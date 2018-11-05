评论：信条之战--无关事实

（德国之声中文网）有些赌，你其实根本不愿赢。经整整一年的美利坚合众国报道之旅，在上次美国总统选举前，我的预测明显不同于主流看法。那时的我便清楚，特朗普极有机会入主白宫。果然，他进去了。我赢得一瓶糖果。

朋友和敌人

现在，两年过去了。周二，美国又将选举。本来，此次选举与总统无关，而是涉及将进入国会两院的地方议员。但是，在特朗普的美国政治舞台上没有和他无关的东西。与此相应，他也全力参与了选战，并在过去数星期里更强化了自己的议程，将世界作敌友之分。比如，他向美墨边界派遣了比在伊拉克驻扎的更多军队。

这位总统的所作所为原该让其对手感觉轻松。他粗鲁、攻击性的风格，他的言过其实、他的说谎时时构成挑衅；他的攻击对象对总统的每次攻击都作出回应。这让他显得不可或缺，使得民主党人无暇他顾，无法将注意力集中到自身，在人事和纲领上作出新安排。因特朗普的每一个推文而激愤的民主党人忽略了及时推出一名竞选人，能在2年后以自己的魅力和正确的内容阻止特朗普蝉联。

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这一点在一个两党体制中尤其危险。该体制事先就注重两极化，原因是，这样的体制并不仰赖于迫使相关政党必须拿出某种妥协意愿的联合执政。从原则上讲，它也对民主制有害，因为，如果各阵营如此分裂，便不会再愿意倾听对方，不会愿意承认，对方或许也有对的时候。

不是为更好的论点而争辩

然而，特朗普给国家留下的最深远的问题却是：摧毁了为论点而非为教条争议的能力。因为，那位推文及故弄玄虚大师做到了：人们愿意相信他所说的。他们愿意相信，他能帮助国家重又伟大；他们愿意相信，一个强悍的总统将让他们不受这个复杂的、全球化世界的挑战，替他们解决问题。

德国之声主编Ines Pohl

笃信并非认知。事实、对真理和谎言的区分，日益失去意义。这是特朗普选战一年后、总统任期两年后的痛苦事实。即便脸书或福克斯新闻公司的自我回声空间有朝一日失灵、最大的粉丝也不能不看到，特朗普确实撒了谎，那也不会产生多大影响。因为，事实不再作数。这是美国的根本问题。

因为，一旦对真理的探知、事实的重要性不再扮演角色、撒谎仅被视为小节，那么，民主的意见形成便不再可能。最终，它意味着，我们的国家及民主制观念的基础被淘空、威权主义者不仅将接掌权力，而且将能长期保障之。

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