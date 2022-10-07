评论:为什么俄罗斯人不为民主自由走上街头?

（德国之声中文网）在这场罪恶的侵略战争中，为什么成千上万的俄罗斯人允许自己被送去充当炮灰？为什么他们要把自己的命运交到一个战争贩子的手中？他们为什么不造反？

俄罗斯以外的大多数人都无法回答这些问题。似乎俄罗斯人准备对任何事情都无动于衷。有评论家将此归因于所谓民族性格的刻板印象：俄罗斯人很能忍耐，他们总是服从克里姆林宫里的任何沙皇；或者他们害怕自由，正如俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基曾经描述的那样。

如今造反确实很危险。在俄罗斯，任何人为自由挺身而出，都有可能遭受监禁和酷刑。但是这些后果也同样威胁着伊朗的示威者--在过去几周里，那里有成千上万的人走上街头，抗议残暴的毛拉政权，已经有数十人为此付出了生命的代价。但那些想方设法从警察手中逃脱的伊朗人似乎并不畏惧。尽管德黑兰和其他伊朗城市的屠杀者的残暴并不亚于莫斯科的防暴特警，但是伊朗人还在继续抗议。

民主不适合俄罗斯？

全世界正满怀敬意地关注着伊朗人的勇敢抗争--就像两年前人们向抗议卡申科操纵选举的白俄罗斯人致敬一样，或者向一再为民主而奋斗的乌克兰人致敬一样。

乌克兰人民取得了胜利，白俄罗斯还任重道远。但是，当俄罗斯总统普京不再能够为卢卡申科提供保护时，白俄罗斯人一定会将他送上审判席。

声称俄罗斯人不适合民主的说法是无稽之谈。人们经常提到一些调查，声称大约三分之一的俄罗斯人认为"西方民主不适合俄罗斯"。如果真有这样想法的人的话，那么他们也一定是老一代。他们没有机会了解西方。俄罗斯年轻一代则像他们在巴黎或伦敦的同龄人一样思想开放。年轻的俄罗斯人想要自由、真正的民主、繁荣和旅行的机会。

像俄罗斯东正教会的领导人那样声称民主会破坏道德，也是无稽之谈。事实恰恰相反，只有独立于政权的法院才能为所有人提供正义，无论法官们与政治家的个人关系如何。然而，在今天的俄罗斯，当示威者被送上法庭时，克里姆林宫会决定怎样判决。俄罗斯的法官是权力的爪牙。在稳定的民主国家，腐败和裙带关系没有立足之地。

德国之声评论员Miodrag Soric

90年代的创伤？

20世纪90年代的经历，被认为是许多老年俄罗斯人对民主持怀疑态度的另一个原因。但是，俄罗斯人在那时的痛苦经历与民主无关。相反，1991年之后，（非民主时代遗留下来的）苏联权贵们--前苏共政府官员和特工人员--对公众利益巧取豪夺，中饱私囊。然后，他们用这样得到的大量财富来控制国家的政治。

乌克兰人和格鲁吉亚人在20世纪90年代也经历过同样的情况。寡头们在基辅也有巨大的影响力，但乌克兰人仍然千方百计通过选票更换政府。随后，他们的生活水平得以逐渐提高。这个国家发展成为一个典范，为俄罗斯展示了更好的前景，因此对普京的统治造成了威胁。人们突然发现，民主和自由在东边也是有可能实现的。

乌克兰人将继续为他们的国家而战斗。他们不想生活在一个专制国家。巨大的牺牲让他们团结起来，这场反抗俄罗斯侵略的国家保卫战将塑造他们许多代人。

如果俄罗斯的公民也想在自由和繁荣中过上体面的生活，那么他们也不得不为之奋斗，就像其他国家的人民所做的那样。

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