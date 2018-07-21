 评论：亡羊补牢尚未迟 | 时事评论 | DW | 09.10.2018

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时事评论

评论：亡羊补牢尚未迟

防止气候变化造成最严重后果，尚不太晚。Sonya Diehn认为，只不过，为此政界必须担负起责任，而我们大家也都必须愿意作出一些牺牲。

Uhr : 5 vor 12 (picture-alliance/dpa)

气候保护，时不我待

（德国之声中文网）半度之差，区别极大。刚公布的政府间气候变化专门委员会明确指出了这一点。自工业化以来，我们已经使地球加热了一度。其结果？一场灾难！我们的珊瑚礁死亡、海平面增高、动物种群灭绝、极端气候现象增加。

2015年，几乎所有国家都在巴黎取得共识，将人工导致的地球暖化限制在2度，甚至1.5度。作为联合国科学家们多年工作结果,新的报告勾勒了"1.5度景况"，我们尚能拯救珊瑚礁；极地将每百年才有一次无冰状态，而非现在的每十年一次；致2100年，海洋水平面增高度将减少10厘米；涉及极端气候出现的频繁度和强度，1.5度也将表现出巨大差异：今夏烘烤了北半球的这样的热浪不一定会成常态。

简言之：我们居住其间、以其为生的这个地球，在增温不超过1.5度的情况下，尚能继续保持我们所习见的样子。然而，若增温2度，便不一定了。那么，我们能做什么？

我们怎么还能限制地球暖化

Kommentarbild Sonya Diehn

德国之声评论员Sonya Diehn

政府间气候变化专门委员会的报告清晰地指出了限制地球增温不超过1.5度所须的步骤。它们表明，必须有大规模转变：我们必须在未来十年全球范围降低二氧化碳排放的将近一半；至本世纪中叶，我们必须以不损害气候的方式生活，至少在别的地方弥补全部被排放的温室气体。

我们必须很快就只使用再生能源，而且，最好是让化石燃料，尤其是煤炭这类"最脏的"化石燃料应永远埋在地里；我们必须把交通完全改为电动，电能当然来自再生能源；我们必须更高效利用农耕地，并使建筑和城市建设更为节能；我们当然必须改变我们的生活方式，首先是减少消费和浪费，尤其是在工业国家。

所有这些都是可能的，报告勾勒了一份相关时间表。问题不是：我们是否能将地球升温控制在1.5度以下？而是：我们是否愿意？

意愿不是行动　

事情不会容易。因为，政治落后于科学：涉及气候转化，我们的政府尽显行动不力之态。不仅如此，出现了一种令人难以置信的趋势：选举右翼民粹主义者掌权。如今，气候变化的否认者成了世界上最强大国家内阁的成员。

若大众不站出来，便无望成功：让关心气候变化问题的政治家掌权；推动民选代表实施负责任的政策；剥夺能源利益集团的权力；迫使企业退出有损于气候的生意。当然，我们自己也要练习放弃：减少飞机出行、开小一点的车、少食肉。

但若仔细一想，我们哪里还有选择？您难道愿意看到成百万的人失去家园、失去其生存基础？您和您家人愿意长期承受热浪、干旱、暴雨和洪水？难道您甘愿冒未来得不到足够食物的风险？如果您对未来还有一丝牵挂，那您就应做好准备，做出某些牺牲，并迫使政治家们履行其责任。您愿意吗？

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Budget

    八张图看懂气候保护

    平衡打破

    植物生长时，吸收空气中的二氧化碳。碳元素经过食物链，再由动物呼吸重新以二氧化碳的形式回到大气。同时，许多动植物的尸体埋藏地下，成为煤炭、石油等矿物燃料。自然界的碳元素形成了微妙的平衡。然而，人类进入工业时代后，打破了这一平衡。自然界耗费了数十万年时间固定到地底下的碳元素，人类只需几年时间，就能将其燃烧后释放到大气中。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Emissionslücke

    八张图看懂气候保护

    远远不够

    即便按照各国在《巴黎协定》中的减排承诺，依然难以实现将全球升温幅度控制在2摄氏度以内的气候保护目标。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen weltweit

    八张图看懂气候保护

    中国居首

    近年来，中国已经成为全球最大的二氧化碳排放国，超越了美国和欧洲。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen Welt vs China

    八张图看懂气候保护

    何时回落？

    中国政府此前已经承诺，碳排放在几年后达到峰值，并开始下降。从全球来看，碳排放总量也有望在几年后开始下降。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 per capita

    八张图看懂气候保护

    人均数据

    而在人均碳排放排名中，中国并不靠前。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 vs GDP

    八张图看懂气候保护

    排放强度

    虽然中国的人均碳排放并不靠前，但却依然高于全球平均值。与此同时，中国的人均GDP则略低于全球平均值。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor EU

    八张图看懂气候保护

    不减反增

    在欧洲，包括发电在内的能源生产是碳排放的大头。不过，这些年不减反增的则是交通领域。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor Deutschland

    八张图看懂气候保护

    汽车大国

    汽车产业在德国经济中占据极其重要的地位。德国交通领域的碳排放虽然有所减少，但是与其他领域相比依然落后。


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气候变化遏制不住 半数物种或遭殃

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八张图看懂气候保护

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