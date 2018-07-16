 评论：令人担忧的峰会 | 时事评论 | DW | 17.07.2018

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时事评论

评论：令人担忧的峰会

在与俄罗斯强人总统的会晤中，美国总统特朗普暴露出了明显的弱点。德国之声记者Bernd Riegert认为，这是国际政治舞台上的重大错位。

Finnland Trump Putin Gipfeltreffen in Helsinki (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

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周一，每年一度的欧盟中国峰会将在北京召开。值此中美贸易争端日趋激烈之际，本次峰会尤为引人关注。 (15.07.2018)

特朗普无疑是美国历史上最具争议的总统，但他本人似乎很享受这一切，也完全没有收手的意思。现年72岁的他似乎下定决心，争取在2020年连任、再干四年。目前身处欧洲的他，正准备与俄罗斯总统普京见面。 (15.07.2018)

特朗普和普京虽然见过几次面，但这是他们第一次以元首身份相见。会议举办地芬兰出现游行示威，却并没有影响特朗普的好心情。会后他第一时间表示，这场会议“对于所有人都是非常、非常好的开始”。 (16.07.2018)

美国总统特朗普与普京私下会谈了两个多小时。他说自己「没有理由相信」俄罗斯总统普京带领的政府曾经介入2016年的美国总统大选。 (17.07.2018)

(德国之声中文网) 特朗普是一个好总统。-这是对俄罗斯而言，对美国以及全世界而言，他并非好总统。

俄罗斯外交部转发了一条特朗普的推特，从而为美国总统盖上了克里姆林宫的公章。特朗普此举，相当于将自己以及美国送上了被告席，要为糟糕的美俄关系承担责任，而这是因为美国"自己干了傻事"。俄罗斯情报机构黑入了美国政党以及选举当局的电脑系统，俄罗斯总统下令吞并克里米亚，难道这都是美国自己活该？这真是可笑，但这也是当今所出现的前所未见的情况。在与普京的巅峰闲聊之后，特朗普再次强调了自己那耸人听闻的观点，这也让他自己丧失了担当美国总统的资格。

还从来没有哪位美国总统像他这样干过。总统不能这么干！现在的问题是，共和党人还愿意支持这位无能、被高估的白宫疯子多久？特朗普现在只会吞吞吐吐地说一些词不达意、自相矛盾的话。比如，最近几天，他一会儿说北约正在杀死美国，一会又赞扬北约；美国的敌人一会儿是欧盟，一会儿又是中国；或者两者皆是。他认为，英国应该就脱欧一事起诉欧盟，一会儿又认为英国首相梅是他最好的朋友。他还说德国是普京的俘虏，一会儿又说普京是一个公正的竞争者。

人们还能忍受多久？

特朗普从房地产商成为电视明星，又成为了民粹主义的头领。他的呓语实在是叫人无法忍受。与俄罗斯相比，特朗普显得弱势、不安、准备不充分。每当特朗普像一头大象一样冲入外交瓷器店时，他的部长们都不得不跟在后面收拾烂摊子，将这位罔顾事实的总统的疯狂言论赶紧再翻译成政治语言。这些阁僚们还愿意这样做多久？

Riegert Bernd Kommentarbild App

本文作者

很多人都相信看到了普京在会晤特朗普时的狡黠一笑。俄罗斯总统尽可以四仰八叉地坐着，聆听特朗普如何让全球秩序分崩离析。就在上周，他恐吓北约盟友、冷落英国伙伴、还宣布欧盟是美国之敌。这再合普京的意不过！而此前美国对普京以及俄罗斯的指责则毫无下文。普京是否曾经试图干预过2016年的美国大选？俄罗斯是否曾试图推动特朗普入主白宫？普京是否又掌握了对特朗普团伙不利的证据？要是我们将这一切都联系起来，就几乎可以认定：特朗普偏偏对俄罗斯掌权者持如此的态度，其中必有文章。

所以说，美国总统在赫尔辛基很有可能是会晤了他的"上线"。这位自大狂、政治门外汉遇到了一位训练有素的特工。这两人唯一的共同点就是都不那么注重真相。普京已经很清楚地表明，对他来说，最重要的不是信任，而是利益，而利益必须得到兑现。两位掌权者互相对话，这固然是好事。但是特朗普所希望看到的是一场政治秀，这是远远不够的。在特朗普为数不多的清醒时刻里，他意识到世界其实对这场峰会有着更多的期待。但是，期待之后则是失望。可怜的美国人将这位危险、不可预测的偏心者选为了总统。但愿他不要造成更大的损害。

 

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