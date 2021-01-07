评论：中国官媒的荒唐比较

中国官媒和中国社交媒体上的一些网民把美国国会受冲击事件和香港抗议浪潮作平行比较，指控西方媒体搞双重道德。这实在荒唐。
（德国之声中文网）中国官媒《环球时报》把这条视频在其英文推特账户上置顶，以确保尽可能多的用户看到其信息：冲击美国国会大厦的图片与2019年7月民主抗议运动中对香港立法会受冲击的图片拼接，同时标注："画面相似，美国政客和媒体使用不同语言。"主编胡锡进指控这一"如此奇葩的双标"，要求"谴责所有违法的暴力活动"。
在受到严格新闻审查的中国社交媒体上，众多用户对美国国会受冲击颇为开心。一些人写道，国会山庄的暴力画面是"一道亮丽的风景线"--借此调侃美国国会众院民主党多数派领袖南西·佩洛西（Nancy Pelosi）。2019年7月，佩洛西在谈及香港时使用过这一说法。不过，她指的是港民纪念1989民运在天安门广场被血腥镇压30周年时手持烛光组成的人链，而不是像中国媒体一再错误报道的那样，意指某些香港示威者的暴力行为。微博上指控西方国家是双重道德、把在华盛顿和香港发生的事件相提并论的内容获成千上万点赞。
冲击立法会的图片当时流布全球，这对香港示威者是祸是福，对此，人们自可有不同看法。顺便说一下，在西方媒体上也能看到这些不同的看法。在共产党控制的媒体上便全然相反。中国官媒有目的地完全倾向性报道香港抗议运动，称它只是一场混乱。然而，更重要的是，人们面对的是两个完全不同的事件。
在香港，人们上街是因为他们的自由权利遭到越来越多的阉割，独立司法被淘空，新闻和言论自由日益受到钳制，民主参政权事实上被取消。就在本周三（1月6日），50多名前议员、活动人士和区议会成员在香港被捕。他们的犯罪行为：曾参加一次预选，为能在未来胜选后在立法会内以和平、民主手段争取自己的利益。
相反，在华盛顿，一群人冲击国会，是为推翻一个被确认为是自由公平的总统选举的结果。这些人要么是生活在一个信息泡沫里，很久以来已得不到基于事实的新闻；要么，他们根本就不愿接受已经失败这一事实。
双重道德？把华盛顿和香港的情景作平行比较？荒唐之举。
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