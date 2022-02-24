 评论：乌克兰将继续存在，但西方将感到羞愧 | 评论分析 | DW | 25.02.2022

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评论分析

评论：乌克兰将继续存在，但西方将感到羞愧

规模庞大的战争已经打响：俄罗斯入侵了乌克兰。德国之声记者 Roman Goncharenko认为，假如西方2014年以后没有选择坐视不顾，这场灾难也许可以避免。

Ukraine-Krieg | Kiew morgens 25.02.22

乌克兰国家卫队在基辅市中心（2月25日）

DW.COM

俄羅斯在全面入侵後持續對基輔進行攻擊。乌克兰国防部称，首批俄罗斯部队进入基辅北部。2月25日破曉之前，首都基輔遭受多起導彈襲擊。德國之聲在現場的記者表示，已有平民罹難。德国前总理默克尔谴责俄罗斯侵略乌克兰。

俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。

当冷战结束、苏东阵营土崩瓦解之后，作为其对立军事联盟的北约却持续扩张。这一战略究竟是对维护和平做出了贡献，还是对和平构成了威胁，至今仍然争论不休——而这也成为促使俄罗斯对乌克兰采取军事行动的主要因素之一。

（德国之声中文网）2022年2月24日，星期四，这一天我们将永世难忘。这天，疯狂的俄罗斯政府决定向乌克兰发动大规模战争。这天，乌克兰人民以及全世界的朋友虽然有所预料，但却期盼它不会到来。这一天，克里姆林宫在欧洲的大地上悍然开始了一场侵略战争。

许多人震惊之后问道：怎么会走到这一步？丘吉尔的一句名言可以对此作答，他说："让你在战争和耻辱之间进行选择，你选择了耻辱，可你还是得进行战争。"俄罗斯军队进攻的规模让人不得不相信，他们志在攻取乌克兰，如同100年前乌克兰历史上第一次宣布独立时那样，而这一暴行的后果将震惊世界。

西方致命的错误

西方对这一局势进程的发展负有相当一部分责任。1991年乌克兰脱离苏联宣布独立，2014年俄罗斯便向乌克兰发动了袭击，吞并了克里米亚半岛，此时，西方选择了丘吉尔所说的"耻辱"，美国、德国以及其它西方主要国家的首脑紧紧捆绑了乌克兰政府的双手，请求后者放弃抵抗，甚至振振有词地说，不可"挑衅"俄罗斯总统普京。西方这样做的动机是，担心第一次世界大战结束100年后的今天，新一场世界大战再次被点燃。人们可以理解这一动机，但它仍然是一个致命的错误。

俄罗斯陶醉在成功吞并克里米亚的喜悦中，继续在乌东顿巴斯地区展开战争。西方虽然向乌克兰输送武器，但行动迟缓，犹豫不决（德国完全拒绝向乌克兰提供武器），不愿出台针对莫斯科的强力制裁措施。直到马航MH17客机被击落后，才有了一些对俄罗斯的经济制裁，但即便这些制裁，也是非常有限、非常软弱的，于是，俄罗斯得出结论，可以继续一意孤行而不会受到强大的抵抗。

Ukraine-Krieg | Kiew morgens 25.02.22

2月24日基辅遭俄罗斯袭击后

现在不帮，更待何时？

乌克兰也低估了莫斯科领导层的疯狂程度，以及大部分俄罗斯民众不将乌克兰当作独立国家的态度。大多乌克兰人没有对安全产生怀疑："我们是近邻，是亲戚，因此俄罗斯不敢发动公开战争"，乌克兰政府那时也没有中断对俄外交关系，而这向西方盟友发出了错误的信号，即"还好，没那么糟糕"。

这样错过了阻止目前这场战争的时机。西方国家领袖决定同俄罗斯进行谈判，希望说服侵略者。岂不知，这种理念在人类历史上还从未有过成功的例子，它在乌克兰问题上也毫无例外地失败了。俄罗斯用出口原油和天然气的收入开发新型武器，准备毁灭性战争，它不仅针对乌克兰，同时也针对整个西方。人们频繁地发出警告，克里姆林宫对其野心更是毫不掩饰，然而西方却选择了闭上双眼的做法。真的，西方政治家应该深感羞愧、为此脸红。

Goncharenko Roman Kommentarbild App PROVISORISCH

本文作者Goncharenko Roman

现在是时候修正错误了，请向乌克兰伸出援手。那里战斗在继续，人们会流血牺牲，也许占领者会成立政府，而游击战将会持续很长时间。乌克兰将失去许许多多优秀儿女，但她会生存下去，对此毫无疑问。乌克兰人永远不会认可被莫斯科拴在绳子上的命运，这个时代已经过去，它一去不返。

俄罗斯呢？莫斯科选择的侵略乌克兰以及整个西方的道路，终将迎来灾难性后果。那以后，也许俄罗斯会得到重新开始的机会。但现在，所有热爱自由的人们都是乌克兰人。

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