评论：中国官媒的荒唐比较

（德国之声中文网）中国官媒《环球时报》把这条视频在其英文推特账户上置顶，以确保尽可能多的用户看到其信息：冲击美国国会大厦的图片与2019年7月民主抗议运动中对香港立法会受冲击的图片拼接，同时标注："画面相似，美国政客和媒体使用不同语言。"主编胡锡进指控这一"如此奇葩的双标"，要求"谴责所有违法的暴力活动"。

在受到严格新闻审查的中国社交媒体上，众多用户对美国国会受冲击颇为开心。一些人写道，国会山庄的暴力画面是"一道亮丽的风景线"--借此调侃美国国会众院民主党多数派领袖南西·佩洛西（Nancy Pelosi）。2019年7月，佩洛西在谈及香港时使用过这一说法。不过，她指的是港民纪念1989民运在天安门广场被血腥镇压30周年时手持烛光组成的人链，而不是像中国媒体一再错误报道的那样，意指某些香港示威者的暴力行为。微博上指控西方国家是双重道德、把在华盛顿和香港发生的事件相提并论的内容获成千上万点赞。

冲击立法会的图片当时流布全球，这对香港示威者是祸是福，对此，人们自可有不同看法。顺便说一下，在西方媒体上也能看到这些不同的看法。在共产党控制的媒体上便全然相反。中国官媒有目的地完全倾向性报道香港抗议运动，称它只是一场混乱。然而，更重要的是，人们面对的是两个完全不同的事件。

德国之声评论员Philipp Bilsky

在香港，人们上街是因为他们的自由权利遭到越来越多的阉割，独立司法被淘空，新闻和言论自由日益受到钳制，民主参政权事实上被取消。就在本周三（1月6日），50多名前议员、活动人士和区议会成员在香港被捕。他们的犯罪行为：曾参加一次预选，为能在未来胜选后在立法会内以和平、民主手段争取自己的利益。

相反，在华盛顿，一群人冲击国会，是为推翻一个被确认为是自由公平的总统选举的结果。这些人要么是生活在一个信息泡沫里，很久以来已得不到基于事实的新闻；要么，他们根本就不愿接受已经失败这一事实。

双重道德？把华盛顿和香港的情景作平行比较？荒唐之举。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。