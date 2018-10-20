评论：人民有心 政府无力

（德国之声中文网）在阿富汗有可能实现民主吗？如果从选民角度看，这个问题的答案是明确和正面的。在当地的德国之声记者和阿富汗媒体的报道显示，选举站门前都排起了长龙。据官方公布的数字，该国880万登记选民中，有300万在上周六参加了投票。鉴于塔利班事先的暴力威胁和投票组织工作的混乱无序，这个数字显示出的是大量阿富汗选民的无畏精神。

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城市里的年轻人尤其踊跃参选，并大胆对着记者的镜头说出自己的想法。如今18岁的阿富汗年轻人，在塔利班政权倒台时是一岁，他们是在一个表面根基不稳，但至少切实存在的民主社会成长起来的。即便只是这么一个有望获得政治参与权的模糊前景，显然已显示出效果，带给人们对未来的希望。

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政府部门失职

在阿富汗有可能实现民主吗？如果从政府部门和安全力量的工作和积极性来看，很值得怀疑。人们或许永远无法确切知道，由于组织者的无能，有多少阿富汗人想要投票却最终没能投成。几乎三分之一的投票站周六没有开门。一个常提到的理由是，确认选民身份的生物特征识别设备不能正常运作。因此，400个选区的投票不得不临时延迟到周日。而在阿富汗中部的加兹尼省，投票根本就没有进行，不是因为塔利班，而是因为多个政府部门对选区的划分不能达成一致。

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人们也无从知道，有多少选民出于对塔利班实施袭击的担心而没有走出家门去投票。选举的这个周末，阿富汗全境发生了近200起炸弹、火箭炮和榴弹袭击，造成30多人死亡、约130人受伤。选举前后有7万名士兵和警察执行维安任务，但尽管如此，在高度戒备的首都喀布尔，还是未能阻止袭击发生。选举两天前，南部坎大哈省的警察部门负责人也遇刺身亡。该省的选举因此推迟了一周，以期局势能得到缓和。这证明了安全力量的无能，也让人对未来的希望更加渺茫。

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美国使塔利班坐大

在阿富汗有可能实现民主吗？从阿富汗政府盟友的立场来看，前景暗淡。10月12日，美国阿富汗事务特别专员哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）在没有阿富汗政府参与的情况下，同塔利班代表举行了会晤。美国当然清楚，塔利班要阻止阿富汗的民主发展，但为了尽快实现和平，让美军撤出阿富汗，华盛顿愿以此为代价。这样做无疑是给阿富汗的民主进程设置障碍。

阿富汗选民的行动证明，尽管阻碍重重，他们愿意用选票参与建设民主。2019年初阿富汗将面临下一次民主测验--总统大选，最迟到那时，该国政府及其盟友必须拿出更好的成绩。

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