评论：停摆怎能轻柔？

（德国之声中文网）去年11月，部分停摆；12月，停摆有所加强，但允许有例外。今年1月，所有人都惊恐地看到，染疫人数依旧高企，必须予以改善。当时，只关闭餐馆、商店和另外几个行业，却让学校、幼儿园和大部分企业继续开门；同时，只是呼吁人们千万遵守限制社交的规定。这显然行不通。

现在，依然有太多的人染疫，太多的人直接或间接死于COVID-19新冠病毒。这是一个怎样的灾难! 而且它是自造的灾难，其原因主要有两个。

其一：德国的联邦制。本来，它是好东西。德国由16个州组成，任务，但权力，也分散至包括社区在内的各层级，它有助于保持地方多样化、增强民主、防止滥权。

防疫是各州事务

不过，在危机中，联邦制则有很多不利面，因为，大家都要参与决策，最后，作出何种决定取决于各有地方利益和政治虚荣心的16州男女州长们是否能拧成一股绳。由于在这个国家，防疫是各州的事务，联邦政府总理只能呼吁、建议和警示，但不能下令。然而，面对这么一个巨大的、无所不及的、涉及整个共和国的危机，它恰恰是必要的。紧急情况下，联邦一级必须要能接管领导、出台统一规定。而这么做并不意味着，将各州全然排除在政治决策之外。

不能光呼吁

统一性、可理解性、强硬，这是公民接受并遵守相关规定的前提。相反，此间几乎无人确知，到底有哪些规定、何故有此规定或无此规定。举个例子：人们搞不清，为何在黑森州的威斯巴登所许可的，在相距仅数公里的莱茵兰-普法尔州的美茵茨便不允许。社会上，人们越来越不耐烦，而接种疫苗工作启动以来进展缓慢，更无助于缓和这种情绪。这里，政界必须加以改进。

希望通过呼吁理性而率领人们度过危机，也是不够的。没有人总是、且在任何地方都会理性。人类是在什么是可能的和可做的界限内活动的，在很少情况下会自愿决定舍弃某种东西。这里便需有明确的表态和意志，坚决做到令行禁止。也就是，表现出更强硬的态度。

危险常被否认

面对这一病毒， 人们起初只是害怕，于是，人们便自愿放弃，几乎不再聚会，待在家里。去年春季首次停摆期间，街道和高速公路上，有时空荡一片。

然而，由于天性使然，人类会习惯危险、有意忽略真实威胁、并变得轻率。复活节时，大多数人尚禁足在家，圣诞节和除夕这天，便完全是另番景象。对重新能有更多交往的渴望在此扮演了重要角色，而很多人自认无法再忍受大瘟疫限制、只想要回原来那种样子的生活，也起了推波助澜的作用。

此间，尤其是很多家长失去耐心，难以自控，特别是住家狭小的家长，在寒冷季节，他们的孩子无法得到足够活动空间。因此，他们当然会利用每一个机会，跑到外面去。在这种情况下，光呼吁理智是没有用的。

居家工作义务

人们不能忘了很多职工，他们别无选择，必须每天跑路。因为，经济基本仍在运作，迫使当事人去工作场所，而在那里，他们无论如何都会相互接触。在他们必须乘坐的巴士和列车车厢里，也是这样的情况。

在这方面，不会有任何改变，因为，大部分经济生产领域依旧被排除在从现在起延长到月底的停摆措施之外。可是，政界应可指令所有可能的企业都安排居家工作，而不是只向经济界发出呼吁，希望其让职工们在可能的情况下居家工作。

评论作者Sabine Kinkartz

复活节时才能重新上馆子？

对很多人来说，在未来数周或许根本就不会有别的可能。学校和幼儿园最早也要到二月份、且只是根据疫情发展逐步重新开放。

这也是对的。因为，有关方面在过长时间里坚称，学校是安全之地，不会发生大流行瘟疫。这与童话无异。有关青少年染疫的频率和成人一样的科学认知过慢、过晚才进入政界意识。

一月底时我们将看到，再度趋严的德国停摆措施是否比迄今的停摆有效，或者，它也还是不足以阻止病毒不受控制的扩散。

若然如此，于国、于人、于经济，就都糟糕透顶。不久前，柏林一餐馆老板说，他和同事们已放弃了停摆会很快结束的期待。他说，他确信，复活节前不可能重新开张。这是怎样的一个灾难！

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