评论：令人绝望的欧盟峰会--决断力的缺失

哎呦喂！怎么又这样了？欧盟各国国家元首和政府首脑在欧委会人事决定讨价还价的过程中，又在重犯5年前的错误。德国之声评论员Bernd Rieger指出为，欧盟毫无行动能力。
（德国之声中文网）"我的天呐！"--面对欧盟28国的国家元首和政府首脑、外加欧洲议会4位议会党团主席在做出人事决定时的软弱无能，人们可能要搓着手摇着头地惊叫起来。欧洲大选结束已经4周。欧洲议会开过十几场试探性会议，欧盟举行过两次峰会，但迄今都还没有个结果。
现在，情况很明显：选民们被诱导着认为，他们不但可以选议员，还可以间接地决定谁来担任新一届欧盟委员会主席，这个人应该是党派大家庭诸多"首席候选人"中的一位。不过，欧洲议会和欧洲理事会里的牵线人却突然发现，所谓首席候选人这档子事并不是那么当真的。从逻辑角度出发，最大议会党团的首席候选人有权要求被提名担任欧委会主席。但是现在人们却找出一切理由避免这种情况发生。选民们可能感觉被欺骗了。
我们得问问自己："这也行？"选前才刚刚解释过，欧洲民主是多么重要，必须要把欧洲从右翼民粹的手中抢救回来。但选举刚结束，2亿投票选民的民主决定就被灌了水、被限制、被改了意见。这是对选民的嘲讽与侮辱，更是让那些欧盟怀疑论者和欧盟反对者得到了口实。
如果这些议员和政府首脑不认同"首席候选人模式"，那他们应该在选前表明态度，而不是选后才说出来。如果他们觉得曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）资格不够，那他们最好从一开始就不要推举基民盟的候选人。韦伯经验不足、缺少魅力这些问题又不是今天才被外界所知。但现在的说法是：反正也晚了，选了就是选了。
错误一犯再犯
布鲁塞尔在职位分配的讨价还价过程中尤其可笑的是历史一直在重现。5年前，胜选者、首席候选人容克有权要求担任欧委会主席的时候，德国联邦总理默克尔突然从中作梗。后来在德国舆论压力下，默克尔才转变思路，同意容克走马上任。欧盟各国的国家元首和政府首脑们从5年前的较量中没有吸取任何教训吗？显然学得不多。这一次扮演5年前默克尔角色的是法国总统马克龙。
当然，这一次，情况也格外复杂，因为在欧洲议会中形成多数要更为困难，而且自由派党团突然拒绝"首席候选人模式"。但这并不意味着，人们不需要作为欧盟整体来遵守竞选承诺。
现在，这些不知所措的政治人物确定下周周末举行第三次峰会。希望他们届时能想起民主的游戏规则在选后是不能再修改的。韦伯当然不是最出色的欧委会主席人选，但他现在是最大党团的候选人。议会党团和欧洲理事会应该遵循选民们的投票，否则他们将失去选民的信任。
这将是一种让人无法承担的后果。更何况眼前还摆着那么多比人事决定更重要的问题：气候保护、移民、数字化职场、贸易冲突、长期财政预算等等、等等。