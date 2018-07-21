评论：亡羊补牢尚未迟

（德国之声中文网）半度之差，区别极大。刚公布的政府间气候变化专门委员会明确指出了这一点。自工业化以来，我们已经使地球加热了一度。其结果？一场灾难！我们的珊瑚礁死亡、海平面增高、动物种群灭绝、极端气候现象增加。

2015年，几乎所有国家都在巴黎取得共识，将人工导致的地球暖化限制在2度，甚至1.5度。作为联合国科学家们多年工作结果,新的报告勾勒了"1.5度景况"，我们尚能拯救珊瑚礁；极地将每百年才有一次无冰状态，而非现在的每十年一次；致2100年，海洋水平面增高度将减少10厘米；涉及极端气候出现的频繁度和强度，1.5度也将表现出巨大差异：今夏烘烤了北半球的这样的热浪不一定会成常态。

简言之：我们居住其间、以其为生的这个地球，在增温不超过1.5度的情况下，尚能继续保持我们所习见的样子。然而，若增温2度，便不一定了。那么，我们能做什么？

我们怎么还能限制地球暖化

德国之声评论员Sonya Diehn

政府间气候变化专门委员会的报告清晰地指出了限制地球增温不超过1.5度所须的步骤。它们表明，必须有大规模转变：我们必须在未来十年全球范围降低二氧化碳排放的将近一半；至本世纪中叶，我们必须以不损害气候的方式生活，至少在别的地方弥补全部被排放的温室气体。

我们必须很快就只使用再生能源，而且，最好是让化石燃料，尤其是煤炭这类"最脏的"化石燃料应永远埋在地里；我们必须把交通完全改为电动，电能当然来自再生能源；我们必须更高效利用农耕地，并使建筑和城市建设更为节能；我们当然必须改变我们的生活方式，首先是减少消费和浪费，尤其是在工业国家。

所有这些都是可能的，报告勾勒了一份相关时间表。问题不是：我们是否能将地球升温控制在1.5度以下？而是：我们是否愿意？

意愿不是行动

事情不会容易。因为，政治落后于科学：涉及气候转化，我们的政府尽显行动不力之态。不仅如此，出现了一种令人难以置信的趋势：选举右翼民粹主义者掌权。如今，气候变化的否认者成了世界上最强大国家内阁的成员。

若大众不站出来，便无望成功：让关心气候变化问题的政治家掌权；推动民选代表实施负责任的政策；剥夺能源利益集团的权力；迫使企业退出有损于气候的生意。当然，我们自己也要练习放弃：减少飞机出行、开小一点的车、少食肉。

但若仔细一想，我们哪里还有选择？您难道愿意看到成百万的人失去家园、失去其生存基础？您和您家人愿意长期承受热浪、干旱、暴雨和洪水？难道您甘愿冒未来得不到足够食物的风险？如果您对未来还有一丝牵挂，那您就应做好准备，做出某些牺牲，并迫使政治家们履行其责任。您愿意吗？

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