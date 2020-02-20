评论：仇恨正在侵蚀德国

德国之声主编Ines Pohl认为，哈瑙发生的仇杀事件再次证明，不断升级的仇恨已经成为德国社会现实的一部分。政界和整个德国社会是时候采取应对行动了。
（德国之声中文网）现在轮到哈瑙了! 短短几个月当中，这已经是德国第三起出于仇恨和疯狂的屠戮。去年六月，保守派政治家吕贝克因积极帮助难民，在家中遭谋杀；十月，极右分子在哈勒袭击犹太教堂，若不是教堂大门坚固，后果不堪设想；现在又有一名男子持枪袭击了哈瑙市内的两家水烟馆，造成十人丧生，其中包括他的亲生母亲。该男子此前曾发布一系列涉及种族主义和阴谋论内容的视频。
这些凶手都有一个共同点，即他们痛恨不符合他们民族主义德国观的所有一切。至于他们相互是否认识，亦或同属某个极右组织，这一点并不重要。重要的是，德国必须承认，不断升级的仇恨已经成为德国社会的部分现实。政界人士和公民社会必须意识到，滋生仇杀的土壤，亦即种族主义、极右以及仇视女性的意识形态，正在德国一些社会群体中重登大雅之堂。
上述仇杀事件绝非互不相关的个例。 无论这些违背人性的罪行针对目标是开明派政治家、犹太人或者是穆斯林，它们折射出的是德国总体社会氛围中的某些苗头。它们给我们发出了可怕的警讯，我们应当扪心自问，国家是否还具备为所有公民提供安全保护的完备机制，是否还能按照基本法所规定的那样，无论出身、宗教和性别，所有人都能得到平等对待。
肆虐网络的仇恨
应当采取哪些措施，来清除肆虐网络的仇恨和疯狂呢？这并非个别心智不健全者以言论自由的名义大放阙词的虚拟空间。哈瑙事件充分说明，网络空间里煽动民族仇恨的毒素，是会带来严重后果的。
政界必须就此拿出明确、及时和清晰的行动，而不只是停留在空泛的言辞上。否则，局面终有一天会发生质的变化，我们建立在个体自由基础上的法治国家体制将毁于一旦。德国总理的讲话切中要害，她说："种族主义是毒素"。但是仅仅做出这样一个判断还远远不够，还必须明确地向所有蔑视人性的意识形态及其在网络上的传播宣战。清楚网络"毒素"的重任不应当只由脸书、推特等几家大企业来承当。
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