评论：佩尔性侵案事关整个教会

（德国之声中文网）前梵蒂冈第三号人物、那位大权在握的财政总管，必须入狱6年- 由此，全球范围教会男子暴力性侵未成年人丑闻达到了一个新规模。佩尔案并未因此终了，因为，他的辩护律师已经上诉。但在接下来一段时间里，这名神职人员将不得不在囚禁和罪责中讨生活，正如他的那些受害人不得不在承受暴力之苦中度日一样，-教会在长时间里根本就未看到、不愿看到的受害人。

司法对枢机主教佩尔的审判震动并导致了澳大利亚教会和社会的分裂。在一部分人眼里，早该作出判决；在另一部分人看来，佩尔乃是教会遭受大清算的牺牲品。然而，来自遥远的罗马教会的声音竟认定相关指控"完全不可信"，则就可笑，不，是不可思议了。这实在是此前数十年教会的傲慢。顺便指出，就是在那些年里，在其祖国出现了对佩尔的多重性侵指控。

无惧上诉

澳大利亚是一个法治国家。法官认定，面对性侵指控，佩尔表现出"冷漠"、"傲慢至极"。这名法官镇定若此，似乎将要展开的上诉程序根本不会令他不安。

梵蒂冈第三号人物佩尔

佩尔案显示出，这一性侵丑闻对世界教会而言已经达到了何种规模、造成了何样的震动。枢机主教团目前有122名男子。一旦需要选举教宗，这些人是选举会议成员。短短数天内，就有其中两人被判：佩尔是作为性侵作案人系狱；里昂大主教巴尔巴兰（Philippe Barbarin）因掩盖性侵行为而被判６个月监禁，缓期执行。难以想象，要是这些人也有资格进入教宗选举会议。巴尔巴兰业已宣布放弃大主教职位。涉及佩尔，梵蒂冈要等待上诉程序结果，但已启动教会法程序。

教宗保罗二世（1978-2005）使佩尔当上大主教和红衣主教；教宗本笃十六世（2005-2013）让他参与罗马的重要事务；教宗方济各则于2014年提拔他成为财务总管。这让人们看到了一个结构性的、原则性的问题。

对佩尔的判刑是在教宗方济各当选6周年之际公布的。方济各来自"世界的一个角落"，作为灵魂的安慰者给人留下深刻印象，常有语惊四座的神学言论。他搅动了教会，让其不安，使其重现活力。或许，他没能预见到：鉴于教会危机，事情早已不限于女性的更多参与、教会融合或过时了的教会的性道德。一个如此粗暴摧毁了其可信度的机构，成了寻找上帝的信教者们障碍，使他们怀疑、绝望。它将成为教会生死存亡与否的问题。即使那里依旧歌声绕梁、香烟袅袅，但其本来的意义已荡然无存。

评论作者Christoph Strack

教会在崩溃中自我改革

一旦从基层传来批评之声，指出，天主教会亟需改革，教会的代表们便会反驳说，教会一直在自我改造。或许，在历经150多年的教会集中化和拔高化后，正通过佩尔和巴尔巴兰这样几乎无法更严重的事件，以一种令人哭笑不得的方式发生着这样的情况：教会在崩溃中自我改革。人们几乎难以相信这是可能的，但愿意有所希望。

而对性侵作案人来说，就该是：鉴于数百年来在教会宣传的永恒的炼狱之苦连神父和主教们自己也不相信，-否则，他们原本不能去做那样作呕的事情- 因此，穿长袍的作案人只在地上的牢狱中服刑，乃是一件好事。虽说这较为人道，但至少来一点儿公正，还是必要的。

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