评论：令人绝望的欧盟峰会--决断力的缺失

（德国之声中文网）"我的天呐！"--面对欧盟28国的国家元首和政府首脑、外加欧洲议会4位议会党团主席在做出人事决定时的软弱无能，人们可能要搓着手摇着头地惊叫起来。欧洲大选结束已经4周。欧洲议会开过十几场试探性会议，欧盟举行过两次峰会，但迄今都还没有个结果。

现在，情况很明显：选民们被诱导着认为，他们不但可以选议员，还可以间接地决定谁来担任新一届欧盟委员会主席，这个人应该是党派大家庭诸多"首席候选人"中的一位。不过，欧洲议会和欧洲理事会里的牵线人却突然发现，所谓首席候选人这档子事并不是那么当真的。从逻辑角度出发，最大议会党团的首席候选人有权要求被提名担任欧委会主席。但是现在人们却找出一切理由避免这种情况发生。选民们可能感觉被欺骗了。

我们得问问自己："这也行？"选前才刚刚解释过，欧洲民主是多么重要，必须要把欧洲从右翼民粹的手中抢救回来。但选举刚结束，2亿投票选民的民主决定就被灌了水、被限制、被改了意见。这是对选民的嘲讽与侮辱，更是让那些欧盟怀疑论者和欧盟反对者得到了口实。

如果这些议员和政府首脑不认同"首席候选人模式"，那他们应该在选前表明态度，而不是选后才说出来。如果他们觉得曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）资格不够，那他们最好从一开始就不要推举基民盟的候选人。韦伯经验不足、缺少魅力这些问题又不是今天才被外界所知。但现在的说法是：反正也晚了，选了就是选了。

德国之声评论员Bernd Rieger

错误一犯再犯

布鲁塞尔在职位分配的讨价还价过程中尤其可笑的是历史一直在重现。5年前，胜选者、首席候选人容克有权要求担任欧委会主席的时候，德国联邦总理默克尔突然从中作梗。后来在德国舆论压力下，默克尔才转变思路，同意容克走马上任。欧盟各国的国家元首和政府首脑们从5年前的较量中没有吸取任何教训吗？显然学得不多。这一次扮演5年前默克尔角色的是法国总统马克龙。

当然，这一次，情况也格外复杂，因为在欧洲议会中形成多数要更为困难，而且自由派党团突然拒绝"首席候选人模式"。但这并不意味着，人们不需要作为欧盟整体来遵守竞选承诺。

什么是“欧洲价值观”？ 100个欧洲人中有29个人认为男性是更好的政治领袖 欧洲议会选举在即。人们不禁要问，欧洲价值观到底是什么呢？“欧洲价值研究”项目（EVS）每10年对数万名欧洲人进行一次调查。结果显示，100个人中，有29人认为男性一般来讲是更好的政治领袖。（浅蓝代表赞成者，深蓝代表反对者，灰色弃权）

什么是“欧洲价值观”？ 欧洲人一致认为：政治暴力、偷税和受贿是禁忌 几乎所有受调查者都反对政治暴力和行贿受贿。四分之三的人认为这属于最不能容忍的事。上图中，指针越靠左代表容忍度越低。左上和右上图分别代表反对政治暴力和受贿的程度。左下和右下图表示反对偷税和无拘无束性行为的程度。欧洲价值研究项目对2017年开始的部分调查结果进行了初步评估，它覆盖14个国家，包括保加利亚、德国、冰岛、克罗地亚、荷兰、奥地利、波兰、俄罗斯、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、捷克和白俄罗斯。

什么是“欧洲价值观”？ 欧洲人对录像监控看法不一 一半以上受调查者（54人）认为，政府有权在公共场合进行录像监控。波兰人、斯洛文尼亚人和克罗地亚人更多反对录像监控，但在它们的邻国，对此持赞成态度的人占多数。

什么是“欧洲价值观”？ 宗教问题上存在分歧 100个人中有38人相信上天，他们中有33人信仰宗教。其余的为无神论者或无信仰者。只有29人相信地狱存在。

什么是“欧洲价值观”？ 冰岛对有孩子的同性恋家庭更宽容 同性恋伴侣也可以和其他人一样成为好的父母吗？100个冰岛人中有88个人这样认为，持同样观点的俄罗斯人只占10%。如果以赞成这一观点的国家来排名，顺序便是：冰岛、荷兰、德国、西班牙、奥地利、捷克、斯洛文尼亚、克罗地亚、斯洛伐克、波兰、保加利亚、俄罗斯。

什么是“欧洲价值观”？ 100个人中有25人不愿和穆斯林当邻居 只有少数受调查者对和天主教或基督教徒当邻居有顾虑。而不愿和外国人或穆斯林当邻居的人则超过四分之一。上图从上至下分别为：70人不愿和酗酒者当老邻居，26人不愿和外国人当邻居，25人不愿和穆斯林当邻居，4人不愿意和天主教或基督教徒当邻居。

什么是“欧洲价值观”？ 研究欧洲价值 欧洲价值研究项目每十年进行一次。最近一次调查从2017年开始。已经有16个国家公布了调查结果，调查人数共为2万人。还有10个国家已经结束了询问。 作者: Kira Schacht



现在，这些不知所措的政治人物确定下周周末举行第三次峰会。希望他们届时能想起民主的游戏规则在选后是不能再修改的。韦伯当然不是最出色的欧委会主席人选，但他现在是最大党团的候选人。议会党团和欧洲理事会应该遵循选民们的投票，否则他们将失去选民的信任。

这将是一种让人无法承担的后果。更何况眼前还摆着那么多比人事决定更重要的问题：气候保护、移民、数字化职场、贸易冲突、长期财政预算等等、等等。