评论：仇恨正在侵蚀德国

（德国之声中文网）现在轮到哈瑙了! 短短几个月当中，这已经是德国第三起出于仇恨和疯狂的屠戮。去年六月，保守派政治家吕贝克因积极帮助难民，在家中遭谋杀；十月，极右分子在哈勒袭击犹太教堂，若不是教堂大门坚固，后果不堪设想；现在又有一名男子持枪袭击了哈瑙市内的两家水烟馆，造成十人丧生，其中包括他的亲生母亲。该男子此前曾发布一系列涉及种族主义和阴谋论内容的视频。

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这些凶手都有一个共同点，即他们痛恨不符合他们民族主义德国观的所有一切。至于他们相互是否认识，亦或同属某个极右组织，这一点并不重要。重要的是，德国必须承认，不断升级的仇恨已经成为德国社会的部分现实。政界人士和公民社会必须意识到，滋生仇杀的土壤，亦即种族主义、极右以及仇视女性的意识形态，正在德国一些社会群体中重登大雅之堂。

德国之声主编Ines Pohl

上述仇杀事件绝非互不相关的个例。 无论这些违背人性的罪行针对目标是开明派政治家、犹太人或者是穆斯林，它们折射出的是德国总体社会氛围中的某些苗头。它们给我们发出了可怕的警讯，我们应当扪心自问，国家是否还具备为所有公民提供安全保护的完备机制，是否还能按照基本法所规定的那样，无论出身、宗教和性别，所有人都能得到平等对待。

肆虐网络的仇恨

应当采取哪些措施，来清除肆虐网络的仇恨和疯狂呢？这并非个别心智不健全者以言论自由的名义大放阙词的虚拟空间。哈瑙事件充分说明，网络空间里煽动民族仇恨的毒素，是会带来严重后果的。

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政界必须就此拿出明确、及时和清晰的行动，而不只是停留在空泛的言辞上。否则，局面终有一天会发生质的变化，我们建立在个体自由基础上的法治国家体制将毁于一旦。德国总理的讲话切中要害，她说："种族主义是毒素"。但是仅仅做出这样一个判断还远远不够，还必须明确地向所有蔑视人性的意识形态及其在网络上的传播宣战。清楚网络"毒素"的重任不应当只由脸书、推特等几家大企业来承当。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 实质证据的迹象 枪击事件发生后，德国联邦检察院办公室周四表示，从嫌犯托比亚斯·R 的原始视频和文档中“找到有种族主义背景的实质证据”。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 两家水烟吧 周三夜间，两间水烟吧先后发生枪击事件：先是黑森州小城哈瑙市中心的一家水烟酒吧，然后，距此大约2.5公里处的临近城市卡塞尔施塔特（ Kesselstadt ）也发生枪击事件。据称酒吧的主顾大多数是库尔德人。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 逃逸汽车 警方找到了一辆嫌疑人逃逸时驾驶汽车的线索，以此追踪到了嫌疑犯的住址。当局随后封锁了该地区，同时，特种警察部队展开了大规模搜索。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 两具尸体 周四早上，警方表示在嫌犯家中发现了他的尸体，另外还有另一具尸体，后来被确定为嫌犯的母亲。黑森州内政部长博伊特（Peter Beuth）指出，枪手是一名43岁的德国男子。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 自白书 警方找到了一封声称对枪袭负责的信。调查人员正在审查嫌犯前几天在网上发布的关于美国发生虐待儿童的阴谋论的视频。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 联邦检察院接管案件 德国联邦检察院宣布接管案件调查。一名发言人说，有迹象显示案件同极端右翼背景有关。法国总统马克龙在布鲁塞尔参加欧盟峰会之前表示和受害者团结一致，法国站在德国朋友的一边。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 仇外动机 黑森州内政部长博伊特指出，枪手有仇外动机。有安全部门内部人员透露，许多受害者有移民背景。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 悼念逝者 事发的水烟酒吧附近摆放着鲜花和蜡烛悼念亡者。包括欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧委会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）等几名欧盟高级官员公开表示了对遇难者的悼念。

哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责 默克尔发表声明 德国总理默克尔周四下午就袭击事件发表了声明，指出现在就对袭击进行最终评估还为时过早。但有许多迹象表明，凶犯具有右翼和种族主义动机。默克尔说：“种族主义是毒素，仇恨是毒素。这种毒素存在于我们的社会中，已经酿成了太多的罪行。” 作者: Leah Carter (联合作者：Kate Martyr)



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