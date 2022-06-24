评论：乌克兰走上通往西方大道

（德国之声中文网）对欧盟、对这两个前苏联加盟就共和国，欧盟的这一决定具历史性划时代意义。它是一个转折点。乌克兰敲欧盟大门几近20载，布鲁塞尔一直不想打开。新千年头几年，在俄罗斯和西方之间求取平衡的前威权总统库奇马（ Leonid Kutschma ）曾发出首批信号。不过，机会之窗在他下台以及2004年基辅 “橙色革命”胜利后方得以打开。其时，亲西方政治家尤先科（ Viktor Juschtschenko ）为其后任。

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然而，彼时未能成功。乌克兰的民主变革在欧盟第一次大规模东扩之时发生，西欧戒惧：担心遭受廉价劳力冲击。此类忧虑所幸未成为现实，但欧盟仍无意继续以同样速度发展。布鲁塞尔安排休整。孰料，国际金融危机接踵而至；后来又发生移民危机。

西欧曾不希望乌克兰入盟

然而，乌克兰迄今不能更接近欧盟的最重要原因是，起决定性作用的欧盟创始国的抵制。对它们来说，让这个面积最大的纯欧洲国家在欧洲大陆地理中心构成欧盟与俄罗斯之间的某种缓冲区，再理想不过。西欧担心乌克兰的加入会改变平衡关系，有利于东、中欧诸国，而布鲁塞尔与这些国家之间的关系本就复杂。

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对这一点未公开谈论过，但长期以来，西欧所能接受的是：乌克兰仍属于莫斯科势力圈。按欧盟官员所说，理由是，乌、俄 “兄弟国家和人民”之间的那种长期纽带关系。的确，乌克兰人自己选举得到俄罗斯支持的亚努科维奇（ Viktor Janukowitsch ）成为总统似乎也证实了这一点。其实，他当时的亲欧言论只是虚饰。

欧盟当时希望，乌克兰能满足于互助计划和自由贸易区协议。而这是一个历史性的致命错误，间接促成了目前俄罗斯对乌克兰的侵略战争。欧洲无意把乌克兰揽过来，而俄罗斯则蓄意将这个前苏联加盟共和国重新置于其控制之下——不惜一切代价。

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被低估的决心

但欧盟和俄罗斯都低估了乌克兰人的决心。在2004年和2014年的两次革命中，他们都明确显示了，他们把自由和民主看得比什么都重要。还有，即使这听上去似乎悲情：他们也准备为之献身，——这正是目前每天都在发生的事情。

现在，俄罗斯对乌克兰的入侵迫使欧盟纠正其错误。在这样做的时候，布鲁塞尔会有多大的一致性，尚待观察。当然，会有人试图减缓这一进程，但扭转方向已不可能。乌克兰和邻国摩尔多瓦获候选国地位意味着欧洲中部的缓冲区时代行将结束。这两个后苏维埃国家都在往西进发。倒计时已然开始，新铁幕正在降下。这是冷战结束后开始的欧洲大陆改组的最后阶段。

普京的战争如何影响了世界经济 德国：钱越来越不经花 德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。

普京的战争如何影响了世界经济 肯尼亚：排长队加油 在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。

普京的战争如何影响了世界经济 谁来保证对土耳其的小麦供应？ 俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。

普京的战争如何影响了世界经济 伊拉克：小麦价格飞涨 在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。

普京的战争如何影响了世界经济 秘鲁：街头骚乱 在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。

普京的战争如何影响了世界经济 斯里兰卡：进入紧急状态 不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。

普京的战争如何影响了世界经济 苏格兰人也坐不住了！ 在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。

普京的战争如何影响了世界经济 炸鱼薯条也吃不起了？ 炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。

普京的战争如何影响了世界经济 尼日利亚面临机遇？ 尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。



无长期优惠待遇

而格鲁吉亚这个率先在2003年以“玫瑰革命”宣布其西方取向的后苏联国家呢？第比利斯政府与基辅和基希讷乌同时提交了加入欧盟的申请，但未获绿灯。欧盟峰会只确认格鲁吉亚具备 “欧洲远景”。其原因有多种。该国2020年的政治危机是其中之一。当时，议会选举后，反对派指控政府欺选。布鲁塞尔现在做出的决定是正确的，是向第比利斯当局清晰表明，即使成就不小，欧盟也不会对该国存在的问题视而不见。

有关格鲁吉亚的决定也是向乌克兰和摩尔多瓦发出的一个信号：不能指望得到长期优惠待遇。两国都须以行动证明自己已为进一步一体化和痛苦的改革做好了准备。但毫无疑问，它们能做到，并终将加入欧盟，——且快于很多人的想象。

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