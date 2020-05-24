评论：五旬节奇迹和新冠诅咒

（德国之声中文网）这些天当基督徒们庆祝五旬节的时候，他们纪念的是这样一个事件：耶稣的门徒们在上帝的启发下用外语交谈。按照圣经中记载的，所有人都惊讶于他们相互之间都可以听得懂。那么结果就像耶稣的门徒们记录的："所有虔诚的人们共同组建了一个社区，共同拥有一切。"

当今世界已经无限接近五旬节奇迹。翻译程序和人工智能打破了语言间的障碍，互联网和社交媒体让全球性的实时通讯成为现实。但是我们组建成一个全球社区吗？我们"共同拥有一切"了吗？

我们学习，我们欺骗，我们上网冲浪

事实正相反，特别是在新冠疫情期间现实显得是如此矛盾。什么才是真相？什么是谎言？什么是对？什么是错？在全球范围内人们还从未像现在这样如此依赖于可信赖的信息。而正是这样的需求却往往被忽视甚至被践踏。

德国之声记者Martin Muno

造成这一现象的原因有很多。首先，这是事件本身造成的。我们每天都在学习一些新的知识。在疫情最初阶段，洗手可以降低感染机率被看作是黄金规则。但今天，医学工作者们发现，接触物体表面导致感染的可能性很低。之前到处都在说，戴口罩没有用。但是现在很多地方都多多少少地开始全面执行戴口罩强制令。那些受人尊重的科学家们讲出前后矛盾的话，但这不是因为他们缺乏智慧，或者他们想欺骗公众，原因很简单，因为认知发生了变化。

第二个原因要归结于民粹主义者和那些意识形态观念深重的人。有一个很独特的现象，现在全球各国当中感染人数最多的4个国家--美国、巴西、俄罗斯和英国--全部都是奉行民粹主义的政治人物掌权。首先就是美国总统特朗普，他在疫情危机时期的种种疯狂之举完全超出人们的想象。巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京以及英国首相约翰逊都是把维护权力置于一切之上的政客，哪怕牺牲本国民众的健康和性命也在所不惜。他们对真相并不重视。另外还有一些被阴谋论制造者特别是通过社交媒体广为散播的各种荒谬说法。

互联网遇到瘟疫

第三个原因可以在现代五旬节奇迹里探究：大瘟疫在人类历史上首次出现在全球联网的时代。只需要几秒钟的时间就会有大量的信息进入到我们的电脑和手机。这些信息当中有一些是我们的健康所依赖的，但是我们却经常无法判断这些信息的真假。这让很多人感到不安。和圣经中提到的那些人不一样，我们不想选择相信，我们要选择知道真相。因为我们的行为取决于我们的认知，而我们的行为又会决定病毒的传播。这是由知识、意愿和行为组成的三和弦。

没有改变的是知识状态。当前最为紧迫的是揭露并制止那些大量在人群中散播的谎言和阴谋论。核实事实是新闻工作者先天的职责。但这同时也是社交平台经营者的义务。现在推特将美国总统的错误言论贴出警告标志，这是一个好消息。也许特朗普针对推特展开的法律上令人生疑且完全夸张的报复行动却可以推进脸书、YouTube等这些社交媒体巨头更有效地清除网上的谎言和假新闻。因为当瘟疫和煽动性宣传搅在一起的时候，后果可能就会变成人们感染疾病甚至死亡。而这正是从一个奇迹变成了一场诅咒。

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