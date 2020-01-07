评论：伊朗有节制的反击

（德国之声中文网）本来，这是荒唐的：伊朗对伊拉克境内两个美军基地发射导弹，整个世界却因此大松一口气。根据人们迄今所获的信息，此次轰击造成的损失很小。美国总统特朗普作出对他而言的谨慎反应。他在华盛顿只宣布了一项声明，而未下令巡航导弹升空攻击伊朗文化瑰宝。

伊朗方面，扎里夫外长推文缓和局势：他写道，伊朗以恰当的方式实施了自卫措施，而且--这更重要：暂时到此为止。

中、近东燃起全面战火的危险就此消除了？没有。然而，看上去，世界似乎至少从深渊的边缘后退了一步；本来，经由美国定点清除伊朗苏莱曼尼，这世界正濒临深渊。

德黑兰可保面子

导弹攻击产生的效果恰到好处：规模够大，使德黑兰得以保全面子；但未大到特朗普不得不指令对伊朗境内目标发动攻击的程度。全世界都知道，德黑兰定然会以某种形式在某一点上作出反应。杀死苏莱曼尼是一种战争行为，伊朗领导层不能不对之作出回应。

与此同时，有一点引人注目：德黑兰宣布的是要自卫。人们也可将之视为对其在黎巴嫩、伊拉克和也门的"抵抗轴心"的盟友们发出的一个信号，让它们不要自行采取行动。

现在，随着从美国和伊朗的锅炉里至少泄走了若干蒸汽，对外交而言，开启了一扇时间窗户。由此，对欧洲人而言也打开了一扇窗户。他们现在必须全力以赴，推动双方在军事和宣传上都有所收敛。

坚持极限施压政策？

然而，公开交手之后，与德黑兰结盟的民兵组织的游击行为、或德黑兰可令人置信地否认是自己所为的那些行动，可能很快会接踵而至。

倘美国坚持其极限施压政策不放，则尤其会出现这一情况。美国以制裁为手段发动了一场绞杀伊朗的经济战争。必须提醒人们注意到这一点：是2018年5月美国单方面退出核协议启动了局势激化的上升螺旋。

观看视频 01:11 伊朗8日向美国基地发射导弹

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