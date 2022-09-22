评论：为了自保 普京只好铤而走险

（德国之声中文网）普京已经没有了退路：对乌克兰发动的战争一旦失败，普京就将失去权力，甚至还有可能会失去更多。俄罗斯政府和杜马中那些将身家性命押宝在普京身上的人，也将面临类似的下场。他们已经惊慌失措。乌克兰现在捷报频传，收复了大量失地，莫斯科的确有可能在军事上一败涂地。这样的结局，是莫斯科所有人都始料不及的。也正因为如此，普京现在下达了部分动员令，要增派三十万预备役军人奔赴前线，去遏阻乌克兰发起的强大攻势。而乌克兰军队势如破竹的强劲攻势，恰恰是俄罗斯军队不堪一击的真实写照。

孱弱孤立

就在几天前的上合峰会期间，故作镇定的普京还曾宣称，俄罗斯并不急于全面控制乌克兰。但事实上，展示在世人面前的，是一个已被大大削弱和孤立无援的普京。电视画面上，其他国家领导人姗姗来迟，而等待中的普京也显得苍老了许多。普京毕恭毕敬地听着对方侃侃而谈。土耳其、印度，甚至中国都公开表示，他们反对普京发起的这场战争，而赞同保障乌克兰的领土完整。他们这样做也确实事出有因，毕竟这场战争已经对世界经济造成了严重的冲击，甚至威胁到了他们各自的权力地位。普京原本希望能够得到上述国家的支持。

克里姆林宫风向有变

从克里姆林宫的角度而言，这样下去显然是不行的。也正因为如此，普京返回莫斯科后，立即改变了路线。发布部分动员令本身，就等于是承认了俄军在乌克兰东部的弱势地位。而几天内将在被占领土上举行的加入俄联邦的"全民公投"，恰恰说明了乌克兰人不愿意归属俄罗斯的事实。刺刀和瓦砾中举行的公投，世界上也没有人会予以认可。

普京急于保住自己的战利品，因此想让被占领土加入俄罗斯联邦。这样一来，今后他就可以名正言顺地以保家卫国的名义动用全部军事手段了。一场有时间和地域限制的、同绝大多数俄罗斯人并无直接关系的"特别军事行动"，正在演变成可以动用包括核武器在内的一切军事手段的、保卫"俄罗斯土地"的战争。

德国之声评论员Miodrag Soric

"特别军事行动"的终结

不难想见，"特别军事行动"这一名词将很快成为过去，克里姆林宫的宣传机器将宣告它的终结。取而代之，官方电视将会以越来越疯狂的谎言和威胁对俄罗斯民众进行灌输。俄罗斯现在宣称，俄罗斯并没有发动针对乌克兰的战争，而是正在乌克兰抗击美国和英国的侵略。这套说辞是否有人相信，就不得而知了。

普京最新的玩火行为，注定会引起正在参加联合国大会的各国领袖们的关注，但各国对莫斯科的政策则并不会因此而发生变化。基辅将会继续获得军援，乌克兰军队也会继续乘胜追击。30万俄罗斯预备役士兵们又会怎样呢？要知道，他们从未经历过战争，装备也很简陋。这些身为人父人夫的男人们，是被迫被送到前线的。让他们到乌克兰的土地上去保卫俄罗斯，和刑事犯和车臣雇佣军并肩战斗，这样打仗，后果可想而知。他们会亲眼看到，乌克兰人确实不想加入俄罗斯。为了让普京及其幕僚们继续保持权力，免得被追究他们对俄罗斯人民所犯下的罪行，成千上万的年轻人将付出生命代价。普京最新决策所造成的真正悲剧，也正在于此。

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