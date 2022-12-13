评论：习近平特色的防疫路线以失败告终

（德国之声中文网）过去三年来，严苛的清零战略令中国民众苦不堪言。动辄长达一百天的封控屡见不鲜：一百天不得走出公寓，一百天靠订购盒饭维生，一百天不能同外人接触。

被围堵得水泄不通的居民小区，看起来令人联想起反映世界末日的电影情节。身着防护服的大白们在无休无止地做着核酸检测。发现一例阳性，整个小区就有可能遭到封锁。阳性病例家中的孩童也要同父母分开、单独隔离，而家中的宠物，有时更是会被活活打死。所有阳性感染者都会被政府集中在巨大的场馆中进行隔离。

以恐惧营造安全

之所以要严格限制民众自由的理由，据说是因为新冠病毒极其凶险，动辄会致人于死地。中国政府宣称，同以美国为首的西方腐朽世界不同的是，中国政府最重视民众的生命安全，为此目的，除了实施"清零战略"别无选择。

疫情初期，人们防范新冠病毒的经验还很有限，德国也曾就应当采取怎样的防疫措施发生过争论。德国也同样有人主张采取严格的"清零政策"。但是，至迟在2021年底奥密克戎变异毒株出现之后，人们就已经意识到，"清零"只能拖延感染，并不会避免感染。在此之前，同样是由共产党执政的邻国越南也曾一直坚持清零政策，但该国及时改变了防疫政策，转而开始推动疫苗接种，并成功抵御住了席卷全国的感染浪潮。现在越南的民众生活已经恢复到了疫情前的正常状态。

中国特色的防疫路线

最迟从这一时期开始，中国就走上了具有中国特色的防疫路线。随着时间的推移，中国在死胡同里越陷越深。对中国来说，防疫早已经不再是首要任务，向世人证实中国社会制度无可比拟的优越性才是真正的目的。

今年十月召开的中共二十大上，中国清零战略之父 - 习近平将获得终身统治地位，因此二十大之前，当然容不得任何不和谐的声音。

工人出逃和民众抗议

中国共产党强加于民众的安全感，终于令民众到了忍无可忍的地步。富士康发现阳性病例后，成千上万的工人逃出厂房，因为他们不想被长期隔离在厂区之内。

德国之声评论员Rodion Ebbighausen。

中共二十大之后，先后有一些城市出现了抗议集会。在中国，监控无所不在，任何反对的声音都会遭到无情打压。在这种背景下，居然还是出现了一系列抗议集会，可见很多中国人的忍耐度已经到了极限。抗议浪潮很快就得到了控制，中国的政治制度也并未因此受到威胁。更令政府担心的，显然是大批外国投资者纷纷离开中国。出于对严苛清零政策的不满，众多外国企业都开始考虑撤出中国的选项。

突如其来的急转弯

中国政府一向以其技术官僚引以为傲，但当局接下来的举措却令人大跌眼镜、无法理解。几乎在隔夜之间，中国取消了各项防疫措施，从一个极端走向了另一个极端。

倘若中国共产党当初制定严苛防疫政策的初衷真是为了保障民众的生命安全，那么他们在改变政策时想必就会设立一个过渡期，以便发起大规模的疫苗接种行动，并让整个医疗体系做好相应的准备工作。事实却是政府完全没有做相应的准备。

很多老弱病残人士最后一次接种疫苗，已经是几个月前的事情了，更何况他们接种的又是免疫效果欠佳的科兴疫苗。药店和医院现在已经人满为患。新冠病毒绝不会对中国特色的防疫路线网开一面。过往的经历让人有理由担心，数以百万计的中国人将会感染病毒，成千上万的人将会死于非命。

此前被中国共产党强制封控的中国民众，现在又一次被投入了无助的境地。

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