评论：中日回暖藏玄机 东亚格局再洗牌

（德国之声中文网）2018年亚洲发生了两个重要的事件：先是朝鲜停止了与韩国和美国的冷战。现在中国和日本这两个世界第二大和第三大国民经济体之间的关系，用安倍晋三的话来说是结束了冰冻期，"从竞争走向合作"，中国总理李克强则称之为进入一个"合作的新阶段"。

虽然人们对朝鲜和中国的善意持有疑虑合乎情理，认为这可能只是一些权宜之策。但是，它为双方创造了一个相互信任的前提，对东亚局势的变化做出了反应。这样，美国在战后主导世界相对和平的"美利坚和平"格局走向终结，其中美国在日本和韩国的驻军就是这一格局的重要标志。整个东亚地区的权力格局也发生了巨变。

中国主张加强合作

Martin Fritz是德国之声驻东京记者

导致两国关系缓和的具体原因是美国总统特朗普通过实行特别关税打响的中美贸易战。与此同时，美国政府正在加强对政治和军事问题上对中国提出挑战。在这种情况下，中国需要新朋友。开展魅力攻势旨在阻止日本加盟美国的孤立战略。

习近平主席肯定不会抛弃自己对安倍晋三的保留态度。在他看来，安倍仍然是一个想让人们忘记日本战争罪责的修正主义者。安倍晋三通过其进攻型的外交政策抵制中国的海上霸权主张，并进行几十年来的首次扩军。

然而中国领导层再也无法忽略安倍。这个日本人已经和默克尔一样成为自由世界最重要的捍卫者之一。在美国退出TPP（跨太平洋伙伴关系协定）之后，日本仍坚持CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）并将之付诸实施。加快与欧盟达成的经济协议也显示了安倍致力于开放的贸易政策。

为何日本也在反思

日本担心夹在美国和中国两个竞争大国之间使自己受到严重伤害。中国是除美国之外日本最重要的贸易伙伴，一个重要的消费市场和一个巨大的生产基地。多年来安倍一直谋求改善与北京的关系也可以说是迫于国内经济的压力。

重新建立两国新型关系表明，日本已经承认中国成为崛起的经济大国。40年前中日两国签署和平友好条约后，日本开始为中国提供的发展援助预计将结束也体现了这一点。东京政府因此在与北京的交往过程中建立了更多的公正和平等。迄今日本常常以居高临下的姿态对待中国。

和平共处而非相互敌对

如果这次峰会的精神继续下去，将有利于亚洲的和平与繁荣。围绕日本所称的尖阁列岛（中国称钓鱼岛）引发军事冲突的危险正在下降，因为两国都希望建立一个热线。虽然中国和日本都没有放弃他们的领土要求，但他们又像从前那样，巧妙地避开这个话题。

在基础设施项目方面加强合作的前景也是一片光明。中国和日本可以在泰国、印度尼西亚和其它地方共同建立新的高速铁路，而不是像现在这样彼此压价。相互配合的结果将是修建的铁路，集装箱码头、机场和高速公路质量更高，融资更合理的以及迄今中国常常忽略的环保和其它标准得到遵守。在这方面，北京就50个项目和融资达成协议充满希望。

中日两国关系的回暖可能还不至于像安倍晋三所说的那样，成为"历史性的转折点"。但这次关系解冻可能是改变迄今格局的重要起点。例如，在朝鲜周边地区建立新秩序现在就变得相对容易了。

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