评论：为什么能源价格飙升是一个好消息？

（德国之声中文网）加油泵一直是德国人的风向标。在这个国家，没有什么事情比汽油和柴油价格高企更让人不安。目前，柴油价格创下了历史新高（平均每升1.56欧元），汽油价格也在难以阻挡地飙升。

绿党的一个夙愿终于可以实现了。在1998年的竞选宣言中，绿党要求将每升汽油的价格提高到5马克（按今天的汇率计算为2.55欧元）。这个主张是为了提高驾车成本，从而减少排放，改善环境。大多数德国人不以为然。

如今，尽管时局不利，绿党即将再次进入内阁。新冠疫情远未结束，但其经济影响已经十分巨大，能源价格高涨是其中之一。不仅德国如此，全球亦然。

此番情形不难解释。全球经济的复苏速度超过了所有人的预期，引发了对能源的巨大需求，从而推动价格上涨。但是，目前的经济陷入了史无前例的困境。今年以来，仅天然气的批发价格就令人难以置信地飙升了440%。

石油的价格也接近历史最高点，在一年之内翻了一番。不过，可能有点违背人们的常态反应的是，这实际上是个好消息--也许不是对车主，而是对走向气候中立的经济转型而言。

这正是能源转型应该做的事情：化石燃料必须变得如此昂贵，从而让可再生能源受到青睐。如果风能、太阳能和水力发电是更便宜的选择，那么煤炭和天然气就会自动隐退。至少计划应当如此。但是，眼下困难重重，因为我们离这种转变还有很远的距离。

德国之声评论员Henrik Böhme

正确对待能源转型

不仅德国面临困境，绝大多数国家也左支右绌。目前，人们仍然主要用内燃机驾驶汽车，用石油或天然气取暖，并用燃煤电力作为日常供电。中国刚刚宣布让150个已被关闭的煤矿重新投入运营。

与此同时，德国还厚颜无耻地好为人师，自称榜样。真希望没有人来模仿我们所谓的能源转型。到目前为止，德国除了花费了大把金钱，别的一无所获--仍然没有迹象显示，将会建设一条从北海向南输送风能的电缆；全国可再生能源在总能源消耗中的比例仅为17%(瑞典已经达到56%）。每一个新的风力涡轮机都要通过法庭来争取。只有将公众行为纳入过程之中，能源转型才会成功。未来几年，任何人驾车前都要先摸摸自己的钱包，除非他们购买（国家补贴的）电动汽车。大众公司的老板迪斯（Herbert Diess）计算过，驾驶内燃机的成本要比电动汽车高出50%。

冬天为你的公寓取暖也将花费更多，这将给那些经济困窘者带来更大的压力。要想让能源价格不成为社会中的一个分裂因素，就必须对弱势群体进行补贴。 "使气候保护成为社会公正 "的竞选承诺决不能成为一个空洞的口号。

加速可再生能源的生产

如此一来，在德国明年全面弃核的同时，提前淘汰煤炭发电是否明智，引发争议。除非德国从法国购买核电，否则填补此项电力缺口将产生5000万至7000万吨的额外排放--这不应该成为解决之道。

德国新政府在组阁谈判中，不要忘记加速扩大可再生能源生产的目标。从长远来看，这将是控制能源价格危机的关键。否则，能源将变得难以负担，并带来难以预料的后果。

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