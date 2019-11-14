评论：二流政治惊秫片般的听证会

（德国之声中文网）围绕弹劾总统特朗普的争议，党派界限十分清晰。这一点在本周三（11月13日）美国众议院举行的公开听证会上就可以看出来。众议院情报委员会民主党籍主席希夫（ Adam Schiff）说："如果这种行为（特朗普在'通乌门'事件中的做法）还不能被弹劾，那什么事才应该被弹劾呢？"

众议院情报委员会中级别最高的共和党议员努涅斯（Devin Nunes）则回应称，"弹劾骗局"是一场针对总统的"精心策划的媒体诽谤浪潮"。

对两名证人的听证无论是在特朗普的支持者当中还是在反对者当中，都只让少数人改变了自己的观点和看法。

双方都花费了很大气力。这场听证会持续了6个小时，现任美国驻乌克兰大使馆临时代办泰勒（William Taylor）和助理国务卿帮办肯特（George Kent）接受了众议院情报委员会以及两党委托的律师的问询。

6个小时，可以看两遍《复仇者联盟》了。但是这听证会的6个小时里却没有什么紧张精彩的场面。即便是对美国政治感兴趣的人不知什么时候也听得睡着了。如果对这件事缺少背景了解，不知道特朗普和乌克兰总统泽连斯基在电话里说了什么，不知道朱利安尼（Rudy Giuliani）、约万诺维奇（Marie Yovanovitch）和桑德兰（Gordon Sondland）是谁，到底双方在交换什么（或者没交换什么），那可能从最开始就会听得云里雾里的。

那位绝望的大使

听证会并没有得出太多新的结果。但是美国驻乌克兰大使馆临时代办、资深外交官泰勒的表述中还是包含了一些令人沮丧的内容。他说，今年6月他上任前，国务卿蓬佩奥曾向他确认，美国对乌克兰的支持不会发生改变。但是后来他发现，美国政府绕过正式的外交管道，而且只有泽连斯基在电视上宣布要对拜登的儿子亨特展开调查之后，才会向乌克兰提供帮助，泰勒变得越来越担忧。

泰勒的证词举足轻重。特别是在这个周三的晚上，发言的并不是情绪化的特朗普支持者或者民主党人，而是一位资深的外交官，一位对自己国家的政府行为做法不知所措的外交官。

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全是听说！

共和党人周三提出的一点批评是，两名参加听证会的证人都没有和总统特朗普举行过私人谈话，他们的证词中有一部分来自小道消息。这些信息不可信，而且和泰勒、肯特交谈过的那些人自己可能没搞清情况或者压根就是撒了谎。

但是如果考虑到，特朗普政府禁止很多可能掌握了第一手材料的证人在听证会上作证，那么这些看似有理的理由很快就失去任何力度。民主党一名参议员在共和党人抱怨之后建议说，特朗普可以自己在听证会上作证。

特朗普当然不会来。本周五，不受特朗普待见的前美国驻乌克兰大使约万诺维奇将在下一场听证会上作证。在周三的这场听证会过后，约万诺维奇只能盼着周五的听证会可别超过6个小时。

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