伪造孩子的出生证明。应对这种做法，德国当局，也包括杜伊斯堡市政府应担起责任。大声抱怨所谓的糟糕的欧盟法律根本无济于事。德国不会像民粹主义者说得那样，被迫向国外支付数百万，德国是自愿的。

如果想做出改变，必须收紧儿童福利政策。出台新法规并不会违反欧盟法律。英国已先行一步做出范例：2016年，欧洲法院裁决，英国对申请人儿童金等社会福利的人进行审查属于合法。根据欧盟法律，一个国家为了确保自身的福利不受滥用，可以对欧盟公民的自由流动进行核查。

本文作者

德国大联盟政府的政党，基民盟、基社盟、社民党早在2016年就提议，将儿童金福利调整到欧盟儿童实际居住地的生活水平。但是德国财长朔伊布勒认为这种做法太过冒险，因为他错误地以为，这违反了欧盟法律。尝试修改欧盟法律，并说服负责相关事务的欧盟委员会提交相应法案草案，德国新政府也并未全心全力。

改变皆有可能

毫无疑问，欧盟成员国公民的自由流动权，即在欧洲任何地方可以工作、居住的权利是不可侵犯、不可碰触的。但是不能利用该权利当借口。

认为东欧受益国家会阻止，因此无法调整儿童福利的说法常常会被搬出来; 不幸的是，这是一个错误的断言。2016年2月，欧盟各国领导人在一次特别峰会上就儿童福利"指数"已经达成一致意见。当时的考虑也在于通过这个决定阻止英国退欧。但结果却非人所愿。在英国脱欧公投结果出炉后，欧盟峰会关于儿童福利的决定也石沉大海。人们大可以旧事重提。2019年将举行欧洲议会选举，不久之后选战即将拉开，圣诞节也不远了。可以打赌，最晚到那个时候，关于儿童金的讨论就会再次出现。

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