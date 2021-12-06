评论：中国存在信誉问题

（德国之声中文网）上月初，中国网球女运动员彭帅在微博上指责前副总理张高丽强迫她发生性关系。而就在圣诞节将至前的本周一（12月20日），她却在接受新加坡中文《联合早报》的视频采访时称，一切都只是被误解了。

此前两个月，一切都曾扑朔迷离。这名温网和法网双冠王公开指控后不久，她在微博上的贴文便被迅速删除。这位在中国颇受欢迎的网球女将随之从公众视野中消失整整两星期。国际女子网球联合会（WTA）主席西蒙（Steve Simons）以及其他女运动员和球迷们深感忧虑。彭帅本人给西蒙的电邮以及与国际奥委会 (IOC) 主席巴赫的视频访谈均不能改变这一点。北京当局在幕后施加的影响过于明显。最终，国际女网联合会宣布抵制中国。

民主之辩

即使是对这位网球运动员的这次最新采访，亦未能说服很多人。采访过程中，彭帅常显得神不守舍、心烦意乱。到目前为止，此事件只暴露出，中华人民共和国的信誉何其糟糕。而对中共，这可是一个远远超出体育领域的问题。

中国自诩创造了 21 世纪的民主。北京宣称，美、欧的自由民主制正受到民粹主义与不稳定的威胁，终将被一种技术官僚威权民主所取代，而这种基于数据和高效的民主制将带来繁荣与安全。

为能实现中共惯称的这样一种"人民民主"的目标，据称源出于列宁的"信任固然好，监控更重要"这一名言被提升为国策。

监控狂

党控制媒体--通过严格的审查制度、一支安照党的意志发贴、点赞、转发的大军，也通过微博、微信等专为国内市场打造并受严格控制的社交媒体。也正是因为有了这种无所不在的控制，彭帅的帖子在很短时间内便告消失。在中国，MeToo 迄今仍非议题。

中共同样控制着经济、司法、科教。最终，所有生活领域巨细无遗，均受监控。

中共还强硬对付本国公民。它迫使数十万维族穆斯林在营地内接受再教育。在民主运动遭警察和法律手段压制后，中共在香港安排举行虚假选举。

党不受控制

面对无所不在的控制，人们容易忽略此一事实，即：说到底，不存在真正的控制，因为，无人控制监控者。中共，尤其是习近平，不受质疑。

与分权原则确保各个国家机构互相制约、选举保障权力定期更替的真正民主制不同，中国只有一个最高权力机构：由习主席为首的中共中央政治局（现有 25 名成员）决定14亿中国人的命运。

担忧和怀疑增加

一党独裁和缺乏对它的实际监控是中国国家越来越不受他人信任的主要原因。当下的这桩 MeToo 案也证实了这一点。

评论作者Rodion Ebbighausen

皮尤研究中心 2021 年的一项研究表明，在 17 个主要工业国家中，中国在国际上的吸引力低于以往任何时候。该研究报告称， "在主要工业国家中，大多数人对中国的看法基本是负面的。" 中国以其巨大经济成就让世界相信其制度优越性的希望落空。

无国际感召力

若想扮演全球领导角色，重要的是具备美国政治学家约瑟夫·奈 (Joseph Nye) 所说的那种"软实力"。 换言之，是要有能力基于文化和社会吸引力说服他国信服你及你所持的立场。而最紧要者便是可信度。 但可信度无法强制，当然，更无法拿控制替代之。

体育可以是赢得他人、接受自己观点的一种方式。 成功获得2022 冬奥会主办权的北京官员们知道这一点。 但光提供一场完美的表演秀是不够的。 运动员、观众和民众必须自愿这样做，方能提供一幅可信的画面。 性行为可迫使为之，爱则不能强求。

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