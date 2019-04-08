评论：俄罗斯，一个不适合年轻人的国家

（德国之声中文网）西方颓废腐化，我们被敌人包围，但我们的精神决不会屈服于与同性恋为友的欧洲--这样的说法在俄罗斯电视上已经流传了多年。国家宣传机器想要让俄罗斯人相信，全世界都反对俄罗斯是因为我们保持了传统价值观。西方一无是处，因此对我们嫉妒在心。

而与此同时，最新民调显示，一半俄罗斯人对工资水平不满，不得不为支付医疗和教育而苦苦挣扎。至于年轻人，独立调研组织勒瓦达中心(Levada Center)的调查显示，他们不相信什么伟大的俄罗斯对决堕落的欧洲，许多人梦想去西方生活：18岁至24岁的年轻人中，超过40%希望永久移民国外。

在莫斯科很好！但俄罗斯呢？

你可以质疑调查结果--你可以说年轻人并不想离开、俄罗斯的情况没有那么糟。诚然，离开莫斯科，走在破烂的街道上，看到人们生活的状况虽然令人震惊，但你还是要爱自己的祖国。

你会说，嘿，俄罗斯情况相当好！特别是生活在莫斯科，尤其是，如果你生在这里，不用花一半的薪水去租房。但是，莫斯科不是全部俄罗斯。为什么只有在首都生活，才会轻言爱俄罗斯呢？

是的，有人会选择离开莫斯科，去振兴一个小城镇。这并不是童话。几年前，一位莫斯科市场专家--瓦西里·迪贝科夫斯基（Vasily Dubeykovskiy）就怀着建设"俄罗斯乡村首都"的理想去了乌留平斯克（Uryupinsk）。他的确为该市作了很多贡献。俄罗斯媒体经常报道此事，称这是英雄之举。设想一下，如果一名市场专家离开柏林去北边的施特拉尔松德（Stralsund），就连他的朋友可能也不会觉得奇怪。这样的举动在德国不会意味着自我牺牲。而出于某种原因，在俄罗斯就不同了。

俄罗斯--伟大、美丽、垂死

俄罗斯的确非常伟大。它有杰出的人民，非凡的文化，奇绝的自然风光，它充满活力、趣味，令人心潮澎湃。但这一切（除了自然风光），你只能在莫斯科找到。

我知道自己在说什么：我出生在乌留平斯克附近的一个小村庄，在伏尔加格勒的边缘地区。2018年俄罗斯总统大选前夕，我回家报道居民对选举和普京的看法。我发现，人们谈论的不是普京，而是如何活命。一个月13000卢布（现折合202美元或176欧元）就被认为是好收入，基础设施年久失修，医院一半病房无法运转。这样的俄罗斯让年轻人不仅想离开，而且想逃离。我所有的同学几乎都逃到别处，幸运的去了莫斯科，其他的去了伏尔加格勒或者萨拉托夫（Saratov）。

即便是莫斯科也失去了昔日的光环。腐败无处不在，如果去参加集会，比如反腐败集会，随时可能被送进监狱。这就是人们盛赞的普京的稳定？那让这稳定见鬼去吧。

去需要的地方

这就是为什么人们想要离开以及离开的原因。他们中大多数年富力强、受过良好教育。最受欢迎的目的地是德国。原因多种多样：教育医疗水平高，对外国人友好，福利国家体系让足够的工资、养老金和福利有保障。

当然，西方并不完美。融入德国社会并不是阳光普照的鲜花大道。德语难学，适应新的文化不易，有时你会对某些领域的"落后"感到惊讶。但是，如果你感到你的权利被尊重，这一切都不再重要。政府为人民服务，不把国家资金当作取之不竭的私人钱袋。在这里，你有选择的权利，你可以生活在首都，也可以住在一个人口30万的小城而不会放弃任何舒适性。

并不是每个人都想要离开俄罗斯。的确如此。只有那些有最有雄心壮志的人才奔向西方，只想挣得足够生活费的人去了莫斯科。那伟大美丽的俄罗斯呢？谁又想去那儿呢？

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